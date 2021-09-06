被高租金壓垮？星聚點、肯德基離開西門町 專家曝「這件事」才是主因

【文．蘇君薇】

繼星聚點西門館不敵租金熄燈後，西門町再傳名店撤租，肯德基「台北峨嵋餐廳」日前公告，因租約到期結束營業，終結該據點36年營運。

隨著知名業者相繼出走，外界紛紛猜測下個離開西門町的會是誰？不過，房市專家徐佳馨認為，租金僅是其次，讓業者離開的主因仍是「沒有觀光客」。

原位於峨眉街、漢中街口的肯德基台北峨嵋餐廳，為三層樓店鋪，因位置顯眼、鄰近捷運站，被許多網友公認為西門町路標、借廁所好去處。

然而，近日有網友發現，肯德基台北峨嵋餐廳在門口貼上公告，表示因租約到期，最後營業日為8月31日晚間8時，現已悄悄熄燈。

事實上，肯德基1985年在台灣開設第一家店，正是落腳武昌街二段，為當時西門町裡最熱鬧的電影街，之後也陸續在西門町增設分店；肯德基成都二店去年5月因租約到期結束營業，台北峨嵋餐廳同樣因租約到期結束營業。

台灣肯德基目前在台灣共有超過170家餐廳，連兩年在西門町收掉2家分店，成為肯德基來台36年來，在西門町首度沒有店面。

對此，肯德基表示，主要是因應商圈調整，決定熄燈。儘管如此，外界仍忍不住聯想，熄燈原因應與高租金有關。

徐佳馨說明，以往西門町租金行情每坪約2.5萬至3萬元，現在因疫情關係，租金普遍會在每坪2萬元上下，但有些房東不想降太多，會以一兩個月不收租的方式替代。

「西門町基本面是沒問題，只是最大問題是短時間內不會有觀光客。」徐佳馨指出，部分房東調降租金，對業者來說負擔仍大，若業者僅剩一成客人，租金再怎麼調降也沒用。

徐佳馨說明，光肯德基那棟一層樓就超過40坪，若以三層樓一坪1萬元來計算，怎麼算租金都超過100萬；肯德基、星聚點原本租下的店舖，樓層多、坪數不小，估計之後較適合餐飲業，或是大集團、國際品牌進駐。

「西門町現況比全盛時期蕭條非常多，租金是其次，主要還是缺少觀光客。」徐佳馨認為，本地客回流，消費力還是沒觀光客強，之後若人流回來，西門町很有機會再回到之前的榮景。

有網友好奇，今年初剛來台灣展店的唐吉訶德，首店選在西門町，會否成為下一個撤租名店？徐佳馨則表示，唐吉訶德應是簽長約，且很明顯是要賣台灣本地客，短期內較不會有撤離西門町的問題。

至於肯德基未來是否回歸西門町，或在附近設點？肯德基則回應，肯德基持續拓展實體店面，於今年上半年已擴展4間店面，未來展店規劃亦將持續，如任何商圈有適合的地點，肯德基都可進行評估。

星聚點西門館已於今年7月間默默結束營業。（圖片來源：截自Google Map）

本文授權自今周刊，原文見此。

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