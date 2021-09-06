染疫機師達3例、1高職全校停課 醫坦言「沒那麼擔心」關鍵原因曝光

【文．翁申霖】

繼長榮航空出現首例機師（案16066）「突破性感染」印度Delta變種病毒後，本月3日又爆出2名機師完整接種2劑疫苗後仍染疫，其中1名機師甚至傳染給正在唸高職的兒子，害得該校緊急全面停課，消息引發轟動。

針對國內機師又染疫的事件再度發生，有醫師表示「很遺憾」，但卻直言這次「比較沒有這麼擔心」！

據悉，2名已打過疫苗的長榮機師遭「突破性感染」，2人在同班機上值勤，且與日前染疫的長榮機師（案16066）工作地點有重疊；其中一位機師（案16120）回國後更傳染給就讀高職的兒子（案16122），案16122是北科附工學生，於2日晚間採檢確診，指揮官陳時中高度懷疑是Delta病毒，全校緊急停課14天，並進行PCR採檢及居隔2845人。

針對此事件，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在其Facebook粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，很遺憾又發生國籍航空機師染疫傳染給同住家人的事件。不僅造成就讀學校部分同學和其家人被匡列隔離，也導致全校停課。

除了擔心疑似Delta變異株入侵社區，更讓才開學3天的全國學生和家長焦慮，深怕疫情「三級警戒」遠距教學的夢魘再次出現。

不過，謝宗學表示，同樣是國籍機師染疫事件，相較於今年4月華航機師的染疫事件相比，「這次長榮機師染疫事件我比較沒有這麼擔心。」

最主要的原因在於，4月華航機師染疫事件發生的時間點是解封將近1年，而這次長榮機師染疫事件發生的時間點是剛解封1個多月。

「現在不管是政府、企業、學校、或民眾對於防疫的警覺程度仍在巔峰，集體共識採取果斷、迅速的處理，我判斷這次長榮機師染疫事件造成大規模社區疫情蔓延的機率不大。」

謝宗學也提及自己的小孩剛重回校園3天，詳細詢問現階段學校的防疫措施後，對這次桃園學校疫情控制有一定信心。學生進校園前量體溫確認有無發燒和酒精消毒手部，強制學生除中午用餐時段外全程配戴口罩，中午用餐時在各自座位上用餐且有隔板防止飛沫噴濺，老師更明令禁止同學在用餐時間聊天等。

這些嚴格的防疫措施，有助於大幅降低病毒在校園擴散的風險，把爆發大規模校園群聚的機率降到最低。

謝宗學也再次提醒，「接種疫苗的目的主要是減少住院率和重症率，即使接種完整的疫苗仍會有染疫的風險（突破性感染），不要因為接種疫苗而鬆懈了防疫意識！」

圖／攝影 陳弘岱

本文授權自今周刊，原文見此。

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