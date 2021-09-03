美股看回不回月線連7漲 一張表看懂為何專家示警「絕不要放空」空手者咬著牙也要買到「這水位」

【撰文 林韋伶】

「這波美股也跌太少了吧，我還有資金等著撿便宜耶。」對於美股在眾多雜音之下卻看回不回，相信有許多投資人都有一樣的心聲，還在猶豫是否該進場的投資人、想放空美股的投資人，可能都要先看看這張驚人的回測表。

「去年疫情爆發以來，全球股市在觸底後噴發反彈，除了有基本面支撐外，資金面的挹注也很重要，儘管目前股票看起來價位偏高、偏貴，短線來看股價跟獲利有乖離過大的情況，但這僅代表過去股票齊漲的走勢將告一段落，投資人絕對不要放空。」柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠這樣分析。

美股連6漲後再進場勝率百分百 專家：千萬別放空

但漢遠用一張回測表，以過往的經驗來說明，為何他不鼓勵投資人在此時放空美股。

資料來源：Bloomberg，統計至2021/7/31。

統計過去50年，投資人若在標普500指數連漲6個月後進場，不管是3個月、6個月或1年後，出現正報酬的機率都是百分百，且報酬率分別有2%、5.5%以及8.3%，但漢遠為此現象下了註解：「高處不一定不勝寒。」

尤其，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克森洞（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上釋出訊息，明確把縮表與升息做切割，統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰因此判斷：「利空已經反應完畢，現在市場繼續在開資金派對，寬鬆環境起碼會延續到明年或明年底。」

美股資金派對還沒結束 專家：手上至少要有3成部位

因此，袁永騰認為如果還有投資人手中沒有美股部位，就算現在覺得股價偏高，但為了不錯過行情、再被軋空手，建議就算咬著牙也應該建立至少3成的投資部位。

但漢遠則建議：「投資人可以把預期投入股市的資金分兩筆，一筆用定期定額的方式持續扣款，另外一筆則可在市場拉回時單筆投入。」

至於在選股的策略上，袁永騰建議：「還是以科技成長股為主，不要管價格、要看未來成長性，尤其是電動車、雲端兩族群，在財報上表現很好，今、明兩年營運也持續看好值得留意。」

對於有許多人擔心縮表後將對高本益比的個股產生最大衝擊，袁永騰認為：「重點是獲利跟營收有沒有跟上來，如果公司成長動能有轉弱就應該淘汰，但如果動能仍在，高本益比就是正常現象」。

不過，他也提醒投資人，在縮表的影響下，過去想像空間無限大的本益比可能出現震盪，也許投資人會變比較保守一點，但應該會維持高檔、不會回頭。

ESG題材人氣、資金兼備 有助掌握市場輪動

但漢遠則建議投資人可用均衡的方式布局，平均納入成長與價值股。至於在題材的挑選上，因為目前市場熱門題材輪動非常快速，重壓特定風格或領域可能不是好策略，而當前ESG股票市值已達80兆美元以上，且涵蓋各產業主題，他認為用ESG股票即可掌握輪動。

「因為ESG股票涵蓋廣、表現穩健，可幫助投資人避免追高殺低的情況。」但漢遠這樣解釋。此外，他也補充，在疫後有85%的客戶會主動要求增加ESG投資配置，預估法人含ESG代操投資規模將從目前的30兆美元，成長至2036年的160兆美元，「不管從人氣或資金面來看，ESG題材都在勢頭上」。

儘管美股在短期內似乎沒有讓投資人太悲觀的理由，但柏瑞投信投資長黃軍儒也提醒大家：「雖然全球目前還是淨購債，升息也是到2023年才要面對的問題，目前資金行情絕不是問題，但我們還能期待股市再飆漲20%嗎？這的確比較難達成。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

星巴克這品項賣到缺貨 供應商被消費者「喝到申請上市」 連脫口秀天后歐普拉都入股

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

中杯是騙局？星巴克省錢8秘訣

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】