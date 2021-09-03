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她2個月0收入他被迫離職 7成勞工憂心放無薪假 專家曝「這時間點」是好轉關鍵

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 蘇君薇】

勞動部1日公布最新減班休息（無薪假）統計，共4822家、58731人，創下新高，其中，住宿餐飲及批發零售業仍最受影響，但無薪假人數增加最多的為旅行社。

不過，隨著疫情趨緩，以及政府將陸續推動之振興五倍券、動滋券等，無薪假的狀況會否出現好轉？對此，求職網調查指出，待10月推動五倍券後，應持續觀察至年底。

根據yes123求職網調查，今年受到疫情影響，高達將近7成（69.6%）的勞工有財務壓力，每個月的財務缺口，平均達到7401元；面對疫情衝擊經濟，共計7成7（76.8%）勞工害怕被放無薪假。

若突然被放無薪假，在可複選狀況下，6成（60.2%）的勞工會找兼差工作，過半數（50.2%）勞工會找新的正職工作，33.4%勞工會進修補習考證照，也有20.6%的勞工考慮創業。

今年34歲的斜槓青年菱菱（化名），平時擔任酒促、賣場PG及保險業務，5月中旬「班表突然被撤掉」，接著碰上疫情爆發、三級警戒，原本月收最高可達4、5萬元，瞬間被砍半至2、3萬元。

本身得負擔房租、照顧媽媽，每月財務缺口一度達到3萬元，疫情嚴峻期間積極找工作，也因居住地為萬華，屢遭面試公司拒絕，甚至網購生活品也被告知無法寄送。

菱菱透露，「6、7月基本上是0收入，8月後工作有比較回溫」，疫情期間，她也申請了紓困貸款，認為低利率幫助蠻大，但名額較少，目前工作狀況回穩後，打算繼續斜槓。

而比無薪假更可怕的，莫過於直接失去工作。調查顯示，合計66.3%勞工擔心近期遭公司裁員。

若發覺公司有裁員計畫，在可複選狀況下，6成8（68.6%）勞工的因應方法為馬上去找下一份正職工作、42.6%勞工開始省吃儉用存錢、41.2%會馬上去找兼差工作。面對裁員，高達8成（83.2%）以上的人考慮去參加職業訓練。

現年40歲的單尼（化名），原在運輸業擔任法務人員，疫情爆發後，除了本身工作，還得支援各項行政作業，頻頻加班導致生病，向公司反映未果被迫離職。

原以為有國立大學研究所的學歷，加上自身專業，應能很快找到工作，「結果面試時，對方有暗示比較想找大學新鮮人…」待業半年，多次求職不成，單尼計畫參加職訓課程，希望取得「都更推廣／危老重建推動師」等證照，讓自己避免長期失業。

調查並發現，有高達7成（77.2%）以上的公司認為，碰上不景氣時，實施無薪假將成為整個企業界的常態；若被迫實施無薪假，待未來業績恢復後，仍有高達72.1%的企業願意給員工薪資補償。

不過，政府近日宣布，預計10月推出五倍券，數位五倍券9月22日起可先綁定，後續也規畫推出動滋券、藝FUN券等協助振興紓困。

對此，39歲的舞蹈老師Warren表示，舞蹈教室一個班級至少6人起跳，疫情期間配合政府規定不得群聚，已超過3個月無收入，收入瞬間歸零，目前疫情雖已回穩，但學生仍不太敢上課，可能要降到一級才能回歸正常上課。

Warren說，去年（2020）政府推出動滋券，成效不錯，今年他申請政府提供的紓困方案，獲得4萬元助益極大，希望後續政府若推出動滋券、藝FUN券，別有太多限制，能給予相關產業幫助。

至於企業實施無薪假的狀況，有無可能持續惡化或好轉？yes123求職網發言人楊宗斌認為，以餐飲業來說，若大家都對內用有信心，景氣就能回溫，若整體來看，要等到10月五倍券上路後，持續觀察到年底。

同時呼籲，勞資雙方應確實達成協商共識，畢竟某種程度來說，無薪假是公司將「營運風險」轉嫁給受僱勞工，日後營運恢復正常，資方確實要考慮提供勞方薪資或福利上的補貼。

楊宗斌更進一步表示，若無經過勞資協商，公司不能單方面採取「變相無薪假」，比如強迫休事假、預支未來年假、「不打卡」彈性工時等，都是成為無薪假的「黑數」。

本文授權自今周刊，原文見此

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