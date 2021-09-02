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台積電調漲晶圓代工價！護國神山鞏固毛利率 「這些標的」值得逢低布局

聯合新聞網 / 今周刊
台積電提供
台積電提供

【文．今周刊編輯團隊】

股價沉寂了7個多月的護國神山台積電，終於要全面調漲晶圓代工價格！近期股價展開觸底反攻的走勢，將帶旺哪些供應鏈？哪些族群受衝擊？值得投資人關注。

當台積電決心漲價來鞏固毛利率，代表了2個意義：首先，可讓外界更確定晶圓產能需求非常強烈，為中長期景氣定調；其次，可藉由漲價，降低客戶重複下單的風險，減少法人疑慮。

晶圓代工老二、老三毛利率漂亮　台積遲至漲報價才拉動股價

永誠國際投顧總監陳威良指出，觀察近4季毛利率變化，台積電毛利率最高是出現在去年第4季的53.99％，緊接著連續兩季下滑，這說明了為什麼整個上半年台積電的股價都在調整階段，漲幅處於落後。反觀聯電受惠於持續漲價，近4季毛利率由21.77％拉高到31.25％，股價今年來大漲逾3成；世界先進的毛利率亦由34.02％穩定攀升至40.89％，股價創歷史新高，而台積電股價橫盤整理7個月，直到宣布漲價，股價才開始有所表現。

產業隊長張捷指出，在晶圓代工方面，他相對看好聯電上漲空間。他認為，受惠物聯網、5G與車用電子崛起，成熟製程供給短缺，聯電股價較有想像空間，法人普遍預估聯電今年EPS（每股稅後盈餘）約在2.6至2.9元，目標價往滙豐預估的63元與高盛的73元挑戰，而外資最新預估為今、明年EPS 3.38元與4.02元，目標價上調至102元。

操盤贏家陳榮華分析，台積電漲價可望持續帶動聯電、世界先進漲勢，其中，聯電再傳出第4季將再次調漲代工價格，預計平均調漲幅度達10％以上。聯電預估，晶圓出貨量將季增1至2％，毛利率估34％至36％；法人估第3季營收將季增7至8％，續創新高。從技術面來看，短線股價不跌破58.5元，都能視為多頭格局不變，投資人可持續關注。

統一投顧董事長黎方國則認為，除了台積電、聯電、世界先進等晶圓三雄，台積電周邊的供應鏈，包括矽晶圓的環球晶、中美晶、IC載板等都是最直接的受惠股。

此際仍大要產能的就是亮點　投資人可伺機逢低布局

退役法人操盤手黃豐凱認為，不論是成熟製程、設備或是材料都將是未來一年最夯的行業。此外，能在台積電漲價時還敢大要產能的IC設計業，也是未來的投資亮點，這代表需求很強，才敢跟台積電簽長單，因此綜觀上述邏輯，他認為，昇陽半導體、旺矽、創惟都是值得伺機逢低布局的標的，陳威良則看好台積電相關的設備、耗材與供應鏈，包括光罩、光洋科、旺矽等。

黃豐凱分析，昇陽半為成熟製程材料中再生晶圓業的首選，先前針對台積電的5奈米已經擴產，近期昇陽半又加快了資本投入，打算在台中再投入72億元於再生晶圓廠，目前已是台積電最緊密的再生晶圓供應廠商。

至於在台積電持續擴產效應下，旺矽受惠5G及高速運算晶片測試需求強勁，將帶動VPC（垂直式探針卡）產能需求，加上旺矽高階AP的MEMS探針卡認證應無太大問題，對未來營運有加分效果。

本文授權自今周刊，原文見此

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