最大外資空頭對台積電全面翻多 當初賣掉的人忘了這投資原則

【文．林宏文】

有關台積電漲價及未來半導體產業的動向，由於之前已有許多人談過，本來我不打算再寫評論，但剛剛收到朋友轉來一份100多頁的外資報告，過去一年不看好晶圓代工及台積電的大和資本證券，如今終於改變立場，把台積電目標價從595元調升到666元，投資評等也從持有（Hold）升到優於大盤（Outperform）。

長期關注大和的投資人應該會有些驚訝，去年8月大和資本證券分析師徐禕成開首槍降評台積電後，就一直堅信半導體產業有庫存風險、終端需求疑慮，還有產業鏈可能有不健康的波動，因此已預告好幾個季度的降評與警訊。如今他翻空為多，成為看壞的外資分析師中一個重要轉折點，我覺得很值得談一談。

首先，台積電今年1月創了679元天價後，股價一直在500至600多元之間整理，而且台積電第二季業績及毛利率確實沒有預期好，從結果來看，大和去年8月就發出警訊，投資人可能沒有享受到元月時漲至最高點的成果，但從元月以後，大和保守謹慎的預測，其實還是相當精準的。

每個投資人都只有一套資金，若這段時間資金從台積電退出，確實可以避開台積電近兩成至三成左右的修正，如果有人更厲害，把資金轉到此期間大漲的股票如IC設計或航運、鋼鐵，那就更完美了。總結來看，大和一年來對台積電的投資建議，應該是外資分析師中表現不錯的例子。

不過，台積電是很優秀的企業，即使面臨第二季的小波折，但獲利成長性還是好到不行。去年台積電淨利為5178億元，大和預估今年可達5851億元，已快逼近6000億元。

至於明、後年，則會衝高到7357億元及8433億元，分別突破7000億及8000億元兩大關卡，這是台灣上市企業難得一見的佳績，也是過去台灣資本市場無法想像的獲利數字。

跌深是最大利多 漲多是最大利空

很多股市名嘴會告訴你各種投資法則，但我一直覺得最受用的原則就是，「股價跌深就是最大利多，股價漲多則是最大利空」。這個原則當然有前提，就是不能買到一家不斷處於走下坡的產業，或是公司有經營不善或心懷不軌的團隊，若買到這種公司，股價跌低後可能還會更低；當然，若買到超級強的公司，股價漲多也不一定是利空，因為還可能漲更多。

如果從台灣全體上市櫃企業的總獲利來看，今年上半年淨利達2兆元，已經超過2019年全年的總和，有這種基本面的加持，難怪台股欲小不易，只要一修正就再漲回來。

因此，只要產業及公司基本面沒有問題，對每家企業來說，或許季度表現會有高有低，但是，股價跌深了就是買進的時機，投資台積電，顯然就適用「股價跌深就是最大利多，股價漲多則是最大利空」這個原則。

過去一、兩年，我寫台積電的文章大概也有數十次，每次談到台積電，我都會提到面對這種好股票，最好的方法是長期投資，就像台積電前發言人孫又文說的，投資台積電這種股票，最好的方法就是不管它的漲跌，「定時定額買進」。不知道讀過這篇文章的朋友，從元月至今超過半年的期間，你手中的台積電是賣掉了？還是低檔時又加碼了？

當然，前面提到的，確實有人厲害到把台積電賣了，還去買了其他的飆股，但是，我猜大部分人不一定敢買，買了也不一定賺到，像我就有一位朋友，沒聽我建議就把台積電賣了，還忍不住去買到220元的長榮海運，現在當然很後悔。就算航海王今年獲利再高，但買到貴的股票就是很難翻身。

如果進一步看台積電過去半年的表現，很明顯跌幅是來自外資的賣壓，統計今年以來外資總計賣了47萬張。但這些賣盤，也有很大原因是被波及的，因為此段時間中國大力整肅產業，許多股票大幅修正，台積電是許多中概股基金的主力持股，有點被錯殺的味道。

在大和的報告中，還有一點值得注意。大和仍維持對晶片市場保守中立的看法，只是台積電能夠漲價，代表擁有龍頭領導的地位，在未來出現庫存調整時，可以很平順地躲過獲利的波動期。但其他競爭對手就不一定了，尤其是那些以成熟製程為主的晶圓代工廠，就不見得可以像台積電如此幸運。

面板股獲利佳 跌深將浮現好買點

回到股價跌深是利多的觀念，最近友達、群創、彩晶等面板股，股價不斷破底，可以做為另一個討論的主題。

其實，從今年5月，幾家大型研究機構就開始降評面板股，主因是電視面板報價有修正壓力、未來有供過於求的風險，還有股價已反映大部分利多等因素，將友達、群創等目標價降至最低17.2與15.6元。

之後，陸續有多家外資加入降評行列，至8月中，原本先前還存樂觀想法的摩根士丹利也降至「中立」，至此，大型研究機構對面板族群的觀點，幾乎全面轉向保守偏空。

在外資全面看空下，友達、群創股價自然是不斷走低，如今幾乎跌到外資預測的最低點。同時，即使股價跌到起漲區，許多股市預測都跟進看壞，認為面板股價還會再跌的預測也很多，當股價表現不好時，這種看空的預測很容易引起共鳴，因為大家的恐懼心理都還沒有去除。

但是，面板股價跌低了，依然是最大的利多。面板雖然不像半導體是如日中天的產業，但這個產業歷經中國不再過度投資及韓廠退出，如今產業已較健康合理，台灣又積極朝汽車、工業及醫療等應用領域發展，景氣循環不至於重演過去的慘況，友達、群創今年上半年都是EPS賺3元以上的公司，還是可以留意買點。

影響投資的變數很多，從總體經濟、資金水位到個別產業的基本面，我不會說這些條件不重要，其實都很重要。但是，投資最後決戰點，還是在於到底買到的價位是貴還是便宜，再強的股票若買到貴，還是可能賠錢，再差的股票買到便宜，還是有機會獲利出場。

因此，我還是很相信，只要你選擇的標的有一定市場地位，如果你又能夠對股價高低有判斷力，那真正最大的利多，就是股價跌深了，只要買到夠便宜的股價，加上又願意等待，總是會還你公道。

許多投資朋友很焦慮，每天都有那麼多的新聞、公告及滿天飛的預測及明牌，但是，我覺得投資更重要的是如何過濾雜音，尤其是股價到底是高還是低，是要不斷練習後才會有感覺，如果能夠達到「在高檔時恐懼、低檔時勇敢」的境界，應該就算離成功很近了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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