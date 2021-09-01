「習慣填鴨的台灣學生 沒有人固定餵食」108課綱上路2年 真能終結孩子的忙茫盲？

【文 / 李佳穎】

期待學生探索自我的108課綱上路至今2年，將於2022年面對大考的高中生，課業壓力雖未舒緩，但增加思辨與實作的課程內容仍讓他們有所收穫，未來有待縮小學校資源差異、增加教師教學量能，讓更多高中生能在學習生涯中找到興趣，發揮潛能。

新的學期將在疫情之下悄悄展開，甫升上高3的曉凡（化名）還記得最後一次到學校時，教室黑板右側的學測倒數還停留在250天，如今只剩下不到150個日子，全台13萬名像她一樣，第1屆採用新課綱及多元入學方案的高中生就要步入考場，當學長姊的經驗已不復參考，特別令人感到緊張。

課業、社團、備資料多頭並進

停課前，早上8點的教室總是靜謐無聲，沒有朝會的早自習是許多高中生的小考時間，國文、英文、數學、地理、歷史、公民、生物、物理、化學等各科排滿每天早晨。暑假前，不少高2生已有「準學測生」的心理準備，戰戰兢兢看待每次考試。

「很忙！非常忙！」談到108課綱，就讀北部前3志願高中的曉凡這麼說。就讀北部市區社區高中的阮姿雅則說：「高1時很茫然，什麼事情都不知道；高2時又忙又累，課業、社團和學習歷程檔案都要花很多心力。」

高中生們究竟在忙什麼？

為了讓每個學生尋找志向、發揮潛能，2019年正式上路的108課綱特別著重「素養學習」，企圖改變「死讀書」的學習方式，減少學科授課時間，加入自主學習、多元選修、校定必修、探究與實作等課程，希望學生透過選修課程探索自我興趣，進行生涯規畫。

因此，學生不再只被粗略地分成1、2或3類組，能較精準地選擇文史哲、商管、理工、生物醫學等班群，不同班群的必修學科有所不同，再搭配個人自行組合的選修課程，3年下來，每位高中畢業生都會有1份屬於自己獨特課表。

大學入學審查方式也隨著108課綱的變革連動，以高中成績為主要錄取標準的「繁星入學」、著重學測成績的「個人申請」，以及憑藉指考成績選填志願的「考試分發」依舊保留，只是整體名額最多的個人申請，採計的書審資料改為「學習歷程檔案」。

過去大部分考生，都是在學測成績公布後才倉促著手準備書審資料，「學習歷程檔案」則不再讓學生臨時抱佛腳，要求每學期或每學年記錄、上傳作品內容至教育部資訊系統，並在過程中思考生涯定向。

學習歷程檔案包括由高中校方上傳的基本資料與修課紀錄，以及由學生呈現的課程學習成果與多元表現，前者每學期至多3件，包括修課作業、作品及課堂中的學習心得，上傳後將經由該科老師認證；後者每學年至多10件，包括社團經歷、營隊經驗與競賽成績等內容，必須能展現個人特色。

為翻轉「唯有讀書高」的思惟，大學招生委員會聯合會要求，各大學在2022年的個人申請階段，學測成績最多只能占5成，學習歷程檔案比重最少占2成，另外可透過2階筆試或面試的成績選才。但多數校系仍設定最低成績錄取標準，通過後才能進入2階甄試。

「準備學習歷程檔案已經夠忙了，課業還是不能疏忽，因為申請大學時還是先篩選學測成績。」曉凡嘆了口氣說。她的目標是台大法律系，這幾年學測都必須達到4科滿分，才能在眾多申請者中脫穎而出。

為了台大法律系的目標，曉凡要搞定最不擅長的數學，也得留意其他課堂要求，以便期末能上傳課程學習成果，像是歷史科的探究與實作必須要交出1份小論文，她得利用晚上時間和同學線上討論。

108課綱要培養學生獨立思考與解決問題的素養，高度仰賴老師的教學量能，要以高中生能理解與實作的方式，帶領學生一步步觀察現象、界定問題、蒐集資料並詮釋分析。

沒了老師引導 考驗學生自發性

為了增加高中生思辨能力，每位高中生必修4學分的「自然科學探究與實作」，並納入學測範圍，而選擇商管、文史哲與社會科學等「1類組」班群的學生，則可選修「社會科學探究與實作」，這兩門課程都沒有教科書，完全由老師自行規畫、編寫教材。

「探究與實作」立意良善，但在來自南部非都會區高中的林哲宇眼裡，這堂課卻比一般學科還無聊，「歷史老師總共只播了2部電影，就發下學習單要同學寫心得；公民老師像是上政論節目般高談闊論，最後變成老師講自己的，我們做自己的事。」他說。

缺乏老師引導的探究與實作課程，或無聊，或混亂。曉凡回憶，上學期的地理科探究與實作課程中，老師要求全班同學分組，設計問卷；並根據結果撰寫小論文，但她直到翻了大學的統計教科書，才知道量化研究需要考量「信度」和「效度」。

直到學期末繳交作業死線前，曉凡始終搞不清楚這些專有名詞，只好直接以線上Google表單發放問卷，請同學互相協助填寫，她也曾一口氣幫不同同學填了10多份。匆促準備下，曉凡最後沒能交出滿意的作品，也沒能上傳成為學習歷程檔案。

多元選修課 浮現城鄉差距疑慮

在高中校園，像是這樣培養學生跨領域能力的課程還有「多元選修」，包括第二外語、通識課程、實作體驗、職涯試探或大學預修課程，可由校內老師或外聘講師開課，每位學生至少修習6學分。這些非學科的多元選修課，經常成為學生銜接、認識大學校系的資源。

然而，108課綱初上路時，時任時代力量立委鄭秀玲就比較各校開出的多元選修課程數目，北一女中開出66門，而枋寮高中只能開出25門選修課，凸顯學校規模造成的資源差異。

早上10點至12點的2小時，是許多高中開設多元選修課程的時段，學生必須跑班上課。根據教育部規定，每所學校必須開出班級數1.2至1.5倍的課程量，也就是說班級數愈多的學校，將開出愈多可供學生選擇的課程。

北一女1屆共有23個班，枋寮高中則僅有5個班，在學校規模、教師人數不同下，開出課程數勢必大不相同，而枋寮高中已盡其所能。不過枋寮高中校長陳志偉坦言，由於學校距離市中心及各大專院校較為遙遠，很難請到大學講師來到學校授課。

以最需要外聘教師的第2外語來說，北一女可開設日、德、法、韓、拉丁與西班牙語，相較之下枋寮高中只有法語課程。若與同縣市的屏東女中相比，在市中心的屏東女中則聘請大學教授開設「光電科技與生活」、「人文社會哲學思考課程」等。

學校規模大、近市中心或大專院校的高中，的確在開設多元選修時可以提供更多、更全面的選擇，偏遠地區學校就只能善用線上資源。枋寮高中就有兩門選修課與台北市教育局合作，透過遠距教學與中崙高中的學生共同學習「動畫設計與邏輯思考」，校內有7、8名同學選修。

熱門課程搶破頭 選修還得靠運氣

對高中生來說，選擇多元選修的考量並不在於顯赫的師資，而是課程內容能否符合自己的學習目標。有意攻讀法律系的阮姿雅在高一時就成功選到「議題思辨」；而就讀南部都會區高中的郭純安因為英語成績優異，而選擇「英語閱讀」，想藉此判斷自己對英語有沒有興趣。

但不是每個人都那麼幸運能選到「第一志願」，在許多學校，熱門課程受限於需外聘教師或電腦設備有限，名額往往僧多粥少，要選上得靠點運氣。曉凡高一上學期第一次選課時，最想要接觸心理學，但因人數爆滿，抽籤後被分配到地理實察。

就讀中部前3志願學校的阿雲，在高1整年的多元選修當中，都被分配到沒有興趣的課程，他認為：「多元選修看似依個人意願自由選擇，但仍有可能因運氣不好，而被迫去上一些沒有興趣的課，又怎麼能有動機和熱情？」待高2選課時，他只以「輕鬆」為選課標準。

108課綱看似是要給予學生更多自由探索的空間，沒有老師幫忙安排妥當每周35堂課的內容，又缺乏整體引導的狀況下，高中生經常感到茫然。

經常安排在下午2點之後的「自主學習」，課名直接呼應了108課綱「探索自我興趣」的目標，要求學生在1學期18周、每周2至3節課的時間內自訂學習主題，且必須繳交計畫，可以用來補強學科、比賽培訓或任何學習項目。

「我們是第1屆，沒有人知道該怎麼制定一套自主學習計畫，老師也不知道。」就讀北部郊區社區高中的翁莉庭說。一位輔導老師也替學生憂心：「對大部分學生來說，學習往往是件痛苦的事，在沒有妥善引導的狀況下，還要自發學習，大家都會不知所措。」

對長期接受填鴨式教育的台灣學生來說，升上高中要自己安排學習計畫，就像離開被豢養的圍欄，再也沒人固定餵食，必須花時間熟悉新的食物與環境，自由來得太快，有時反而使人暈頭轉向。

阮姿雅表示，她在國中時就因為看到黑豹旗比賽（全國高中棒球大賽）深受感動而迷上棒球，將每周兩節的自主學習計畫主題設定成「棒球」，不過這個關鍵字過於模糊、難以收斂，最後就拿上課時間來睡覺、滑手機；直到高1下學期，逐漸累積觀賽經驗後，才慢慢聚焦方向，決定提出1個幫助球隊宣傳的計畫。

翁莉庭很清楚自己想就讀廣電相關科系，將自主學習時間拿來拍攝、剪輯影片，但她就讀的學校並不重視自主學習，這幾節課經常被其他學科老師拿去考試和補課，讓她無法如期完成預期進度。課綱期盼學生得到的自主，終究還是取決於校方態度。

看重多元表現 社團成新的競技場

然而，對審查學習歷程檔案的大學教授來說，多元選修、探究與實作或其他既定科目的書面報告及實作作品，仍視老師的課程要求，反而是「多元表現」所包含的自主學習計畫與成果，最能看出學生的學習動機與興趣，全台有1701個校系強調，在學習歷程檔案當中看重這個項目。

108課綱運作2年，高中生真的能從中尋找志向、發揮潛能嗎？

除了1天8小時在校時間，課後社團活動對高中生來說也非常重要，因為在108課綱的框架下，社團不僅是娛樂，還是「多元表現」的一環，是許多大學招生時參考的項目，社團生態也難免因此產生質變。

曉凡說，校內以團康、聯誼為主的康輔社，因為不容易累積大學期望的「多元表現」，社員逐漸萎縮；相較之下，過去較冷門的英語演講、英語會話社愈來愈熱門，甚至需要考試才能入社，前進偏鄉的服務性社團，也因為能累計公共服務時數，人數明顯增加。

有人將社團視為學科訓練的延伸，不過阮姿雅則認為，擔任社團的公關兼活動長讓她累積待人接物的經驗，平時須安排與他校交流，在舉辦社團旅遊時還一手包辦訂票、訂房、規畫行程，「今年恰好遇到疫情升溫，退票、退費的過程，讓我學習到如何與他人更明確、有效地溝通。」她說。

高中生愈夜愈忙碌，一手處理社團庶務，一手還要完成學科作業、課堂報告、研究小論文與自主學習預定的進度。阿雲抱怨：「我們學生真的不是超人，真的太累了！」內心急切的高中老師為了讓學生產出得以成為學習歷程檔案的成果，經常每1堂課都要求作業與報告，成為學生的負擔。

決定攻讀醫藥相關科系的郭純安也提到，高中生大部分時間都在讀書、補習，得在短短1年內就決定出可能有興趣的科系，才能選擇相對應的班群，並依循著模糊的方向累積課程學習成果，很難轉向多元，「我很怕未來轉向了，目前累積的學習歷程檔案派不上用場。」

不過郭純安又說，在過程中的確學到撰寫報告、操作實驗技能，這在每個領域都適用。而阮姿雅雖認為，2年時間很快，第1年花時間理解新課綱，待高2有能力實踐時只能匆匆完成，「不過，我因此更加認識高中棒球比賽，這也是很有收穫的新事物。」

關鍵！縮小資源差異、增加教學量能

「如果老師沒有要求累積學習歷程檔案，那麼我可能就不會積極參與課業以外的事物。」翁莉庭在1次活動認識影視產業後，便立志成為電視、電影製作人，她透過自主學習練習拍攝、剪輯影片，還參加相關社團，向專業老師請益，在2年摸索下，「我更認識了自己，確立未來志向。」

108課綱上路至今2年，高中生的課業壓力並沒有因此減輕，雖有人從中學習到考試、讀書以外的技能，並以此擘畫夢想；但若能設法縮小學校資源差異、增加教師教學量能，將有機會讓更多學生在高中階段提早發揮潛能，不再只是「忙茫盲」。

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