美國史上最長戰爭結束 神學士做「這2件事」外交手腕值得台灣學習

【文．劉煥彥】

美國在阿富汗境內的最後一架軍機，於台北時間今（31）日凌晨載著最後一批美軍，起飛離開首都喀布爾的國際機場，為美國將近20年的阿富汗軍事行動畫下句點，這也是美國建國245年以來打最久的一場對外戰爭。

過去三周外界大多聚焦兵敗如山倒的前阿富汗政府及政府軍，以及塔利班神速進軍喀布爾造成的人道及難民危機。

專研國際關係的國內學者指出，大家別忘記美國之撤軍，主因就是去年2月美方與塔利班在卡達簽定了阿富汗和平協議。

更重要的是，雙方談判多年後之所以能達成協議，兩大關鍵就是儘管美國大軍壓境，塔利班卻沒有放棄與美國對話；以及塔利班承諾不支持2015年崛起的恐怖好戰組織伊斯蘭國（ISIS），為自己爭取到有利的戰略籌碼，塔利班「有些地方是值得學習」。

塔利班2012年在卡達設點 2020年敲定和平協議

曾服務政府機關、學術領域為國際關係及國家安全的台北醫學大學通識教育中心副主任暨教授張國城，在2020年出版的專書「美國的決斷」中提到，2012年1月塔利班在卡達設立和談辦公室，用來與美國接觸及對話。

經過多年談判，終於在2020年2月底，美國與塔利班在卡達簽署阿富汗和平協議，美軍預定14個月內全面撤離阿國，結束近20年的武裝衝突。

張國城日前也在一場阿富汗主題演講中，回答聽眾提問時表示，塔利班高層的外交手腕及掌握情勢的能力，都值得在台灣的我們留意，甚至學習。

1. 明白承諾不支持伊斯蘭國

他說明，伊斯蘭國出現，舒緩了塔利班在阿富汗的戰略壓力，ISIS「一度對中東及中亞情勢影響很大，美國一直在思考，是否從阿富汗及伊拉克抽調部分兵力對付伊斯蘭國」。

「塔利班決定不支持伊斯蘭國，（就是）爭取到戰略籌碼，我認為有些地方是值得學習」。

根據美國國務院去年2月發表的阿富汗和平協議內容，重點之一就是「塔利班承諾不再支持被美方認定的『恐怖組織』」。

當時美國媒體報導，美方堅持美軍撤離阿富汗的時程，主要取決於塔利班對於不讓蓋達（al-Qaida）或伊斯蘭國等組織以阿富汗為基地的承諾，究竟履行到什麼程度。

時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）曾在華府說：「塔利班必須尊重協議，特別是承諾切斷與恐怖份子的關係。我國在阿富汗有深厚的反恐利益，以確保國土不再受到攻擊。」

2020年2月底在卡達舉行的阿富汗和平協議簽署典禮冠蓋雲集，前排右三為時任美國國務卿龐培歐。卡達半島新聞台

2. 沒有放棄與美國對話

張國城在演講中也提到，塔利班很清楚，自己跟美國不對盤。

美國曾統計，要把1噸重的物資送到中亞，必須耗費7噸半的燃料。美軍繞了大半地球到阿富汗，就是要打塔利班，「但塔利班沒有因為這樣，就絕對不接觸美國」。

「（塔利班）反而是利用了美國，抓住戰略機遇，跟美國簽署了和平協議，讓美國可以離開（阿富汗的戰爭泥淖）。」

「塔利班領導人的外交見識，還有掌握戰略形勢的能力，應該不可小看。」

從事後來看，2020年2月代表塔利班，在卡達與美國特使Zalmay Khalilzad簽署阿富汗和平協議的，就是今年7月底在天津會晤中國外交部長王毅的塔利班政治委員會負責人巴拉達（Abdul Ghani Baradar），他在外界已知塔利班領導層的地位數一數二。

中國外交部官網

伊斯蘭國崛起、塔利班視為敵人 雙方多次大戰

其實自從2015年伊斯蘭國聲勢大起後，塔利班與阿富汗境內的伊斯蘭國勢力（ISIS-K）就愈來愈敵對，雙方甚至多次大戰。

換句話說，近幾年塔利班其實是兩面作戰，一邊是對付美軍及北約軍隊，另一邊是攻擊ISIS-K。

華爾街日報報導，根據前阿富汗政府官員的說法，伊斯蘭國崛起、儼然成為塔利班的最新敵人後，塔利班的國際外交情勢頓時大為有利，因為伊斯蘭國的野心是要打破現狀，建立橫跨中東的單一伊斯蘭國家，讓其他國家開始把塔利班視為遏制伊斯蘭國的潛在力量。

美國喬治城大學安全研究主任霍夫曼（Bruce Hoffman）說：「當時各國非常關切，突然間大家希望能與塔利班找到任何共識。大家開始說，或許可以跟塔利班講講道理。」

2018年9月，美軍安全部隊指揮官與阿富汗政府軍高層，在喀布爾郊外一場清剿行動的現場。Military.com

伊斯蘭國在阿富汗最高指揮官 去年5月在喀布爾郊外落網

在2020年2月之前的18個月期間，美國與塔利班在卡達密集談判，形同承認塔利班的國際地位，更使5000位塔利班囚犯在去年雙方簽署和平協議後獲釋。其中許多人奔赴戰場，大大充實了塔利班戰力。

在此之前，塔利班已經與伊斯蘭國勢力多次交戰。堪稱雙方的最後決戰，是2017年至2018年，由美軍、阿富汗政府軍及塔利班，花了幾個月與伊斯蘭國勢力在北部省分Jowzjan鏖戰，最後對方數百人投降。

同時在ISIS-K根據地的阿國東部省分、連接巴基斯坦邊界的Nangarhar，同樣是由美軍、阿富汗政府軍及塔利班共同圍剿伊斯蘭國勢力，最後將對方勢力消滅殆盡。

值得注意的是，當時身為ISIS-K最高負責人Abu Omar Khorasani，後來在2020年離開Nangarhar，沒想到同年5月在喀布爾郊外一棟房子被美阿聯軍抓到，後來在喀布爾一處監獄坐牢。

塔利班8月中入主喀布爾、接管了該監獄後，就槍斃了包括他在內的九位ISIS-K囚犯。

本文授權自今周刊，原文見此。

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