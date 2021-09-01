這種咖啡豆批發價漲50％！成本大增讓消費者心驚驚 星巴克要變貴了嗎？

【文．林信男】

根據國際咖啡組織（ICO）統計，2020年，台灣人一共喝掉24億杯咖啡，隨處可見的便利商店，平均每秒可賣出13杯咖啡，由此可見台灣咖啡商機之大；不過，包括台灣在內，目前全球咖啡市場，正面臨成本攀升壓力，咖啡售價也開始蠢蠢欲動。

今年以來，受到氣候變遷影響，全球最大咖啡豆生產國巴西，陸續遭遇乾旱、霜害，嚴重衝擊產量，在供不應求的情況下，羅布斯塔咖啡豆期貨價格應聲大漲，飆上每噸2024美元，觸及4年高點，至截稿前，已近一步漲至2066美元。

這場1994年以來最嚴重的霜害，使巴西部分咖啡農，被迫重新種植咖啡樹，這意味著，他們可能需要長達3年的時間，才能恢復生產，也讓咖啡豆生豆成本，來到近7年最高水平。

另一方面，新冠肺炎疫情肆虐，導致作為羅布斯塔咖啡豆主要生產國的越南，採取封城措施，影響了咖啡豆出口，使全球咖啡供應鏈，面臨更多不確定性。據統計，2021年迄今，羅布斯塔咖啡豆批發價格，累計上漲約50%。

羅布斯塔咖啡豆期貨近1年走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

若咖啡成本居高不下 恐不得不轉嫁至消費者身上

成本攀升，讓許多咖啡店經營者深感憂心。位於華盛頓州的咖啡店Campfire Coffee共同所有人亨利（Quincy Henry）直言，「這（成本攀升）讓我開始思考，我們該如何生存。」

如果亨利想提高售價，他得確保，這是個在經濟復甦期間，能夠被消費者接受的價格。他強調，「我們仍處於人們對價格極為敏感的（疫情）大流行階段」。

荷蘭合作銀行分析師梅拉（Carlos Mera）認為，若咖啡成本居高不下，最終將不得不轉嫁至消費者身上，不過，規模較大的業者，應可維持穩定的咖啡售價。

「多數業者都採取了風險管理措施，有助他們暫時度過危機，或許能延後咖啡漲價的時間點；此外，像卡布奇諾這類咖啡用量相對較少的飲料，不至於受到咖啡豆成本上升的嚴重影響。」梅拉說。

星巴克祭兩大採購策略 避免調漲商品售價

正如梅拉所言，大規模咖啡連鎖店，確實較有本錢，維持咖啡售價穩定。例如，星巴克執行長強森（Kevin Johnson）上月底就表示，為因應咖啡豆成本攀升，星巴克已採取「提前採購」、「鎖定價格」等策略，以「具吸引力的成本價」，購入咖啡豆，藉以避免調漲商品售價。

強森指出，上述策略，「為星巴克帶來顯著優勢，如果他們（競爭對手）提前購買咖啡豆的時間不如我們早，肯定不會有我們這樣的成本結構。」

星巴克的採購策略，讓他們擁有充足庫存，得以暫時避開咖啡豆成本上漲，帶來的影響，自然就不用冒險調升咖啡售價。

成本攀升壓力增 小規模咖啡店難承受

但對規模較小的咖啡店來說，咖啡豆成本攀升，可謂「難以承受之重」，畢竟，其採購量、議價能力，都不如星巴克，若不調漲咖啡售價，勢必會衝擊營運表現。

大宗商品經紀商ED&F Man研究主管哈克（Kona Haque）估計，到了9月份，就會知道巴西的天災，對明年農作物收成的影響。

值得注意的是，若咖啡豆成本持續高漲，即使是星巴克、雀巢等大企業，可能也不得不考慮，提高商品售價，「業者會三思而後行，看如何在不影響消費的情況下，把成本轉嫁給消費者。」哈克說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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