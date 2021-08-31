「共同富裕」恐淪「共同躺平」 中概股5個月燒掉4成台股市值 未來會有好日子？

【文．黃健誠】

中國政府近期動作頻頻，從打壓騰訊、阿里巴巴等科技股、整肅補教業，再到中國藝人張哲瀚、趙薇等人遭到獵巫等事件，微博上也有國稅總局針對個別隱瞞高收入未如實申報納稅人員，正立案調查的消息傳出。

一連串中國政府全方位監管趨嚴的動作，與習近平提出「共同富裕」政策有一定關聯，今周刊專欄作家乾隆來在接受《老謝看世界》節目專訪時也表示，過去曾有一句老話「跟著共產黨的政策走，好日子在後頭」，這句話現在恐怕要打上一個問號，因為近期受中國政府監管而損失慘重的企業，過去都是著政府走的企業。

中國當局近期對科技股及補教業進行強力的監管措施，也因此讓在美上市的中國企業總市值，在過去5個月中，已經跌掉7,690億美元，換算台幣約為21兆元，乾隆來以台灣上市公司的總市值約52到55兆來對比，中概股相當於在5個月內就燒掉4成的台股總市值。

乾隆來提到，跟著中概股一同損失慘重的投資人中，有一大塊是數以十萬人計，緊緊跟著中國政策富裕起來的新興中產階級，他們可能是錢在香港或美國購買中概股，還有不少人是在中國國內購買中概股的海外基金。

在受影響的產業中，像是補教業的新東方是一夕崩盤，乾隆來說，新東方創辦人俞敏洪現在的狀態可說是「一夕回到解放前」，他旗下擁有117間學校、1500多間學習中心、46000名員工，30年來創立的補教王國，在這5個月內直接歸零。

補教業被中國政府一棒打得血肉模糊，受影響的不只是從業人員，像把房子租給新東方的房東及其他相關的生態鏈全部都垮掉，無論就業或投資，初估補教產業鏈受影響的人員超過100萬人，這也顯示在習近平追求「共同富裕」的情況下，中國經濟也因此顯著受到壓抑。

美國華爾街各投資機構如索羅斯基金、橋水基金、貝來德、方舟等，近期都大力減碼中概股，不過，最近又有消息指出，有華爾街資深人士推動中美方圓桌會議，希望繞過拜登政府，尋求與中國政府高層恢復關係的機會。

乾降來對此表示，若用一句話形容中國政府，「鄧小平打左燈右轉、習近平打右燈左拐」顯然相當貼切，也因此「向左轉」是不會改變的趨勢，這是在1978年中國改革開放、2000年中國加入WTO以後，20年來最大的經濟結構轉變。

不過，中國雖然狀況不好，但也不會一夕崩盤，只會在壓力過大時，稍微打一下右轉燈，讓華爾街的人進來看一看，政府也會偶爾進場護盤，這樣的動作讓外界以為政府沒有要「左轉」，但實際上還是在左轉。因此，中美雙方推動的圓桌會議，其實只是吃個安慰劑、退燒藥，效果恐怕有限。

前幾個月中概股不斷下挫，連台灣的「護國神積」台積電都遭到錯殺，乾隆來說，台積電與中概股無關，卻因為被MSCI列入中概股的「金龍指數」（MSCI Golden Dragon Index）中，而遭受池魚之殃，直到上周台積電宣布漲價，中間的連結才被拉掉。

不少台灣的金融機構或投資人，過去都有一定比重的中國投資標的，下半年是否會因此受到衝擊，乾隆來說，過去5年來，台灣金融機構在中國的曝險部位一直往下壓，但因仍持有中國資產，因此還是會出現衝擊。

但是，中國政府並不會瞬間崩盤，而習近平所推動的「共同富裕」政策，最後會是真正的「共同富裕」還是「共同躺平」仍值得留意觀察，如果中國變成一個「共同躺平」的地方，應該怎麼做投資，這是目前台灣投資人與投資機構都要思考的問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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