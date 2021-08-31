杜康DR慘吞21根跌停後下市…投資怕淪為大韭菜？3種「地雷跡象」要當心

【文．林信男】

今年7月傳出經營失利消息，將於8月31日下市的DR股杜康（911616），不僅創下慘吞21根跌停、股價1個月內（截至8月27日）狂瀉近8成的驚人紀錄，還因未能履行「若下市將無限購回股東手中持股」的承諾，引發爭議，投資人只好組織自救會，向金管會、證交所陳情，爭取權益。

總部設於河南的杜康控股有限公司，是一家以釀造、銷售白酒為本業的企業，2008年在新加坡交易所風光掛牌上市，並於2011年，來台發行台灣存託憑證（TDR），吸引許多看好白酒產業，相信杜康將成為中國白酒領導品牌的投資人追捧。

豈料，號稱獲獎連連、於2013年成為中國外交部和200多家駐外大使館接待用酒的杜康，近年來經營績效卻每況愈下，為搶救積弱不振的業績，杜康決定進軍奇異果培植市場，還將公司更名為「中國神山果農控股有限公司」，但營運仍未見起色。

杜康（現已更名為「中國神山果農控股有限公司」）近1年股價走勢。（圖：翻攝自Google Finance）

2021年7月初，杜康出售對從屬公司的百分之百股權，導致營收大幅衰退，不符合台灣證交所繼續上市標準，依規定要求，將自2021年8月31日起，終止上市。

當初備受期待的「中國白酒領導品牌」，如今竟走上下市一途，令投資人深感錯愕；事實上，早在杜康下市消息傳出前，其財務狀況，就陸續浮現「地雷跡象」，即使不下市，杜康疲弱的基本面，也難為股價提供有力支撐。

跡象一：公司營收大幅衰退 管理層直言產業巔峰已過

由杜康2018年報（截至2018年6月30日）可得知，該年度杜康營收年減68%，至人民幣1億4852萬元；淨損2億2203萬元，遠高於前一年度的1億1244萬元；代表公司本業成果的營業活動現金流，流出金額為人民幣1509.8萬元，且淨現金流為負。

當時，杜康執行主席兼首席執行官周濤（於2021年7月辭職）就表示，受中國政府推動反腐禁奢運動影響，「中國白酒產業的黃金年代，在2013年達到頂峰後，突然停止了……近年來，白酒的生產出現了成長停滯，甚至在2017年呈現產量下跌狀況。」

由此可知，在杜康經營層看來，中國白酒產業巔峰已過，且自2017年開始，產量便出現下滑跡象，這些情形，似乎已反映在杜康2018財年的財務狀況上。

跡象二：財務狀況惡化 營業活動現金流持續流出

2019財年，杜康營收較前一年度衰退6%，下滑至1億3965萬元，淨損人民幣6935萬元，營業活動現金流流出金額為人民幣1850萬元。周濤也在年報中，對投資人透露，為因應獲利能力下降、虧損等問題，「董事會提議出售虧損的白酒事業，並進入奇異果種植和加工行業。」

2019年9月下旬，杜康發布重訊，稱公司已連續3個會計年度，出現稅前虧損，顯見其財務狀況，正持續惡化；2020財年，杜康營收年減近19%，降至人民幣1億1333萬元，淨損為人民幣7393萬元，營業活動現金流流出金額，則擴大至人民幣2000萬元以上，淨現金流依舊為負。

杜康2018至2020財年營收表現。（資料來源：杜康2018、19、20年報，幣值皆為人民幣，記者林信男製表）

跡象三：本業一百八十度大轉變 公司進軍「全新領域」

杜康於今年7月5日宣布，在進軍奇異果培植市場、完成企業重組後（公司更名為「中國神山果農控股有限公司」，並將會計年度截止日期由6月30日，更改為12月31日），可望於短期內，扭轉虧損窘境，但觀察中國神山果農控股2021上半年財報，營收仍較前一年度衰退逾2%，且淨損有增無減。

就杜康的案例來看，其營運表現不佳，並非短期現象，早在終止上市消息傳出前，就已出現營收大幅衰退、營業活動現金流持續流出，以及管理層直言產業巔峰已過，有意進軍全新領域等現象，且這些訊息，都可透過公開資訊觀測站取得。

無論投資DR股或一般股票，除了關心股價變化外，基本面資訊也是極為重要的功課，唯有充分掌握，才能降低風險、持盈保泰，及早避開「地雷股」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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