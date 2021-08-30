「斯卡羅」發生13年前 美軍就來過基隆！為何美國當年差點買下台灣？

【文．劉煥彥】

公視歷史劇《斯卡羅》本月開播後收視率急速竄升，不僅人氣爆棚、討論度破表，也再度引發國人對近代台灣歷史的關注及興趣。

改編自醫師陳耀昌小說《傀儡花》的《斯卡羅》，故事從1867年3月美國商船羅妹號（亦稱羅發號，Rover）在恆春半島觸礁，船上13人上岸求生、被當地原住民誤認為侵略者而殺害說起，引發美國該年6月派兵出征恆春，但遭原住民擊敗。

這個故事讓不少觀眾意識到，美國軍隊與軍艦在1867年就來過台灣，但若打開當時的歷史記載，美國軍艦在發生羅妹號事件前13年，也就是1854年，已經來過基隆。

不僅如此，當時美國在東亞的部分高層人士，從商人、外交官到海軍將領，都曾因貿易、海運或軍事考量，主張美國應該買下台灣，但後來都沒有被華府接受。

也就是說，如果當年歷史轉個彎，台灣很可能已成為美國領土。

美國第14、15位總統任內 買下台灣的呼聲最高

從歷史上來看，美國想買下外國土地成為國土不是新鮮事，在19世紀特別多，只是既有案例都在北美洲，但其實美國曾看上亞洲，特別是台灣。

根據多位前美國國務院官員及歷史學者研究，1853年率艦敲開日本幕府鎖國大門的美國遠東艦隊司令培里（Matthew Perry），就曾建議華府將台灣變成美國屬地。

大約在同一時間，從商界跨入外交圈的首任美國駐日本公使哈里斯（Townsend Harris），也於1854年向國務院建議，美國應向清廷買下台灣，以鞏固在亞洲的商業利益。

當時美國元首是第14位總統皮爾斯（Franklin Pierce），他考量若買下台灣可能讓大清國不高興，而且美國國內為了黑奴問題已經南北對立，加上第一家庭的氣氛低迷，他頭兩個孩子早夭，13歲幼子又在他上任前兩個月意外身亡，因此他擱置了買下台灣的想法。

下一位總統是布坎南（James Buchanan），1857年3月他上任後不久就否決了購買台灣方案，美國買下台灣這回事就此作罷。

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19世紀中期美國吹起「買台」論 21世紀開始有相關研究

19世紀中葉美國一度對台灣有高度興趣的史實，見諸於過去十幾年來多位中外學者研究，包括1960年代服務於美國國務院外交史單位的普度大學中國史專家高理寧（Leonard Gordon），於2007年出版的著作《Confrontation over Taiwan: Nineteenth-Century China and the Powers》；

曾任美國阿肯色大學歷史系暨亞洲學研究主任，以及新竹交通大學人文與社會科學研究中心主任的蔡石山，於2009年出版的著作《海洋臺灣：歷史上與東西洋的交接》（Maritime Taiwan: Historical Encounters with the East and the West）；

以及台灣作家洪德青於2019年5月出版的專書《華府跫音：你所不知道的60個台美故事》等。

早在1830年代 歐美商船在台灣西南海岸不時出事

早從18世紀初，就有歐美商人、水手及傳教士在關於中國的遊歷記載提到台灣，描述這個海島法紀蕩然、局勢混亂，但天然資源富饒，認為台灣是西方人快速致富、大展身手的好地方。

英國駐華公使德庇時（John Francis Davis）就在1836年出版的中國觀察著作中指出，台灣的位置非常適合貿易及開發。

隨著美國及歐洲商人進入東亞，尋找捕鯨及貿易機會，不時傳出有西方商船在台灣西南部海岸發生船難。1830年代起就有久居中國的美國人，撰述提醒在台灣周邊的航行風險。

大約這個時候，美國內部開始有兩個群體對台灣的興趣愈來愈高，一個是想把基督教傳進台灣的傳教士，另一個就是想與台灣做生意、開採本地豐富煤礦的商人。

美艦1854年基隆探路

真正讓華府開始對台灣有興趣的，或許是第30屆美國國會眾議院的海軍事務委員會主席荊妥瑪（Thomas Butler King），1847年他主張美國應該建立從加州至中國廣東的跨太平洋商業航線，並提到美國海軍應該在台灣設立供煤站，以便利這條航線運作。

當時美國海軍已考慮在台灣設點，不僅出於美國海運業者橫越太平洋的加煤需求，也希望庇護在台灣周邊發生船難的美國商船生還者。

1853年美國遠東艦隊司令培里率艦敲開日本大門，就是日本史上著名的黑船事件。

1854年他二度到日本時，曾指派部屬亞柏特上校（Joel Abbott）帶兩艘軍艦7月造訪基隆，任務包括測繪北台灣海岸線，並調查北部主要港口基隆的周邊煤礦狀況。

培里收到亞柏特勘查報告後，深信美國在台灣大有可為，例如台灣盛產米、糖、樟腦、硫磺及木材，都是理想的美國貿易來源。

1854年7月，美國遠東艦隊司令培里派艦至台灣測繪的基隆周邊煤礦分布圖。數位圖書館網站Internet Archive

美艦隊司令：「若在基隆建立殖民地，我有把握中國人樂觀其成」

根據美國國會1856年出版的「美國艦隊之中國海域、日本遠航記」，培里在其中明確主張在台灣建立殖民地，「美國若在基隆建立殖民地，我有把握推斷，中國人樂觀其成，因為有了較能打仗的美國人移入，合力防守基隆港及周邊地區，不受襲擾全台和沿海的眾多亂民、海盜劫掠，中國人可得到保護的好處。」

「在這樣情況下，或許很快就能建立一個興旺的美國人殖民地，大大提升我們在這些海域經商的便利和優勢。」

然而，不論是將下台的第13位總統費爾摩（Millard Fillmore），或1854年3月上任的第14位總統皮爾斯，當時重心都放在擴大美國本土，還忙於處理1848年美墨戰爭後的加州土地爭議，因此未重視培里呼籲。

左圖為美國國會1856年出版的《美國分艦隊之中國海域、日本遠航記》；右圖為1854年培里派艦至台灣勘查後製作的台灣地圖。德國古物業者Dasa Pahor官網

「應買台灣的五大理由」

另一位疾呼美國應入主台灣的，是在東亞做生意的紐約知名商人哈里斯。1854年3月他從澳門致函時任美國國務卿的友人馬希（William Marcy ），提出應買下台灣的五大理由：

1. 為取得台灣天然資源；

2. 將台灣發展為延伸美國西岸貿易至中國的門戶；

3. 改造台灣為散播美國文化至其他亞洲地方的基督教堡壘；

4. 發展台灣為華南、華北商品的轉運站；

5. 運用台灣加強美日關係

1855年7月，國務卿馬希將哈里斯的建議書呈報總統皮爾斯，但華府依然沒有認真看待。

美駐華公使鼓吹入主台灣 被華府提醒「主張太過頭」

推動美國應進入台灣的中國通陣營中，態度更激進的是醫師出身、後來擔任美國駐華公使的伯駕（ Peter Parker）。

從1856年至1857年初，伯駕多次敦促華府取得台灣控制權。1857年3月他曾寫長信給國務卿馬希，提到當時英國對台灣的興趣愈來愈明顯，「基於權力平衡原則，美國應該要擁有台灣」。

馬希從未直接回應伯駕建議，但曾提醒他，皮爾斯政府的東亞政策在於擴大貿易，而非取得領土。在華府眼中，伯駕的主張太過頭了。

1857年3月，美國第15位總統布坎南上台，並指派列衛廉（William Reed）接替伯駕為新任駐華公使。布坎南政府不久就否決在亞洲任何地方建立美國屬地的計畫，美國有意買下台灣的想法就此告終。

本文授權自今周刊，原文見此。

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