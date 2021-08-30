「從不收薪水」讓身家隨股價波動的男人 馬斯克去年年薪「0元」

【文．林依榕整理】

怎麼會有人不要自己的薪水，還願意被公司逐年降薪？知名電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）就是一個這麼神秘的男人，他的薪資條不僅連年被公司大砍，2020年的年薪更是直接掛零。

根據《商業內幕 Insider》報導指出，8月13日美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）公佈了電動車大廠特斯拉所提供的一份資料，內容中顯示，其執行長伊隆・馬斯克2020年的總薪資為0。

回顧馬斯克過往的薪資，2018年他的年薪是5萬6380美元，相當於157萬2376台幣，2019年降到2萬3760美元，大約66萬2640台幣，年薪可說是被逐年大幅度的調降。

相較之下，他的財務長克宏（Zachary Kirkhorn），2020年擁有高達4660萬美元（約12.99億台幣）年薪，幾乎是馬斯克的好幾倍。

「其實，他從沒收過他的薪水」特斯拉發言人說道。

根據馬斯克與特斯拉公司，於2018年所簽訂為期10年的協議中，馬斯克的薪資報酬其實主要是股票而不是現金，尤其是當他領導公司達到特定的營運指標時，就可以享有一定的股票選擇權。

這份協議中共有16個營運指標，只要馬斯克能夠達到12個指標，並且讓公司市值達到6500億美元，屆時，馬斯克就可以獲得股票選擇權。

目前距離當時簽約，已過了3年的時間，馬斯克所帶領的特斯拉，早已達到協議中的6個指標，完成度約37.5%。

2019年5月，馬斯克更進一步向公司要求，取消他的基本工資與應計費用。不過，雖然馬斯克的年薪逐年下降、趨近於0，但根據《彭博社》估計，若以2020年，馬斯克所收到的特斯拉股票換算成美元來看，事實上他的年收入高達67億美元，是美國所有CEO裡最高的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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