黃豆屬高普林食物！喝豆漿會痛風？ 營養師：僅「這期間」避免攝取是正確的

撰文 張家麒

喝豆漿會導致痛風嗎？營養師林世航破解這「萬年迷思」！

黃豆雖屬於高普林食物，豆漿算中普林食物，當急性「痛風發作的期間」，確實應該要避免攝取「普林食物」；不過一般的正常健康人，適度的攝取這些食物是可以的。

根據研究也指出，「植物性食物」並不會提高痛風的機率。

林世航說明，痛風是因為血液中有過多尿酸而形成高尿酸血症，尿酸是普林（purine）的代謝物，普林就是「嘌呤」，是DNA與RNA的成分，所以我們只要有攝取到「細胞」就會攝取到普林。

不過，普林代謝成尿酸後會從尿液排出，健康成人不容易因為攝取到普林，而發生高尿酸血症的問題，但當攝取太多高普林食物、或者尿酸合成代謝增加，還有腎臟排泄有問題時，就會導致高尿酸問題，並產生尿酸結晶沉積在關節處而引發嚴重的發炎問題，就是俗稱的痛風。

網傳「豆製品會因為含有高量普林而引發痛風？」，科學研究認為並不會提高發生風險！國外研究追蹤4萬7150名、40至75歲非痛風患者的男性達12年，分析這段時間內的飲食狀況，是否與痛風發生風險有關聯性，結果指出植物性食物並不會提高痛風罹患機率！

▲研究指出，攝取植物性的食物，與是否會罹患痛風，並無正相關。

台灣學者亦分析痛風風險與飲食內容的關聯性，結果發現痛風罹患風險與豆類攝取量呈現負相關，也就是一般人攝取豆製品是會減少罹患痛風的風險，主要健康人可以從尿液中正常地排出尿酸，而不至於會因為攝取到含有普林的食物就罹患痛風。

林世航強調，對於已經是痛風的患者而言，平常適量的吃豆製品是安全的，在急性發作時確實要攝取低普林飲食，黃豆屬於高普林食物，而豆漿屬於中普林食物，所以在發作期間減少攝取這類食物是正確的。

台灣學者曾分析，哪些食物是具有誘發痛風的可能，在822位痛風病患分析結果中，約有半數在急性發作前都有誘因，其中約有60%的病患在發作前有喝啤酒，18%有吃海鮮，而14%有攝取內臟類食物，但豆製品幾乎不是誘發痛風發作的原因。

林世航提醒「所有食物都是過與不及都不行，即便研究並未指出豆漿與豆製品是痛風的原因，但依然要建議適度攝取單一類食物。」

▲啤酒、海鮮和內臟類食物，容易誘發痛風。

本文授權自今周刊，原文見此。

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