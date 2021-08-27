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台積電晶圓代工價格還會漲？護國神山股價漲不停 這些優勢讓三星砸大錢也難超車

聯合新聞網 / 今周刊
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撰文 林信男

晶圓代工龍頭廠台積電（2330），日前傳出全面調漲代工價格的消息，市場預期，此舉有助提升獲利，激勵台積電股價走強，（26）日開盤一度衝破600元關卡，但漲幅隨後收斂，終場上漲1.54%，至594元，連續4個交易日收高。

據悉，自8月25日起，台積電7奈米、5奈米等先進製程，將漲價7%至9%，其餘成熟製程，則漲價約20%；不過，對於前述消息，台積電不願發表任何評論。

有關台積電調漲晶圓代工價格一事，長期關注半導體產業的台經院研究員劉佩真表示，當前供不應求的市況，已帶動矽晶圓報價、成本上揚，影響了台積電獲利表現，這次的價格調整，主要是反映大環境變化，以及未來獲利可能被壓縮的考量。

二線晶圓代工廠　價格也喊漲

劉佩真指出，目前國內外晶圓代工，先進製程訂單能見度，估將持續至2022年，成熟製程則是2023年，預期包括聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770）等二線晶圓代工廠，從今年初至11月份，共計會有4次報價調整。

價格漲幅方面，劉佩真估計，2021全年，8吋晶圓廠漲幅，將較去年高出50%，12吋廠漲幅，則會高出30%，「甚至市場也盛傳，明年第1季，可能還會持續調漲5%到10%。」

劉佩真認為，台積電晶圓代工價格調漲，不至於太頻繁，但「不排除在2023年之前，還會有漲價的動作。」

三星大手筆投資　追趕台積電

全球半導體市場競爭日益激烈，南韓三星集團掌門人李在鎔出獄不到2周，便於本月24日宣布，將在未來3年內，投資240兆韓元（約2050億美元），拓展包括半導體、通訊技術，以及生醫等業務。

雖然三星集團並未公布投資細節，但外界解讀，超過2000億美元的資金當中，多數將投入半導體事業，其目的，就是要和台積電競爭。

「製程的追趕，不是錢砸下去，就看得到成效，這需要經驗的累積。」劉佩真強調，儘管三星大舉投資，但光是建造半導體廠，就得花上1年半至2年時間，且她認為，基於以下3個原因，三星短期內，仍難以撼動台積電全球晶圓代工龍頭地位。

3大優勢　讓台積電穩坐全球晶圓代工龍頭地位

首先，在製程技術上，台積電依舊維持領先，預計2022下半年，3奈米製程就會開始進入量產，反觀三星的3奈米製程，得延宕至2023年，才有可能釋出。

其次，英特爾已成為台積電第1大客戶，且未來還有包括蘋果在內的「重量級客戶」，「所以，台積電的3奈米，我們可以說，幾乎囊括全球多數客戶的訂單。」劉佩真說。

最後，台積電的2奈米製程，估將一如預期，於2024年進入量產，由此可見，台積電技術藍圖的可實現性，絕對高於三星和英特爾。

半導體彎道超車難度高　「老前輩」還是比較厲害

除了三星之外，英特爾先前也放話，要在2025年之前，趕上台積電。不過，台經院院長張建一指出，光是生產新款繪圖晶片一事，英特爾就發生產能開不出來的狀況，所以3奈米的部分，還是得請台積電代工。

「半導體這個東西，是沒辦法彎道超車的，你不可能從10奈米，跳到2奈米，半導體就是專業分工，這樣才會有效率，晶片成本才會下降。」張建一說。

張建一強調，無論面對三星或英特爾，「沒有一個國家，像台灣的工程師CP值這麼高，台積電是用3班制做研發，一直在往前」，因此，半導體領域，還是台積電這個「老前輩」比較厲害。

本文授權自今周刊，原文見此

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