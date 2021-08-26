台積電擋不住了 傳通知客戶全面漲價20％ 其實7月法說會已漏口風？

【文．劉煥彥】

台積電（2330）有意調高晶圓代工價格的消息，這兩天在國內產業界傳得沸沸揚揚，今（25）日更有多家媒體報導，台積電上午通知所有國內客戶，即日起全面調高所有製程的報價20%，凡是今天起下單的價格都適用，而非先前傳出的今年第四季或明年初才開始漲價。

據了解，台積電上次全面調高製程是2016年，且創辦人張忠謀定下的四大核心價值之一就是「客戶信任」，認為「客戶是我們的夥伴，我們優先考慮客戶的需求，我們視客戶競爭力為台積公司的競爭力」，因此台積電很少全面漲價，也不會經常調價。

市場專家觀察，全球晶圓代工極度供不應求、原物料價格節節上升、資本支出居高不下，以及其他同業率先漲價，都是台積電在堅守五年後，不得不全面漲價的因素。

台積電上次全面漲價 已是2014~2016年

台積電因應全球晶圓代工吃緊，上半年已取消了給客戶的價格折讓，並調高特定特殊製程的報價，但不論對12奈米以下的先進製程，或成熟製程，報價大多維持穩定。

但其實在今年第一季，市場上就開始傳出台積電有意漲價的消息，當時說法是台積準備在年底漲價25%，但台積遲遲沒有動作，反而是聯電（2303）、世界先進（5347）及力積電（6770）等同業頻頻漲價，2021年累計已四度調高報價。

從事後來看，台積電高層7月中在第二季線上法說會中，或許已經暗示下半年調升價格的可能性。

魏哲家：「台積電定價策略是策略性的，不是投機取巧的」

根據台積電第二季法說會的文字紀錄，總裁魏哲家做業務報告時表示，「為確保有適當的投資報酬率，（產品）定價及成本都很重要。台積電的定價策略是策略性的，不是投機取巧的。在此同時，我們要面對製造成本的挑戰，因為先進製程的複雜度更高、成熟製程有新投資、全球製造版圖擴大，原物料及基本材料的成本也上升」。

「因此，我們會讓價格更穩定（firm up），會持續與客戶密切合作、提供價值，並且繼續與供應商洽商、改善成本。」

魏哲家在回答外資法人對於定價的問題時也說，「我們與客戶密切合作，在幫助他們成功同時，也能有適當的報酬」。展望未來，「我們會繼續這麼做，盡可能聽客戶的想法，把成長最大化、獲得適當的（投資）報酬，所以我們才會讓晶圓報價更穩定，也有信心把毛利率長期維持在50%左右或更高」。

二線晶圓廠多次漲價 「聯電有些報價還超過台積」

台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真觀察，上次台積電全面漲價應該是2014~2016年晶圓代工市況大好的時候，至於這次「撐到最後」才漲價的原因有下列幾項：

1. 反映當前晶圓代工市況的供不應求。

2. 矽晶圓等原物料的價格上揚。

3. 台積電在台灣、美國持續增產及擴廠，資本支出高，意味未來幾年折舊費用勢必抑制獲利。

台積電毛利率去年第四季衝上54%新高後，今年逐季下降，雖然仍有50%，但資本市場多半希望可以在50%以上。

4. 二線晶圓廠今年頻繁漲價，聯電等同業已經四度漲價，「聯電有些報價還超過台積」。

台積電之外的國內晶圓代工同業，八吋晶圓報價較去年同期上漲達50%，12吋晶圓報價也年增三成，且明年第一季還可能續漲5~10%，因此台積電需要回應同業動態。

台積電2023年前 還可能再漲價

若當前全球晶圓代工供給極度吃緊，台積電漲價是否「有一就有二」？

劉佩真表示，由於全球成熟製程的晶圓代工供需要到2023年才可望平衡，在此之前台積電仍有機會再度漲價，但頻率不至於太頻繁。

陸行之：台積漲價 是要彌補這兩年資本支出錯配

資深半導體產業分析師陸行之上午在個人臉書發文指出，他以前就質疑，台積電在八吋晶圓代工佔了全球45~50%市場，在12吋晶圓的成熟製程（90~10奈米）的全球市佔率更接近70%。

但去年台積資本支出的172億美元及今年300億美元，幾乎都投資12吋晶圓的先進製程，又說部分12吋晶圓的成熟製程「供過於求，結果造成全球半導體產業長料（先進製程），短料（8吋/12吋成熟製程）嚴重不平衡」。

陸行之認為，台積電之所以要漲價，其實是要彌補這兩年資本支出的錯配，並挽救毛利率在50%之上，因為台積在八吋及12吋晶圓成熟製程的市佔率有流失。

本文授權自今周刊，原文見此。

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