賈伯斯過世、蘋果被唱衰…10年後庫克用「3組數字」讓投資人打敗大盤

【文．林信男】

2011年8月24日，蘋果公司發布新聞稿宣布，賈伯斯（Steve Jobs）已辭去執行長一職，並由時任首席營運長的庫克（Tim Cook），接任該職務。

當時，外界對失去賈伯斯光環的蘋果，並不看好，在賈伯斯於同年10月，因胰臟癌逝世後，「唱衰」聲浪更是有增無減；但，根據CNBC觀察，回顧庫克擔任CEO的這10年，蘋果不但沒有走下坡，還成為更受投資人歡迎的卓越企業，這點，從以下3組數據，便可窺知一二。

一、營收大幅成長 蘋果規模日益壯大

2011財年第3季（截至6月底），蘋果營收為285.7 億美元，而2021財年同期，蘋果營收已達814億美元，從營收大幅成長的現象便可看出，這10年來，蘋果規模日益壯大，已遠超過賈伯斯時代。

上個季度，光是iPhone創造的營收，就直逼396億美元，高於賈伯斯擔任CEO時，公司整體營收表現。

蘋果近10年各季營收變化。（圖：翻攝自macrotrends）

二、股價持續攀升 市值突破2.4兆美元

若投資人在庫克擔任CEO首日，就買進蘋果股票，並長期持有，肯定會對績效十分滿意。

據估算，假設投資人於2011年8月24日，投資1000美元，買進蘋果股票，截至本周一（8月23日），其價值將超過1萬6800美元，如果把配發的股息持續投入，年化報酬率可達32%以上，相較之下，同期標普500指數的年化報酬率，僅略高於16%。

隨著股價不斷攀升，蘋果市值已於今年7月，突破2.4兆美元，超越微軟、亞馬遜等科技巨頭。外媒分析，iCloud、Apple Music、App Store等服務業務，是推動蘋果市值成長的關鍵之一。

2011財年，蘋果的服務業務，創造了29.5億美元營收，2020財年，服務業務營收已成長至537.7 億美元，這讓投資人相信，即使iPhone銷售趨緩，蘋果也能找到新的收入來源。

蘋果近5年股價走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

三、iPhone以外的商品 營收貢獻明顯增加

賈伯斯被認為是「以產品為核心」的CEO，相較之下，庫克對產品開發的參與程度，雖不若賈伯斯深，但包括Apple Watch、AirPods，都被視為蘋果的成功商品，也為營收帶來具體貢獻。

2011年，當時被稱為「周邊配件和其他硬體」的產品，為蘋果創造的銷售額，是23億美元，到了2020年，受惠於Apple Watch、AirPods等商品熱賣，銷售額一舉來到306億美元之上。

庫克曾言，儘管蘋果公司十分認同賈伯斯在世時，所擘畫的願景，不過，在做決策時，「我們不會讓蘋果受制於它，我們不會去想『如果是賈伯斯，他會怎麼做？』我們不是這樣思考。」

認同願景，獨立思考，10年來，庫克選擇「走自己的路」，即使剛接棒時不被看好，但，亮眼績效已為他帶來優於賈伯斯的評價，也讓外界認為，無論市場競爭多激烈，蘋果都能在庫克帶領下，邁著穩健步伐，持續前進。

本文授權自今周刊，原文見此。

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