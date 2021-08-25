霸氣滾金千億！75歲騎Ubike沿街找商機 標下人稱「鬼屋」的85大樓、他連上公廁都相到買地機會

【撰文‧今周刊編輯團隊】

午後一陣大雨刷洗過後，還是掩不住空氣裡的溼熱，高雄前鎮漁港旁的工人，一輛輛工程車進出沒有停過，忙碌地進行工程。

正在港區內加緊趕工的，是海霸王投資、未來將是全台最大的「複合型冷凍物流園區」，整個園區占地2700多坪，目前正在興建一棟10層樓高的大樓，工程進度已經躍上地面四層樓，預計2023年就要完工正式營運。

回台投資

高雄打造全新冷凍物流園區

海霸王，多數人記憶中可能還停留在「海霸王海鮮餐廳」的印象，高高矗立的紅色招牌，寫著大大的「海霸王」3個字，過去20多年，許多人甚至以為海霸王已經從台灣市場淡出，久未聽聞它的動態；但其實這段時間，它早就跳脫餐飲業，早在1994年，許多製造業都還未西進之前，他就率先一腳踏上廣東汕頭，打造冷凍食品王國，2006年再下一城，轉進四川成都，分別建立了超大型，占地7000多坪、30多萬坪的冷凍物流園區市場。

但其實就在大舉擴張中國投資的同時，海霸王也悄悄回台灣了！根據知情人士透露，老謀深算的海霸王總裁莊榮德，算準這波疫情短時間內不會平息，他調度資金，從海外陸續匯回台灣100億元！

全球疫情下，許多企業都選擇休養生息，但莊榮德竟然敢在此時兩岸同步加碼投資，這位台灣20多年前的餐飲大王，如今搖身一變為兩岸「冷鏈物流大王」與「不動產天王」，莊榮德的口袋到底有多深？

莊榮德在台南出生、高雄長大，更精準地說，他在菜市場長大，因為從小爸媽都在市場賣雞，他喜歡、甚至著迷那種市場裡進貨、銷貨之間賺取利潤的模式，他在一旁觀察，覺得爸爸剁雞肉一塊塊賣實在太慢了，沒多久他就把家裡的菜市場生意從零售拓展為批發，甚至跳過盤商，直接跑到上游養雞場採購，後來連當時高雄最大的華王大飯店，都向他進貨，因為許多客戶都是餐飲業，打開他對餐飲業的好奇，沒多久，就在高雄開了全台第一家「海霸王」餐廳。

俯拾都是

騎Ubike沿街尋找賺錢機會

莊榮德有個習慣，他常喜歡邊走路邊看路邊的告示、招牌，至今沿街騎Ubike尋找店面的習慣就是由此而來。後來他買下許多土地、舊大樓，都是他在路邊散步或騎腳踏車時發現的。

海霸王全盛時期在全台開了14家店，是台灣婚宴、謝師宴等大型宴會的主要餐廳之一，以平價、CP值高的台菜海產著名。

莊榮德邊開餐飲，買地的動作也沒有停，1980年，才30多歲的他已經有足夠財力，花1.5億元買下高雄市湖內區一塊75000坪的地；當時莊榮德買下後，曾自豪地向友人說，有銀行捧著3億元要借給他，可見他買得有多便宜，也表示他幾乎可以不花一毛自有資金，就能買下這塊地。不消幾年，他就以27.5億元轉賣給後來擔任高雄市議員的蘇惠珍，轉手賺進26億元。

這位縱橫兩岸，物業橫跨冷凍物流、旅館、不動產、餐飲各行業的傳奇人物，曾經私下向友人說，「不含未來的開發價值，名下至少有1000億元的資產。」

最近2年，倦鳥歸巢，莊榮德開始回台投資，2年前，買下高雄八五大樓後不久，他告訴記者，曾經在高雄的夕陽餘暉下，和孫子兩人騎著腳踏車，他指著遠處的八五大樓和孫子說：「這棟大樓啊，是阿公買的。」語氣裡有驕傲也有傳承。這位以霸氣橫掃兩岸市場60載的台灣傳奇人物，在孫子面前，竟也只是一位慈祥的爺爺而已。

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