拜登政府病毒溯源將揭曉 中國反擊指美國「這地方」才是疫情起源

【文.林信男】

「情報機構應加倍努力,蒐集、分析有助我們更接近最終結論的資訊,並於90天內向我報告。」今年5月26日,美國總統拜登發布聲明,要求情報單位,針對新冠病毒起源,進行調查;如今,這項調查已於當地時間周二(24日)截止,白宮方面預計,最快可望於下周,發布「非機密版本」報告。

美國國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins),日前接受CNBC採訪時表示,關於病毒究竟是從中國科學院武漢病毒研究所外洩,或源於自然界,迄今仍無定論,「周二是拜登為情報機構設定的截止日,可看看他們明查暗訪後,能否想出更多,有關病毒起源的見解,這會是很有趣的一周。」

中國科學院武漢病毒研究所,被懷疑是新冠病毒外洩地點。(圖:翻攝自中國科學院武漢病毒研究所官網)

中國稱美軍基地是病毒外洩地點 籲WHO展開調查

值得注意的是,在美方即將發布調查結果之際,中國也祭出反制措施,透過媒體報導、歌曲創作、網路連署等方式,宣稱美軍基地「德特里克堡」(Fort Detrick),才是新冠病毒的「製造、外洩地點」,並要求世界衛生組織(WHO)對此展開調查。

中國媒體針對德特里克堡鋪天蓋地的報導,瞬間讓這個連多數美國人都未必知悉的軍事基地,在中國「聲名大噪」。

位於馬里蘭州、距離華盛頓特區約80公里的德特里克堡美軍基地,過去曾是生化武器計畫中心,目前則設有伊波拉、天花等病毒實驗室,而這樣的背景,也成了中國指控該基地「製造、外洩」新冠病毒的根據。

中國饒舌團體「天府事變」,甚至以德特里克堡為主題,創作了一首名為「打開德特里克堡大門」(Open the Door to Fort Detrick)的歌曲,藉由歌詞控訴美方隱瞞事實,呼籲應打開德特里克堡的大門,讓真相大白。

多數美國人都未必知悉的德特里克堡美軍基地,遭中國指控為新冠病毒外洩地點。(圖:取自Fort Detrick USAG臉書)

陸外交部批美「大搞疫情政治化」 不尊重事實與科學

本月11日,中國外交部發言人趙立堅,在推特上分享了「打開德特里克堡大門」的影音,並稱這首歌,「道出了我們的心聲」。

事實上,早在7月份,趙立堅便已透過外交部例行記者會,就「德特里克堡病毒外洩論」,進行宣傳。當時,趙立堅重批美方,為了轉移抗疫不力的責任,達到抹黑他國的政治目的,「大搞疫情政治化、病毒汙名化、溯源工具化,把撒謊、抹黑、脅迫奉為圭臬,絲毫不尊重事實、科學和正義。」

趙立堅還「建議」,美國應邀請WHO專家,調查德特里克堡,以及美國在海外的200多個生物實驗室,「特別是德特里克堡基地,是美國生物軍事活動的大本營……該研究所長期從事冠狀病毒研究、改造,2019年發生嚴重安全事故並被關停,隨後美國就爆發與新冠肺炎症狀相似的疾病。」

另一方面,中國官媒《環球時報》發起一項網路連署,透過公開信,要求WHO對德特里克堡進行調查,強調該基地存放著,「全世界最致命也最具傳染性的病毒」,並稱已獲得超過2500萬人連署。

