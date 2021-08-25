拜登政府病毒溯源將揭曉 中國反擊指美國「這地方」才是疫情起源

【文．林信男】

「情報機構應加倍努力，蒐集、分析有助我們更接近最終結論的資訊，並於90天內向我報告。」今年5月26日，美國總統拜登發布聲明，要求情報單位，針對新冠病毒起源，進行調查；如今，這項調查已於當地時間周二（24日）截止，白宮方面預計，最快可望於下周，發布「非機密版本」報告。

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins），日前接受CNBC採訪時表示，關於病毒究竟是從中國科學院武漢病毒研究所外洩，或源於自然界，迄今仍無定論，「周二是拜登為情報機構設定的截止日，可看看他們明查暗訪後，能否想出更多，有關病毒起源的見解，這會是很有趣的一周。」

中國科學院武漢病毒研究所，被懷疑是新冠病毒外洩地點。（圖：翻攝自中國科學院武漢病毒研究所官網）

中國稱美軍基地是病毒外洩地點 籲WHO展開調查

值得注意的是，在美方即將發布調查結果之際，中國也祭出反制措施，透過媒體報導、歌曲創作、網路連署等方式，宣稱美軍基地「德特里克堡」（Fort Detrick），才是新冠病毒的「製造、外洩地點」，並要求世界衛生組織（WHO）對此展開調查。

中國媒體針對德特里克堡鋪天蓋地的報導，瞬間讓這個連多數美國人都未必知悉的軍事基地，在中國「聲名大噪」。

位於馬里蘭州、距離華盛頓特區約80公里的德特里克堡美軍基地，過去曾是生化武器計畫中心，目前則設有伊波拉、天花等病毒實驗室，而這樣的背景，也成了中國指控該基地「製造、外洩」新冠病毒的根據。

中國饒舌團體「天府事變」，甚至以德特里克堡為主題，創作了一首名為「打開德特里克堡大門」（Open the Door to Fort Detrick）的歌曲，藉由歌詞控訴美方隱瞞事實，呼籲應打開德特里克堡的大門，讓真相大白。

多數美國人都未必知悉的德特里克堡美軍基地，遭中國指控為新冠病毒外洩地點。（圖：取自Fort Detrick USAG臉書）

陸外交部批美「大搞疫情政治化」 不尊重事實與科學

本月11日，中國外交部發言人趙立堅，在推特上分享了「打開德特里克堡大門」的影音，並稱這首歌，「道出了我們的心聲」。

事實上，早在7月份，趙立堅便已透過外交部例行記者會，就「德特里克堡病毒外洩論」，進行宣傳。當時，趙立堅重批美方，為了轉移抗疫不力的責任，達到抹黑他國的政治目的，「大搞疫情政治化、病毒汙名化、溯源工具化，把撒謊、抹黑、脅迫奉為圭臬，絲毫不尊重事實、科學和正義。」

趙立堅還「建議」，美國應邀請WHO專家，調查德特里克堡，以及美國在海外的200多個生物實驗室，「特別是德特里克堡基地，是美國生物軍事活動的大本營……該研究所長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停，隨後美國就爆發與新冠肺炎症狀相似的疾病。」

另一方面，中國官媒《環球時報》發起一項網路連署，透過公開信，要求WHO對德特里克堡進行調查，強調該基地存放著，「全世界最致命也最具傳染性的病毒」，並稱已獲得超過2500萬人連署。

"Open the door to Fort Detrick,

Shed light on tightly held secret..."

This RAP song speaks our minds. pic.twitter.com/YWRL0s4EE0 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 11, 2021

中國「創造故事」 大打持久宣傳戰

根據CNN觀察，上述宣傳措施，進一步煽動了中國民族主義者的憤怒情緒，大批網友指責美國「無恥」，並將新冠病毒稱為「美國病毒」。

對於中國將德特里克堡視為疫情來源一事，社群媒體研究機構Graphika資深調查分析師休伯特（Ira Hubert）指出，「我們看到了一場更持久的宣傳攻勢，用來推動這個故事的（社群媒體）帳號更多，地理位置分布更廣。」

喬治亞州立大學傳播學者雷普尼科娃（Maria Repnikova）分析，多年來，中國一直在模糊「內宣」和「外宣」的界線，但這種策略，並非全無風險，因為，若「外宣」工作成效不佳，恐使中國在外交關係上，面臨壓力。

在中國的宣傳活動中，「外國元素」（例如德特里克堡）的增加，也意味著北京當局宣傳策略的改變，「這不只是說故事，而是『創造一個故事』。」

隨著中國對德特里克堡的關注度與日俱增，CNN報導直言，這樣的陰謀論，猶如為那些想追究疫情責任、大玩指責遊戲的人，提供了另一個目標。

本文授權自今周刊，原文見此。

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