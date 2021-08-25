他中15億樂透低調瞞10年 靠「這招」月領還能防揮霍到破產

【文．林依榕整理】

頭獎高達27億的威力彩，23日在三峽開出且一注獨得，羨煞不少人。不過如果真的中獎了，你真的會告訴身邊的親友嗎？獎金又該如何處理，不會亂花錢？

或許我們都聽過不少中頭獎的幸運得主，因為各種獎金處理不當，導致短時間內破產等故事；不過，國外一名男子中了樂透頭獎，反而瞞著家人並依舊清心寡慾過生活，但10年後，他卻開始懷疑自己，「這樣真的對嗎？」

根據美國理財新聞網站《MoneyWatch》，曾有一名幸運男子在2011年，中了5500萬美元（約新台幣15.5億元）的頭獎，但他一直保持低調，沒有告訴任何人中了頭獎的事情。

這名男子表示，他知道父母一定不會向他索取任何東西，但他那個「不怎麼討喜」的妹妹及妹婿，卻很可能會要求他把獎金，捐一半給她的教會。

他認為，他不會把獎金捐給任何一個組織，也絕對不會借錢給任何親朋好友，「如果我這樣做，肯定破產」。因此，當時他僅用了部分彩金，買了一輛卡車與一棟房子，卻告訴家人房子是租來的，甚至不告訴妹妹他確切的「租屋」地點。

「我的父母在去世前，妹妹曾經有對他們動歪腦筋，做出一些可怕的事情，但被我阻止了」該名男子說道。

10年後的現在，67歲的他雖然雙親已逝世，也沒有在與妹妹聯繫，但他對自己目前的生活非常滿意。

不過最近他卻回憶起，當初隱瞞家人中15億元頭獎的事實，讓他些許內疚，反問「當初沒告訴家人中頭獎的我，錯了嗎？」

該新聞網站的專欄作家佛崔爾（Quentin Fottrell）回應，中頭獎不容易，但是能夠在中獎之後還保持理性與冷靜，並維持正常的生活，「這是更難的事」。

佛崔爾認為，這名幸運兒不應該感到內疚，因為這個決定並沒有對錯，比較令人訝異的是，「居然可以隱瞞這麼久！」

除了低調，最怕自己太揮霍 鉅額彩金怎運用較妥善？

根據台彩公告，如果中獎者領取超過500萬元以上的彩金，要先打「高額兌獎專線」預約兌獎時間及地點，並攜帶相關證件，確保中獎人領獎隱私。

可問題還沒結束，這麼龐大的金額，如果存放在自己名下，難保未來不會成為別人覬覦的目標，此時，信託或許是個較有保障的選擇之一。

所謂「信託」意思是指，被信託的財產具有獨立性，依據《信託法》第12、13條規定，信託財產不得強制執行、信託財產的債權與不屬於該信託財產之債務不得互相抵銷；也就是說，一旦財產交付信託後，就獨立於委託人及受託人的自有財產之外，也不會成為委託人或受託人的債權人求償之標的。

而受託人可以是自然人或是銀行，在財產交易時，對外都會以信託業者名義為之，讓你的財產受保護之外，也被匿名了起來。

另外依《信託業法施行細則》第14條規定，受託人（信託業者）對外必須保守秘密，並將保密條款載明於信託契約中，所以第三人無法得知真正的財產擁有者是誰。

財產信託後，除了保管、進行投資報酬等用途，你也可以在信託合約中明訂可月領的金額，讓自己有筆穩定的生活費，又不至於一下擁有太多錢揮霍；或者，也可以列入各種條件，像是出國、留學等，符合該條件就可以從信託拿到一筆錢。

如此一來，當一下子湧入大筆的財產，有妥善的規劃，讓自己的生活能夠維持原先的步調，既可以每個月有穩定收入，也不會讓自己養成出手闊綽、不把錢當錢的習慣，也才不會讓幸運獲得高額頭獎獎金的你，像是打開了潘朵拉的盒子，釋放內心裡的小魔鬼，把自己推向破產、為錢煩惱的深淵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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