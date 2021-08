「特斯拉是全世界最大的機器人公司」 從馬斯克不斷創新看台灣企業

【文.林宏文】

特斯拉日前在美國舉辦首場AI日活動,執行長馬斯克在活動當中拋出震撼彈,宣告特斯拉將打造人型機器人「Tesla Bot」,並預計明年就會推出原型機。

特斯拉不斷推陳出新,創造企業驚人的成長曲線,早已是全球新經濟的代表公司,不論是特斯拉的成長模式,或是靈魂人物馬斯克背後的思考邏輯,我認為都有許多台灣企業家可以學習省思之處,藉由這個專欄與大家分享。

首先,根據馬斯克的說法,Tesla Bot是特斯拉開發神經網路、Dojo(道場)超級電腦晶片時,一種非汽車的機器人應用。他表示,特斯拉可以說是全世界最大的機器人公司,因為「我們的車就好像裝有輪子的半感知型(semi-sentient)機器人。」

因此,當特斯拉已開發出仍在不斷演進的全自動輔助駕駛系統、Dojo以及神經網路,知道如何漫遊世界,將這些技術放進一款人形機器人,應該也沒什麼好奇怪的,因為,人型機器人與電動車,都一樣是機器人。

從馬斯克這段說明可以了解,特斯拉建構的事業,不只是一套電動車的軟硬體系統,更是一個涵蓋人工智慧與機器人的生態鏈,因此,他不僅僅讓銷售電動車硬體及自駕車軟體成為兩門巨大的生意,未來還會推出更多新產品及新應用,讓更多的事業部可以產生不斷正向循環及良性回饋的飛輪效應。

台灣企業特色:一個產品或技術做到全球頂尖

從特斯拉這種事業布局的作法,也可以延伸出,做事業不能缺乏想像力,要think big,想辦法讓核心事業延伸出去。這種延伸性甚至在公司成立時就已確立,想好未來可朝那些方向發展,因此,創業時的選題非常重要,有延展性及未來性的題目當然更值得全心投入。

觀察台灣企業的特色,近幾年主流產業的發展思維是隱形冠軍,追求卓越的工匠精神,以數十年時間聚焦投入一個產品或技術,累積經驗做深做精,這是相當好的競爭策略,能夠把一個題目做到全球頂尖,這是許多台灣企業正在走的路。

只是,在創新推動的新經濟時代中,這樣的工作哲學與邏輯就可能需要適時調整,例如在互聯網時代,小米推出手機後,也推出各式各樣的應用產品,重點是讓使用者的經驗繼續延伸,粉絲經濟可以進一步擴展壯大,而非只聚焦單一產品與技術的深耕。

不過,需要強調的是,企業要做這種延伸並不容易,因為要把事業延伸到不同領域,需要經歷非常不一樣的考驗,因為跨界的人才是最難找、最稀缺的,每一次的跨界也都需要花大錢,經常也不是原班人馬可以做得到的,只有借外部高手與力量才辦得成。

其次,特斯拉可以不斷擴展創新,關鍵就在建立完整軟硬體生態系,並且佔據價值鏈中獲利最高的頂端。

佔據價值鏈頂端,是許多龍頭企業都在做的事。兩年前,我和家人去佛羅里達迪士尼樂園玩,當時一張門票要價110美元,一家四口光門票就花了新台幣1.4萬元,我們還去玩三天,花費真是嚇死人。但我注意一下身旁許多爸爸,好像沒有人皺一下眉頭,每天早上園區開門前,就一堆人排隊要進去,真的把我驚呆了。

在價值鏈最上端的企業,擁有最強勢的訂價權,迪士尼不怕你不來,每年門票還會調漲,所有小孩會繼續哀求父母帶他們去玩。至於位在價值鏈底層的公司,就只能賺加工錢,例如幫迪士尼代工各種紀念品。這個道理很簡單,但大部分企業都脫離不了這個宿命,只能在底層辛苦求生存。

事情做得很好 不如「選擇做對的事情」

最近,我又有到美國公務機關申請文件的經驗,結果,我在大太陽底下排隊三個多小時才辦完。美國政府辦事效率之差,比起台灣公務機關的效率及人性化實在差太遠,這種情況若在台灣,大概官員早就被轟下台。

可是,我在大太陽底下的那三個小時,真正的體會卻是,台灣可以把許多事情做到那麼有效率,也能把代工業務做到極緻,可是台灣因為缺乏創新能耐,大家就只能賺辛苦的代工錢。

台灣把事情做得很好(Do the things right),但卻沒有好好選擇做對的事情(Do the right things),當我們只能做價值鏈底層的工作,就不能怪很多企業「毛三到四」了。

總結來說,創新一直是馬斯克的DNA,從最初Paypal到特斯拉,還有往太空發展的SpaceX,以及挖地底隧道的Boring Company等,創新讓馬斯克可以上天下地,不斷在新領域開發與創造,讓馬斯克有忙不完的事、賺不完的錢。特斯拉未來還會推出什麼產品,沒有人猜得到,但只要馬斯克活著一天,腦袋就是不斷地動,永遠有更多新奇好玩的點子。

創新需要想像力,永遠都要有新的目標與方向,企業才能成長,才有無限的延伸,否則只會愈做愈小。

想像力也要搭配具體的落實能力,更需要從價值鏈著手,找到企業生命可以更擴大的機會,這是我從特斯拉及對美國社會的觀察,提供給台灣企業家的建議,也希望台灣可以出現更多像特斯拉這種創新企業,並且培養出像馬斯克如此跳躍前進的執行長。

