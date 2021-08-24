「特斯拉是全世界最大的機器人公司」 從馬斯克不斷創新看台灣企業

【文．林宏文】

特斯拉日前在美國舉辦首場AI日活動，執行長馬斯克在活動當中拋出震撼彈，宣告特斯拉將打造人型機器人「Tesla Bot」，並預計明年就會推出原型機。

特斯拉不斷推陳出新，創造企業驚人的成長曲線，早已是全球新經濟的代表公司，不論是特斯拉的成長模式，或是靈魂人物馬斯克背後的思考邏輯，我認為都有許多台灣企業家可以學習省思之處，藉由這個專欄與大家分享。

首先，根據馬斯克的說法，Tesla Bot是特斯拉開發神經網路、Dojo（道場）超級電腦晶片時，一種非汽車的機器人應用。他表示，特斯拉可以說是全世界最大的機器人公司，因為「我們的車就好像裝有輪子的半感知型（semi-sentient）機器人。」

因此，當特斯拉已開發出仍在不斷演進的全自動輔助駕駛系統、Dojo以及神經網路，知道如何漫遊世界，將這些技術放進一款人形機器人，應該也沒什麼好奇怪的，因為，人型機器人與電動車，都一樣是機器人。

從馬斯克這段說明可以了解，特斯拉建構的事業，不只是一套電動車的軟硬體系統，更是一個涵蓋人工智慧與機器人的生態鏈，因此，他不僅僅讓銷售電動車硬體及自駕車軟體成為兩門巨大的生意，未來還會推出更多新產品及新應用，讓更多的事業部可以產生不斷正向循環及良性回饋的飛輪效應。

台灣企業特色：一個產品或技術做到全球頂尖

從特斯拉這種事業布局的作法，也可以延伸出，做事業不能缺乏想像力，要think big，想辦法讓核心事業延伸出去。這種延伸性甚至在公司成立時就已確立，想好未來可朝那些方向發展，因此，創業時的選題非常重要，有延展性及未來性的題目當然更值得全心投入。

觀察台灣企業的特色，近幾年主流產業的發展思維是隱形冠軍，追求卓越的工匠精神，以數十年時間聚焦投入一個產品或技術，累積經驗做深做精，這是相當好的競爭策略，能夠把一個題目做到全球頂尖，這是許多台灣企業正在走的路。

只是，在創新推動的新經濟時代中，這樣的工作哲學與邏輯就可能需要適時調整，例如在互聯網時代，小米推出手機後，也推出各式各樣的應用產品，重點是讓使用者的經驗繼續延伸，粉絲經濟可以進一步擴展壯大，而非只聚焦單一產品與技術的深耕。

不過，需要強調的是，企業要做這種延伸並不容易，因為要把事業延伸到不同領域，需要經歷非常不一樣的考驗，因為跨界的人才是最難找、最稀缺的，每一次的跨界也都需要花大錢，經常也不是原班人馬可以做得到的，只有借外部高手與力量才辦得成。

其次，特斯拉可以不斷擴展創新，關鍵就在建立完整軟硬體生態系，並且佔據價值鏈中獲利最高的頂端。

佔據價值鏈頂端，是許多龍頭企業都在做的事。兩年前，我和家人去佛羅里達迪士尼樂園玩，當時一張門票要價110美元，一家四口光門票就花了新台幣1.4萬元，我們還去玩三天，花費真是嚇死人。但我注意一下身旁許多爸爸，好像沒有人皺一下眉頭，每天早上園區開門前，就一堆人排隊要進去，真的把我驚呆了。

在價值鏈最上端的企業，擁有最強勢的訂價權，迪士尼不怕你不來，每年門票還會調漲，所有小孩會繼續哀求父母帶他們去玩。至於位在價值鏈底層的公司，就只能賺加工錢，例如幫迪士尼代工各種紀念品。這個道理很簡單，但大部分企業都脫離不了這個宿命，只能在底層辛苦求生存。

事情做得很好 不如「選擇做對的事情」

最近，我又有到美國公務機關申請文件的經驗，結果，我在大太陽底下排隊三個多小時才辦完。美國政府辦事效率之差，比起台灣公務機關的效率及人性化實在差太遠，這種情況若在台灣，大概官員早就被轟下台。

可是，我在大太陽底下的那三個小時，真正的體會卻是，台灣可以把許多事情做到那麼有效率，也能把代工業務做到極緻，可是台灣因為缺乏創新能耐，大家就只能賺辛苦的代工錢。

台灣把事情做得很好（Do the things right），但卻沒有好好選擇做對的事情（Do the right things），當我們只能做價值鏈底層的工作，就不能怪很多企業「毛三到四」了。

總結來說，創新一直是馬斯克的DNA，從最初Paypal到特斯拉，還有往太空發展的SpaceX，以及挖地底隧道的Boring Company等，創新讓馬斯克可以上天下地，不斷在新領域開發與創造，讓馬斯克有忙不完的事、賺不完的錢。特斯拉未來還會推出什麼產品，沒有人猜得到，但只要馬斯克活著一天，腦袋就是不斷地動，永遠有更多新奇好玩的點子。

創新需要想像力，永遠都要有新的目標與方向，企業才能成長，才有無限的延伸，否則只會愈做愈小。

想像力也要搭配具體的落實能力，更需要從價值鏈著手，找到企業生命可以更擴大的機會，這是我從特斯拉及對美國社會的觀察，提供給台灣企業家的建議，也希望台灣可以出現更多像特斯拉這種創新企業，並且培養出像馬斯克如此跳躍前進的執行長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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