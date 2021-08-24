這檔股票狂瀉逾3成難止跌 1.5兆美元「蒸發」給投資人的3堂課

【文．林信男】

8月20日，中國全國人大常委會通過《個人信息保護法》，這項被視為「全球最嚴個資法」的法案，意味著北京當局對自家科技產業的監管，有增無減，相關中概股暴跌戲碼，短期內恐難落幕。

《個人信息保護法》將自今年11月1日起，正式施行；對此，凱投宏觀（Capital Economics）資深中國經濟學家普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，該法案一旦生效，「中國對科技產業的監管，將成為主要經濟體中，最嚴格的制度之一，與1年多前相比，這是個明顯改變。」

在中國政府出手強化監管前，受惠於新冠肺炎疫情帶來的居家辦公、線上教學、網路購物等需求，該國網路、科技產業前景看俏，吸引大量資金流入，MSCI中國指數一度來到27年高點，表現備受投資人期待。

北京當局出手「整頓」科技公司 導致資金撤出中概股

豈料，北京當局近期一連串「整頓」措施，讓這些市場積極追捧的中概股，瞬間成了燙手山芋，包括「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）、「女股神」伍德（Cathie Wood）等知名基金操盤手，陸續將手中資金撤出中概股，藉以降低衝擊。

今年以來，阿里巴巴ADR累計下跌超過30%，而追蹤包括阿里巴巴、騰訊、快手、美團等多家中國科技公司的恆生科技指數，已較今年2月高點，下跌超過40%，使前述科技企業總市值蒸發約1.5兆美元。

阿里巴巴ADR近一年走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

伍德認為，中國監管機構打擊產業的行徑，將對投資人情緒造成長遠影響，受創的股票恐難反彈。

石壁投資管理（Alphalex Capital Management）董事總經理區偉志（Alex Au）亦直言，「我不認為（中概股拋售）很快就會結束，投資人必須重新評估投資中國的合理性和風險。」

綜觀外媒報導可得知，這波中概股「大逃殺」，雖讓許多投資人損失慘重，但也給了他們從以下3個角度，重新檢視投資標的的機會。

恆生科技指數近一年走勢。（圖：翻攝自恆生指數官網）

一、你投資的產業有能力影響政府？或只能服務政府？

根據CNBC分析，無論中國或美國，大企業都致力於與政府創造聯繫，試圖獲得政策影響力，但，不同之處在於，美國的制度，讓企業得以影響政府，而中國的制度，則是「讓企業和政府秉持相同目標」。

諮詢公司Teneo資深副總維爾道（Gabriel Wildau）指出，「在美國，無論科技或其他領域，政府經常充當商業利益的公僕；但在中國，黨希望企業為其目標服務，企業甚至得犧牲獲利，來實現目標。」

二、別押寶單一地區、國家 靠多元標的降低風險

外媒Mint形容，中國是個「有著市場經濟外表的共產主義國家」，這也讓中國企業，面臨極高的監管風險。在北京當局持續以反壟斷為由，祭出相關監管、懲罰，藉以「維持市場競爭、保護民眾權益」的情況下，估計中國網路產業的監管風險，將持續攀升。

對於北京當局下一步行動，外界所知極為有限，這種情形，可能會使投資人面臨高度風險；因此，在標的選擇上，應盡量分散，投資不同地區、國家的公司，藉以減輕來自政府的監管衝擊，或單一地區、國家經濟不佳，造成的影響。

三、對大型科技公司祭出監管措施 並非「中國專利」

值得注意的是，對大型科技公司祭出監管措施，並非「中國專利」。

像是歐盟於2018年通過的「一般資料保護規範」（GDPR），就強化了對歐盟成員國民眾個資隱私的保障，若科技公司在使用個資之前，未先徵得民眾同意，就會面臨高額罰款。

例如，上月底，盧森堡國家資料保護委員會（National Commission for Data Protection），便以違反GDPR為由，對亞馬遜開罰8.86億美元。

由上述內容可得知，中國大型科技企業面臨的衝擊，恐較想像中更大，跌跌不休的股價何時能觸底，也沒人說得準；但，可以確定的是，為了達成讓「企業為黨服務」的目的，北京當局的相關「整頓」措施，恐怕不會太快結束。

本文授權自今周刊，原文見此。

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