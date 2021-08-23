美股天天喊崩盤 跌的卻是「它」 謝金河：3大訊號洩端倪

【文．謝金河】

今年成群結隊的投資專家，天天都高喊美國股市泡沫吹得太大，一定會崩盤，甚至有人用「史詩級崩潰」的字眼，但美國股市到今天都沒有崩盤，反而是中國的深滬股市跌不休。

如果資本市場是經濟的櫥窗，以眼前的來看未來世界經濟，這當中有幾個訊號，值得大家參考。

一，今年全球股市整體以歐洲最強勁，大國如德、法，小國如荷蘭、挪威、丹麥股價頻頻創新高像荷蘭有ASML，丹麥有沃旭馬士基，8月已大漲7.65%。美國股市則是高檔震盪；亞洲股市呈現弱勢，只有印度，越南胡志明股市一枝獨秀，越南疫情擴散，但8月股市上漲3.64%，印度8月更大漲5.22%，台股8月下跌5.25%，也算是全球跌幅名列前茅的市場。

二，香港股市的下跌令人怵目驚心！一年前，我說香港可能重演90年代台股的走勢，資金不斷流出，股市交易量逐漸下滑，形成溫水煮青蛙的市場。過去卅年，到2018年為止，台股每年漲幅在全球最後，跌幅一馬當先，今年香港股市率先跌破年缐，歐洲股市頻創新高，香港及國企指數持續創新低，成為全球最弱勢的市場。台股則是一口氣衝破12682，在量價齊揚中寫下18034新高，跟香港完全不一樣。

三，這兩天，香港決定暫緩表決把「反外國制裁法」列入港澳基本法附件三，顯然擔心外國資金進一步大規模撤出香港，今年從香港淨移出的居民有89200人，這次移出的都是攜家帶眷，這是對香港的疑慮。最近陸委會也提醒民眾要注意到中、港澳的行程，過去很多人喜歡到香港旅遊、吃美食，現在多了一些疑慮。

未來香港可能像過去的台灣，資金、人才外流，資本市場也會愈來愈無力。香港的未來可以預期，但台灣想取代香港的企圖心也沒有，政府的做法可以更積極些！

本文授權自今周刊，原文見此。

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