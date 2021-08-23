賓拉登曾下令別殺拜登 信件曝光「讓他當總統」：美國自會陷入危機

【文．林依榕整理】

塔利班至今已掌權阿富汗一週，機場仍不斷湧現急欲出境逃命的難民潮，民眾受虐、受害消息頻傳，而隨著美國撤軍之際，一封賓拉登多年前的信件又再次被提起。

信中內容指出，當年賓拉登在計畫暗殺時任總統歐巴馬時，曾下令組織成員禁殺時任副總統拜登，因為他認為，如果歐巴馬身亡，拜登將會繼任，屆時美國自會陷入危機中。

綜合外媒報導，這封標註2010年5月的信件中，賓拉登提到，在進行暗殺計畫時，蓋達組織成員要把注意力放在時任總統歐巴馬身上，並且追蹤鎖定歐巴馬和時任中情局長彼得雷烏斯（David Petraeus）的飛機。

賓拉登指出，會鎖定彼得雷烏斯，是因為殺了他，就會改變美國對阿富汗的戰爭方向；而歐巴馬是美國領導人所以必須剷除，且依照美國慣例，一旦總統罹難後，將由副總統接任統治美國，而當時的副總統就是拜登。

「拜登對接任總統完全沒有心理準備，一旦真的發生，在拜登的帶領下，美國自然會陷入危機中」賓拉登說道。

這封2010年的信件，一直到2011年5月2日，美軍成功擊斃賓拉登及其家人、保鑣後，才在一堆文件中被找到，並在2012年首度對外曝光。如今，在「911事件」20年後，拜登下令美軍撤出阿富汗，結束長期以來協助阿富汗政府作戰的任務，這封賓拉登多年前的信又再次被提起。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「911事件」20年後...塔利班再奪阿富汗 為何人們寧願爬上飛機高空摔死仍瘋狂逃命

「911事件」20年後...塔利班再奪阿富汗 為何人們寧願爬上飛機高空摔死仍瘋狂逃命

塔利班奪權逼出人性兩面》身為弱勢的她「逆風」返國救同胞 總統反抱著破億現金落跑下落曝光/a>

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】