快訊

網銀備註欄、雲端文件都能曖昧 偷吃始終來自古老人性

威力彩27億元 彩友全力「催股」30萬包牌最後衝刺

賓拉登曾下令別殺拜登 信件曝光「讓他當總統」：美國自會陷入危機

聯合新聞網 / 今周刊
圖/達志
圖/達志

【文．林依榕整理】

塔利班至今已掌權阿富汗一週，機場仍不斷湧現急欲出境逃命的難民潮，民眾受虐、受害消息頻傳，而隨著美國撤軍之際，一封賓拉登多年前的信件又再次被提起。

信中內容指出，當年賓拉登在計畫暗殺時任總統歐巴馬時，曾下令組織成員禁殺時任副總統拜登，因為他認為，如果歐巴馬身亡，拜登將會繼任，屆時美國自會陷入危機中。

綜合外媒報導，這封標註2010年5月的信件中，賓拉登提到，在進行暗殺計畫時，蓋達組織成員要把注意力放在時任總統歐巴馬身上，並且追蹤鎖定歐巴馬和時任中情局長彼得雷烏斯（David Petraeus）的飛機。

賓拉登指出，會鎖定彼得雷烏斯，是因為殺了他，就會改變美國對阿富汗的戰爭方向；而歐巴馬是美國領導人所以必須剷除，且依照美國慣例，一旦總統罹難後，將由副總統接任統治美國，而當時的副總統就是拜登。

「拜登對接任總統完全沒有心理準備，一旦真的發生，在拜登的帶領下，美國自然會陷入危機中」賓拉登說道。

這封2010年的信件，一直到2011年5月2日，美軍成功擊斃賓拉登及其家人、保鑣後，才在一堆文件中被找到，並在2012年首度對外曝光。如今，在「911事件」20年後，拜登下令美軍撤出阿富汗，結束長期以來協助阿富汗政府作戰的任務，這封賓拉登多年前的信又再次被提起。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

「911事件」20年後...塔利班再奪阿富汗　為何人們寧願爬上飛機高空摔死仍瘋狂逃命

「911事件」20年後...塔利班再奪阿富汗　為何人們寧願爬上飛機高空摔死仍瘋狂逃命

塔利班奪權逼出人性兩面》身為弱勢的她「逆風」返國救同胞　總統反抱著破億現金落跑下落曝光/a>

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

她道出母親遭神學士殺害過程 正揭示阿富汗女性內心最深層的恐懼

「叩叩叩！」沉重的敲門聲，帶著令人不寒而慄的殺意。奪得阿富汗政權的激進組織塔利班（Taliban，神學士），一連4天，找上阿富汗北部一座小村莊的民宅，要求育有4名子女的婦女娜吉雅（Najia），替他們煮飯。

美股天天喊崩盤 跌的卻是「它」 謝金河：3大訊號洩端倪

今年成群結隊的投資專家，天天都高喊美國股市泡沫吹得太大，一定會崩盤，甚至有人用「史詩級崩潰」的字眼，但美國股市到今天都沒有崩盤，反而是中國的深滬股市跌不休。

賓拉登曾下令別殺拜登 信件曝光「讓他當總統」：美國自會陷入危機

塔利班至今已掌權阿富汗一週，機場仍不斷湧現急欲出境逃命的難民潮，民眾受虐、受害消息頻傳，而隨著美國撤軍之際，一封賓拉登多年前的信件又再次被提起。

打疫苗「3要3不要」！普拿疼過敏怎辦？ 醫師：做這件事也可減少不適

新冠肺炎疫苗涵蓋率升高，施打第一劑疫苗的人越來越多！

BBC記者無懼神學士 直搗高層追問「5尖銳問題」 一窺恐怖控制下的小鎮

極端極權組織「塔利班」（Taliban；又譯「神學士」）在美軍撤出後，僅耗費數小時就成功攻陷阿富汗首都喀布爾，正式扳倒阿富汗政府，當政者倒台、總統流亡他國，塔利班陸續佔領、統治多個地區。

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。