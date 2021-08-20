打疫苗「3要3不要」！普拿疼過敏怎辦？ 醫師：做這件事也可減少不適
【撰文 張家麒】
新冠肺炎疫苗涵蓋率升高，施打第一劑疫苗的人越來越多！
施打疫苗前有什麼事情要注意呢？有醫師簡單整理3要3不要，給準備去接種疫苗的人參考。
家醫科醫師陳欣湄在YouTube頻道《健康2.0》中，為大家解析！
3要
1、要多喝水，增加循環，避免不適
2、要均衡飲食，避免發炎
3、要睡飽
有聽過一種說法是，打疫苗前不要吃精緻澱粉？這種講法可能太超過了，是不要吃讓身體發炎的食物；也就是說打疫苗前吃的清淡，不要吃高油、高鹽、高甜的食物。
3不要
1、避免急性壓力
2、避免施打前後兩天，服用抗發炎藥物
3、避免劇烈運動
當中避免運動，特別是針對施打莫德納者，尤其是年輕的男性（30歲左右），發生心肌炎、心包膜炎的機率會比較高；劇烈運動也容易誘發心肌炎、心包膜炎，
建議打完疫苗後的14天內盡量避免劇烈運動（快跑、重訓）。
對普拿疼過敏怎麼辦？
其實會對普拿疼過敏的人在臨床上比較少見，除了日本的牌子EVE，是用了比較容易產生過敏的一種成份。
也就是說一般市面上的普拿疼過敏率是低的，假設如果真的會過敏，建議大量的喝水，增加代謝；發燒每升高1度，身體就會自然蒸發一些水分，若是一直持續高燒，也沒有多喝水，相對來說也是一種脫水。
建議真有發燒的時候，還是服用一些藥物，可以比較舒服、好好睡，倘若真的對藥物過敏，就多喝水吧，大量喝水，還是可以減少一些不適的症狀。
打疫苗前後，應避免服用哪些藥物？
1、免疫抑制劑的藥
2、大型手術後服用的藥
3、高劑量類固醇藥物
上述這幾種藥物，施打疫苗前後，務必要跟醫師討論是否可以服用。
本文授權自今周刊，原文見此。
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