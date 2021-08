她道出母親遭神學士殺害過程 正揭示阿富汗女性內心最深層的恐懼

【撰文 林信男】

「叩叩叩!」沉重的敲門聲,帶著令人不寒而慄的殺意。奪得阿富汗政權的激進組織塔利班(Taliban,神學士),一連4天,找上阿富汗北部一座小村莊的民宅,要求育有4名子女的婦女娜吉雅(Najia),替他們煮飯。

抵死不從,不斷強調家中很窮,無法餵飽15名武裝份子的娜吉雅,慘遭塔利班成員以AK-47步槍毆打,當娜吉雅25歲的女兒瑪妮札(Manizha)對著他們大喊,要求停手時,塔利班成員先暫停了一會兒,接著,竟朝隔壁房間扔出一顆手榴彈,並在爆炸引發的火勢蔓延前,逃逸無蹤。

在接受CNN採訪時(CNN報導基於安全考量,對上述母女皆採化名),瑪妮札娓娓道出母親遭塔利班殺害的過程,而她的故事所揭示的,正是阿富汗女性心中,最深層的恐懼。

自美國宣布撤軍阿富汗以來,塔利班大舉攻城掠地,短短10天,就控制了超過一半的省會城市,連首都喀布爾都淪陷。對阿富汗婦女來說,此事意味著,這20年來,她們能夠就學、工作、自由生活的權利,恐隨著美軍撤離,一去不復返。

阿富汗婦女對塔利班的恐懼,源自1996至2001年,塔利班統治阿富汗期間。當時,塔利班不僅關閉了女子學校,也禁止女性工作,並規定,女性外出時,必須穿上遮蓋全身的罩袍「布卡」(Burqa),直到2001年底,美國軍隊推翻塔利班政權後,阿富汗女性,才獲得相對自由的生活。

時隔20年,塔利班又回來了,為避免被武裝份子盯上,阿富汗女性已從街頭消失,躲在家中,成了這個國家「缺席的存在」。

一名住在喀布爾的婦女透露,被塔利班視為「女性制服」的「布卡」,近期價格已飆漲10倍,「整件事太出乎意料,人們都說,喀布爾有能力抵禦一年左右,但,士氣低落的軍隊,竟把喀布爾拱手讓給塔利班。」

她表示,「他們就是要我們關在家裡。我們奮鬥多年才得以『走出來』,如今,又要為相同的事情,再度奮鬥嗎?為了得到工作許可?為了獲得單獨前往醫院的許可(在塔利班規範中,女性就醫須由男性陪同)?」

▲阿富汗女主播達蘭被塔利班擋在辦公室外,不得其門而入。

塔利班主要發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)於本周二的記者會中宣稱,塔利班和過去不同了,「(我們)不希望有任何衝突,要消除造成衝突的因素……我們不想要任何內部或外部的敵人。」

穆賈希德也強調,會在伊斯蘭教框架下,尊重女性權利;但,面對記者提問時,穆賈希德並未進一步說明,女性的穿著,以及女性將在勞動市場扮演何種角色等問題。

穆賈希德的說法,顯然無法取信於阿富汗女性。一名阿富汗婦女,在接受美聯社採訪時說,她躲在親戚家,不敢回家,更不用說去上班,且她和其他女性都不相信,塔利班已「有所改變」。

Taliban didn't allow my ex-colleague here in @TOLOnews and famous anchor of the State-owned @rtapashto Shabnam Dawran to start her work today.

" Despite wearing a hijab & carrying correct ID, I was told by Taliban: The regime has changed. Go home"#Afghanistan #Talban pic.twitter.com/rXK7LWvddX