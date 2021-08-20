她道出母親遭神學士殺害過程 正揭示阿富汗女性內心最深層的恐懼

【撰文 林信男】

「叩叩叩！」沉重的敲門聲，帶著令人不寒而慄的殺意。奪得阿富汗政權的激進組織塔利班（Taliban，神學士），一連4天，找上阿富汗北部一座小村莊的民宅，要求育有4名子女的婦女娜吉雅（Najia），替他們煮飯。

抵死不從，不斷強調家中很窮，無法餵飽15名武裝份子的娜吉雅，慘遭塔利班成員以AK-47步槍毆打，當娜吉雅25歲的女兒瑪妮札（Manizha）對著他們大喊，要求停手時，塔利班成員先暫停了一會兒，接著，竟朝隔壁房間扔出一顆手榴彈，並在爆炸引發的火勢蔓延前，逃逸無蹤。

在接受CNN採訪時（CNN報導基於安全考量，對上述母女皆採化名），瑪妮札娓娓道出母親遭塔利班殺害的過程，而她的故事所揭示的，正是阿富汗女性心中，最深層的恐懼。

20年來的自由 恐一去不復返

自美國宣布撤軍阿富汗以來，塔利班大舉攻城掠地，短短10天，就控制了超過一半的省會城市，連首都喀布爾都淪陷。對阿富汗婦女來說，此事意味著，這20年來，她們能夠就學、工作、自由生活的權利，恐隨著美軍撤離，一去不復返。

阿富汗婦女對塔利班的恐懼，源自1996至2001年，塔利班統治阿富汗期間。當時，塔利班不僅關閉了女子學校，也禁止女性工作，並規定，女性外出時，必須穿上遮蓋全身的罩袍「布卡」（Burqa），直到2001年底，美國軍隊推翻塔利班政權後，阿富汗女性，才獲得相對自由的生活。

時隔20年，塔利班又回來了，為避免被武裝份子盯上，阿富汗女性已從街頭消失，躲在家中，成了這個國家「缺席的存在」。

一名住在喀布爾的婦女透露，被塔利班視為「女性制服」的「布卡」，近期價格已飆漲10倍，「整件事太出乎意料，人們都說，喀布爾有能力抵禦一年左右，但，士氣低落的軍隊，竟把喀布爾拱手讓給塔利班。」

她表示，「他們就是要我們關在家裡。我們奮鬥多年才得以『走出來』，如今，又要為相同的事情，再度奮鬥嗎？為了得到工作許可？為了獲得單獨前往醫院的許可（在塔利班規範中，女性就醫須由男性陪同）？」

▲阿富汗女主播達蘭被塔利班擋在辦公室外，不得其門而入。

塔利班發言人：會在伊斯蘭教框架下 尊重女性權利

塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）於本周二的記者會中宣稱，塔利班和過去不同了，「（我們）不希望有任何衝突，要消除造成衝突的因素……我們不想要任何內部或外部的敵人。」

穆賈希德也強調，會在伊斯蘭教框架下，尊重女性權利；但，面對記者提問時，穆賈希德並未進一步說明，女性的穿著，以及女性將在勞動市場扮演何種角色等問題。

穆賈希德的說法，顯然無法取信於阿富汗女性。一名阿富汗婦女，在接受美聯社採訪時說，她躲在親戚家，不敢回家，更不用說去上班，且她和其他女性都不相信，塔利班已「有所改變」。

Taliban didn't allow my ex-colleague here in @TOLOnews and famous anchor of the State-owned @rtapashto Shabnam Dawran to start her work today.

" Despite wearing a hijab & carrying correct ID, I was told by Taliban: The regime has changed. Go home"#Afghanistan #Talban pic.twitter.com/rXK7LWvddX — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 18, 2021

▲阿富汗女主播達蘭被塔利班擋在辦公室外，不得其門而入。

阿富汗女主播想進辦公室 卻被塔利班擋在門外

2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉‧尤沙夫賽（Malala Yousafzai）表示，阿富汗當地一些女權運動者向她透露，「很多人都記得，1996到2001年期間發生的事情，她們非常擔心自己的安全、權利，也擔心就學的機會。」

而阿富汗女主播達蘭（Shabnam Dawran）想進入辦公室工作，卻被塔利班擋下，並對她說，「政權易主了，回家吧」的消息，不僅證實了阿富汗女性的擔憂，也形同「打臉」穆賈希德的言論。

穆賈希德在記者會上信誓旦旦地表示，塔利班不會對前朝軍人或西方國家支持的政府官員進行報復，「沒有人會傷害你們，也沒有人會去敲你家的門。」

然而，這些話語，聽在阿富汗民眾耳中，只是空洞的承諾，與實際感受相差甚遠。對阿富汗女性而言，她們的生活，已被未知與恐懼交織而成的暗黑氛圍壟罩，撥雲見日的那一天，不知何時才會到來。

本文授權自今周刊，原文見此。

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