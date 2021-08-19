阿富汗28兆商機的誘惑 陸擁抱神學士是看上「乞丐腳下的黃金」？

【文．劉煥彥】

距今整整三周前的7月28日，中國外交部長王毅在天津會見以阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）為首的塔利班高層代表團。

根據中國外交部會後聲明，巴拉達希望中國「更多參與阿國和平重建進程，在未來重建和經濟發展發揮更大作用」，塔利班「也將為營造適宜的投資環境做出自己的努力」。

不到三周，阿富汗風雲變天，塔利班勢力15日攻進首都喀布爾、進佔總統府，並宣告「戰爭結束」，等於控制了全國。

外界開始揣測，北京三周前就會見塔利班高層，是否早就看上價值估計1兆美元（約28兆台幣）、阿富汗地下蘊藏的豐富礦產及稀土資源，想先拉攏阿國新主人。

但鑽研中國對外關係的英美學者指出，美國發生911事件後，中國就開始警覺塔利班崛起對於新疆的安全威脅，而且過去十年來中國多家國有企業大張旗鼓，跟當時阿富汗政府敲定開採銅礦及油田，最後不是阿富汗翻臉不認人，就是以爛尾收場。

因此，中國立馬擁抱塔利班，是否著眼未來的龐大資源開採商機，目前還是一個大問號。

中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦 可望成為塔利班「好朋友」

過去四天阿富汗情勢佔據了莫大國際新聞版面，西方國家慌忙撤出僑民、關閉大使館，但值得留意的是，至少到昨（17）日為止，中國、俄羅斯、伊朗及巴基斯坦等國家的大使館，不僅沒有撤館，反而還繼續運作。

這意味在塔利班掌權後，以中國及俄國為首的這些非西方國家，將是塔利班上台後的「好朋友」。

中國官媒環球時報總編輯胡錫進，昨天深夜在微博公開與中國駐阿富汗大使王愚的聯絡內容，「王愚大使告訴我，使館在正常運轉，塔利班方面對保證中國使館安全做了承諾。」

「據他瞭解，目前俄羅斯、巴基斯坦、伊朗駐喀布爾的使館也都在運轉，西方國家的使館人員全都轉到了美軍控制的機場。他告訴我，中國駐阿使館裡目前都是工作人員，外交官的家屬已經好多年沒有隨任了。」

圖／胡錫進微博截圖

911事件隔年 中國安全單位內部警告塔利班威脅

中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會中，對於阿富汗情勢表示，「中方鼓勵阿塔（阿富汗塔利班）奉行溫和穩健的宗教政策，奉行和平友好的對外政策，同鄰國和睦相處，實現阿富汗重建和發展」。

「希望阿富汗新政權與各類國際恐怖勢力劃清界限，約束、打擊包括『東伊運』在內的恐怖勢力，防止阿富汗再度成為恐怖極端勢力的聚集地。」

華盛頓郵報報導，塔利班閃電席捲全國，震撼全世界後，勢必引起中國擔憂，這麼快崛起的地方勢力，是否將對北京向來重視的新疆情勢投下新變數，而從華春瑩昨天談話，可看出中國對塔利班態度是既歡迎，又警戒。

報導提到，2001年美國發生911事件後，在2002年出版的中國武警學院學報就有邊防系講師王亞寧一篇論文，指出中國在新疆與阿富汗接壤的邊界僅93公里長，但1990年代以來，阿富汗局勢動盪不安，給新疆社會穩定帶來許多不可忽視的問題，且「塔利班為新疆分離勢力提供武裝支持」，在新疆有400多名分離份子是在塔利班訓練營接受輕重武器及爆破訓練。

美國喬治華盛頓大學國際關係副教授Sean Roberts認為，中國口口聲聲說不干預他國內政，這個立場將在未來幾個月面臨考驗。若塔利班掌權後國內持續動亂，或助長其他中亞國家的伊斯蘭極端主義，甚至危及中國在當地的經濟利益，「中國就很難再維持政治與經濟交流一刀切的態度」。

阿富汗富含銅礦及稀土 價值上看3兆美元

專家認為，中國不僅在政治上與塔利班合作有變數，在經濟上更是如此。

美國財經媒體富比世及CNBC報導，阿富汗蘊含豐富的銅礦及金礦，稀土蘊藏量更估計有140萬公噸，從鑭、鈰、釹，加上鋰。稀土是現代文明的重要金屬，從飛機、人造衛星至再生能源都會用到。

根據前阿富汗駐華府大使館外交官Ahmad Shah Kawawazai說法，阿富汗地底下的礦藏及稀土，2020年的價值就上看1~3兆美元。

美國地質調查所（USGS）估計，中國是全球最大的稀土蘊藏國，佔全球稀土蘊藏量35%，而且美國高達八成稀土需求要靠中國供給，很難說中國不會看上阿富汗的稀土資源。

圖／世界銀行

中國國企進軍阿富汗 銅礦、油田開發案「爛尾收場」

但英國重要智庫、皇家三軍研究所資深副研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci）認為，中國至今在阿富汗經濟發展的角色極為有限，且沒有證據顯示，北京在戰略上將優先看待阿富汗。

潘睿凡說明，身為國有企業的中國冶金集團及江西銅業，2007年贏得在阿富汗Mes Aynak的銅礦開發合約；2011年，同為國有企業的中國石油（CNPC）在阿國北部Amu Darya油田鑽探案的競標勝出。

但陸媒報導，受到安全因素影響，中冶一直沒有推進Mes Aynak開發案，「長期以來，中冶集團在阿富汗幾乎顆粒無收」；中石油2011年以4億美元得標的油田開採案，為期25年，但後來「由於安全問題，中石油在阿富汗專案同樣被擱置」。

大陸中石油的阿富汗油田開發案，2012年10月投產。（圖片來源：中國石油報）

不僅如此，阿富汗原本承諾的相關周邊基礎建設，包括鐵路、發電廠及精煉廠，根本就沒有實現。

潘睿凡以Mes Aynak銅礦開發案為例指出，「儘管有中方高層的認真投入，這個項目還是在爛尾狀態，顯示中國強迫自家企業在阿富汗境內經營，還是有其限度」。

「過去的經驗或許顯示，中國企業願意跟塔利班打交道，但這顯然不是北京中意的選項。中國投資人需要（塔利班給予）的保證，可能要好一段時間後才會實現」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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