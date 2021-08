預知阿富汗變天？神學士最愛開Toyota出征 豐田祭奇招「擋客戶」下單

【文.翁申霖】

阿富汗腐敗的政府垮台,塔利班(Taliban,又譯神學士)成功奪取政權,並進行恐怖統治,此事件近來在國際上鬧得沸沸揚揚;有外媒指出,日本豐田(Toyota)似乎早已算到會出現局勢動亂,展開超前部屬,早在7月就祭出奇招,避免「大客戶—塔利班」來買車。

根據美國網路財經媒體《Quartz》指出,塔利班可說是Toyota最忠誠的客戶之一,自25年以來,Toyota最堅固的皮卡以及SUV一直是塔利班組織的首選,像是Land Cruiser與Hilux車款;由於阿富汗地形崎嶇,該車款既耐用又能征服惡劣地形,加上車內又有冷氣能消暑,甚至有研究員目睹Toyota汽車被改裝成高射炮。

在全球各個動盪地區,包括敘利亞、伊拉克、查德等,塔利班想控制這些居住在惡劣地形的人民,Toyota的皮卡車在他們眼中,可說是不可或缺的交通工具;根據《今日印度》(India Today)的記者形容,塔利班武裝分子於1996年第一次攻進阿富汗總統府時,便以「載滿彈藥的Toyota Hilux衝進首都喀布爾」。

《紐約時報》(The New York Times)也曾報出塔利班在Land Cruiser和Hilux車上的畫面,種種原因讓外界時常把Toyota汽車與塔利班政權聯想在一塊。

圖/達志

對此,為了避免這種「恐怖連結」持續發生,Toyota針對新一代2022 Land Cruiser,要求買家要簽署合約,「承諾在1年內不得轉售,包含經銷商在內的顧客也是一樣,只要違規就得支付一定金額的賠償金。」除了祭出禁止轉賣的合約,Toyota甚至不惜暫停接單,要清查訂車者的身份,確保訂車者的身份後,才能放心交車。

Toyota指出,Land Cruiser在海外特別受歡迎,擔心新車很快流向海外,出口到某些有安全疑慮的地區。

A #Taliban convoy in Nimroz province, #Afghanistan. They gathered in the open for quite a long time. No fear of Coalition air power. pic.twitter.com/ln36SOYLwO