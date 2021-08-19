預知阿富汗變天？神學士最愛開Toyota出征 豐田祭奇招「擋客戶」下單

【文．翁申霖】

阿富汗腐敗的政府垮台，塔利班（Taliban，又譯神學士）成功奪取政權，並進行恐怖統治，此事件近來在國際上鬧得沸沸揚揚；有外媒指出，日本豐田（Toyota）似乎早已算到會出現局勢動亂，展開超前部屬，早在7月就祭出奇招，避免「大客戶—塔利班」來買車。

根據美國網路財經媒體《Quartz》指出，塔利班可說是Toyota最忠誠的客戶之一，自25年以來，Toyota最堅固的皮卡以及SUV一直是塔利班組織的首選，像是Land Cruiser與Hilux車款；由於阿富汗地形崎嶇，該車款既耐用又能征服惡劣地形，加上車內又有冷氣能消暑，甚至有研究員目睹Toyota汽車被改裝成高射炮。

在全球各個動盪地區，包括敘利亞、伊拉克、查德等，塔利班想控制這些居住在惡劣地形的人民，Toyota的皮卡車在他們眼中，可說是不可或缺的交通工具；根據《今日印度》（India Today）的記者形容，塔利班武裝分子於1996年第一次攻進阿富汗總統府時，便以「載滿彈藥的Toyota Hilux衝進首都喀布爾」。

《紐約時報》（The New York Times）也曾報出塔利班在Land Cruiser和Hilux車上的畫面，種種原因讓外界時常把Toyota汽車與塔利班政權聯想在一塊。

圖/達志

對此，為了避免這種「恐怖連結」持續發生，Toyota針對新一代2022 Land Cruiser，要求買家要簽署合約，「承諾在1年內不得轉售，包含經銷商在內的顧客也是一樣，只要違規就得支付一定金額的賠償金。」除了祭出禁止轉賣的合約，Toyota甚至不惜暫停接單，要清查訂車者的身份，確保訂車者的身份後，才能放心交車。

Toyota指出，Land Cruiser在海外特別受歡迎，擔心新車很快流向海外，出口到某些有安全疑慮的地區。

A #Taliban convoy in Nimroz province, #Afghanistan. They gathered in the open for quite a long time. No fear of Coalition air power. pic.twitter.com/ln36SOYLwO — Long War Journal (@LongWarJournal) October 5, 2017

本文授權自今周刊，原文見此。

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