快訊

今年正準備大翻修 M60A3戰車發生煞車故障衝下邊坡事故

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預知阿富汗變天？神學士最愛開Toyota出征 豐田祭奇招「擋客戶」下單

聯合新聞網 / 今周刊
圖/達志
圖/達志

【文．翁申霖】

阿富汗腐敗的政府垮台，塔利班（Taliban，又譯神學士）成功奪取政權，並進行恐怖統治，此事件近來在國際上鬧得沸沸揚揚；有外媒指出，日本豐田（Toyota）似乎早已算到會出現局勢動亂，展開超前部屬，早在7月就祭出奇招，避免「大客戶—塔利班」來買車。

根據美國網路財經媒體《Quartz》指出，塔利班可說是Toyota最忠誠的客戶之一，自25年以來，Toyota最堅固的皮卡以及SUV一直是塔利班組織的首選，像是Land Cruiser與Hilux車款；由於阿富汗地形崎嶇，該車款既耐用又能征服惡劣地形，加上車內又有冷氣能消暑，甚至有研究員目睹Toyota汽車被改裝成高射炮。

在全球各個動盪地區，包括敘利亞、伊拉克、查德等，塔利班想控制這些居住在惡劣地形的人民，Toyota的皮卡車在他們眼中，可說是不可或缺的交通工具；根據《今日印度》（India Today）的記者形容，塔利班武裝分子於1996年第一次攻進阿富汗總統府時，便以「載滿彈藥的Toyota Hilux衝進首都喀布爾」。

《紐約時報》（The New York Times）也曾報出塔利班在Land Cruiser和Hilux車上的畫面，種種原因讓外界時常把Toyota汽車與塔利班政權聯想在一塊。

圖/達志
圖/達志

對此，為了避免這種「恐怖連結」持續發生，Toyota針對新一代2022 Land Cruiser，要求買家要簽署合約，「承諾在1年內不得轉售，包含經銷商在內的顧客也是一樣，只要違規就得支付一定金額的賠償金。」除了祭出禁止轉賣的合約，Toyota甚至不惜暫停接單，要清查訂車者的身份，確保訂車者的身份後，才能放心交車。

Toyota指出，Land Cruiser在海外特別受歡迎，擔心新車很快流向海外，出口到某些有安全疑慮的地區。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

直擊阿富汗》BBC記者無懼塔利班　直搗高層追問「5大尖銳問題」！一窺恐怖控制下的小鎮

「我在沉默中看到了滿滿的恐懼」…女市長、女記者屢遭死亡恐嚇，成美軍遺留在阿富汗的悲傷故事

美國撤軍、塔利班席捲阿富汗！ 紐時：台灣等國家憂慮　還能指望華府長期撐腰嗎？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

BBC記者無懼神學士 直搗高層追問「5尖銳問題」 一窺恐怖控制下的小鎮

極端極權組織「塔利班」（Taliban；又譯「神學士」）在美軍撤出後，僅耗費數小時就成功攻陷阿富汗首都喀布爾，正式扳倒阿富汗政府，當政者倒台、總統流亡他國，塔利班陸續佔領、統治多個地區。

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

東元父子決裂！黃茂雄曝「教子無方」心情：兒子找阿嬤壓我

「我非常健康，而且很愉快很輕鬆，」父子針對經營權之爭數次出招後，東元集團會長黃茂雄首度受訪時臉色一派輕鬆，「當然不是完全很輕鬆，我可以更愉快，但是ok，吃得下睡得好。」

阿富汗28兆商機的誘惑 陸擁抱神學士是看上「乞丐腳下的黃金」？

距今整整三周前的7月28日，中國外交部長王毅在天津會見以阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）為首的塔利班高層代表團。

預知阿富汗變天？神學士最愛開Toyota出征 豐田祭奇招「擋客戶」下單

阿富汗腐敗的政府垮台，塔利班（Taliban，又譯神學士）成功奪取政權，並進行恐怖統治，此事件近來在國際上鬧得沸沸揚揚；有外媒指出，日本豐田（Toyota）似乎早已算到會出現局勢動亂，展開超前部屬，早在7月就祭出奇招，避免「大客戶—塔利班」來買車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。