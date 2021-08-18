77歲許勝雄交棒47歲獨子許介立 他如何扛起40年老店？先從這家營收200億的電源廠做起

【文 / 王子承】

8月11日，電源廠康舒股東會上，金仁寶集團董事長許勝雄卸下25年的康舒董座大位，交棒給現年47歲的獨子許介立；在康舒任職總經理已然10個月的許介立，面對股東頻頻提問，也有條不紊地回答了各式犀利提問，獲得股東認可。

為了培養許介立接棒，許勝雄煞費苦心，許介立一從學校畢業，就安排他從金仁寶集團基層開始做起，歷練作業員、採購、業務多重身分，許介立也說，「透過集團的輪調跟訓練，讓我對公司運作有基礎了解。」即使現已成為董座，也能將第一線運作流程，納入決策思考。

不僅歷練公司營運，許勝雄也磨練許介立的投資眼光。2012年時，許介立離開集團，任職家族創投事業盛睿私募基金，管理規模約1億美元的基金，並投資新創Gogoro、誠品等公司；直到17年許介立回鍋康舒擔任副總，才正式參與康舒經營，不僅執掌了最重要的電源供應器部門，也於20年接任總經理一職。

談到許介立的人格特質，與許介立有往來的金仁寶集團高階主管觀察，「他的個性溫和，善於協調。」在許介立任總經理後，金寶、康舒兩家公司往來更為密切。事實上，亞馬遜智慧音箱訂單就是最好實證，這個訂單由康舒拿下，不僅由康舒負責電源供應器生產，還找來金寶負責組裝。

同時兼任仁寶、金寶、凱碩董事以及泰金寶副董事長的許介立也笑說，「我老闆很多。」他指出金寶總經理陳威昌、仁寶總經理翁宗斌等人，過去就是他在仁寶時期的長官，他不諱言未來集團合作的模式會更多。

近幾年的康舒，也積極轉型。14年開始，康舒從最早的電腦電源供應器本業，逐步往潔淨能源產業發展，高毛利電源、車電、綠能，成為了康舒未來成長的重要3大引擎。

在傳統電源事業上，康舒不只生產3C產品所用的電源供應器，更將焦點放在毛利較高的資料中心、5G基地台電源產品線。

除了資料中心打入北美市場之外，康舒近年還以電源供應器打進了低軌道衛星SpaceX的地面收發站供應鏈，為燃料電池廠Bloom Energy提供零組件與代工服務，並投資Gogoro，成為其充電基架供應鏈，積極跟進國際電池能源發展趨勢。

此外，近年電動車熱潮興起，康舒也與日系、陸系車廠合作開發馬達控制系統、電源轉換器、管理系統等，汽車領域驗證期雖長，但通過後訂單穩定，有助康舒走向高毛利事業。

為擺脫成為單純的上游供應商，康舒也往能源領域投資。

許介立指出，綠能事業部希望「往服務方向走」。因此在發展綠能產業上，康舒更是當起了營運商，攻政府標案以外，也興建太陽能電廠，今年已達到137MW（千瓩）的建置容量。

缺料、新事業 成兩大挑戰

已明確定出3大成長引擎的康舒，未來，卻不免仍得面對缺貨、新事業發展腳步緩慢兩大挑戰。

受到新冠肺炎影響，到處都在缺貨缺料，康舒原先預期今年營收可望有雙位數成長，但受馬來西亞封城影響，缺料問題更嚴重，出貨不順，使得營收雙位數成長目標恐難達成。因此，如何穩定零組件供貨，絕對是康舒當務之急。

而康舒發展超過5年的新事業，目前規模也不如預期。

雖然康舒積極發展電動車、綠能新事業，但電動車占整體營收比重未達5％、綠能營收占比也僅有10％，看在相關業者眼裡，也並未占有多少優勢。

同樣是發展綠能事業，業內人士就坦言，相對於台達電採零組件垂直整合製造模式，康舒單純的蓋廠、維運，與其他業者相比，不具有太大競爭力，很難跨出台灣。

法人也提醒，相較於其他電源供應器同業，康舒獲利並不特別突出，但因為具有低軌衛星、綠能電動車等題材，本益比明顯比同業高，現階段這些新事業，並沒有實際反映在獲利上。

面對眼前挑戰，許介立肩上的重擔並不輕，對於缺料問題，他給出了解答，「等到下游獲得正向供料，公司就可以逐步追上原先的訂單。」而在新事業布局上，也將持續擴展能源產品線投資，提升和高毛利客戶合作的機會。

無畏眼前的產業挑戰，康舒全球布局的動作並未停歇，不僅提高菲律賓廠的自動化運作，即將完工的淡水新廠，也將專攻高階產品，為自家產品做出差異化，避免與紅色供應鏈直接競爭。

金仁寶集團的世代交接已經走出了第一步，許介立接下來能否帶領康舒繳出亮眼成績，不僅股東關注，也將牽動金仁寶集團的未來布局。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1287期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE