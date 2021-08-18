電影「阿凡達」、「一級玩家」離現實再進一步 臉書要打造元宇宙新世界為何法人看好、也覺得有點詭異？

【文 / 黃煒軒】

想像一下：未來某一天，你起床，對家人道聲早安，簡單盥洗、著裝後，就匆匆忙忙出了門，搭上往市區的公車，下車。你在路邊順手買了個三明治，進了公司，你打開電腦，一邊回覆同事訊息，一邊準備前一天主管要求的簡報。下班後，你和朋友相約吃飯、並一同在市區新開的百貨大肆血拼了一番。

辦公、社交、消費、娛樂，看起來再正常不過的一天，唯一的差別是，這一切，都是發生在一個虛擬的空間。當一天的終了，拿下專屬的「眼鏡」與「耳機」後，你會發現，今天你可是家門一步都沒有踏出！這一天經歷的種種，對你來說，既是真實，又不太真實。

乍看科幻，然而，或許不用幾年光景，我們就將迎來這樣的世界。

科技產業的下一章

實現星艦迷航記或阿凡達

「如果我們做得夠好，5年後，我們將從一家社群媒體公司，變成一家『元宇宙』公司。」7月28日，臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）在公司第2季財報會議上，宣告臉書將成立一個團隊，專責「元宇宙」（metaverse）的開發與應用，「這是科技產業下一個章節中非常重要的一環。」祖克伯說。

「metaverse」一詞，由前綴「meta」和字根「verse」組成，意為「超越宇宙」，也被譯作「元宇宙」。這一概念，最初來自美國科幻小說家史蒂文森（Neal Stephenson）於1992年出版、帶有反烏托邦色彩的小說《潰雪》（Snow Crash），意指人們在一個脫胎於現實且「始終在線」的平行世界中，以虛擬化身（avatar）的形式自由生活。

對於元宇宙，祖克伯自己的解釋是：不妨把它想像成一個「實體化的網路」，「在這裡，你不僅可以查看內容，還可以置身其中。」至於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則如此形容：「在這裡，你可以和朋友廝混，那會是個3D的世界⋯⋯，在這裡，我們（甚至）可以實現時光旅行，或是以光速前往遙遠之地。」

騰訊創辦人馬化騰去年12月也在公司內部刊物《三觀》中提到：「移動互聯網（網路）10年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為『全真互聯網』，⋯⋯虛擬世界和真實世界的大門已然打開。」

伴隨近年5G、AI（人工智慧）、AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）的發展，確實愈來愈多指標公司投入建構「元宇宙」，加之疫情推波助瀾，阻絕人與人實體接觸，個體進入虛擬世界尋求互動的渴望更加強烈，都使得全球對「元宇宙」的討論熱度在過去一年間急速升溫。

去年5月，一群美國加州柏克萊大學的學生，就自行把畢業典禮搬到微軟旗下的沙盒遊戲「當個創世神」（Minecraft）裡舉行；去年7月，知名國際AI學術會議ACAI，也把20周年研討會移師至任天堂的「動物森友會》上舉辦。

元宇宙第一股掛牌紐交所

韓推概念基金 標的涵蓋四國

今年3月，號稱「元宇宙第一股」的遊戲公司Roblox於紐交所掛牌，相比其半年前的最後一次上市前融資，公司估值翻了7倍，掛牌首日股價更暴升54.4％，市值來到382億美元。

今年4月，輝達宣布將布局元宇宙業務，其推出的虛擬協作平台Omniverse即被內部員工戲稱是工程師的元宇宙；同月，美國遊戲公司Epic Games旗下的射擊遊戲「要塞英雄」，為美國知名饒舌歌手史考特（Travis Scott）舉辦了一場線上虛擬演唱會，吸引超過1200萬名玩家同樂。

今年5月，定位為「年輕人社交元宇宙」的社交平台Soul正式提交IPO（首次公開募股）申請，計畫在那斯達克掛牌上市。

今年6月，韓國資產管理公司KB Asset Management推出韓國首檔元宇宙基金，投資標的涵蓋在韓國、美國、中國和日本上市的30到50檔元宇宙概念股。兩周後，韓國三星旗下的資產管理公司也跟進推出基金。

中國天風證券在5月一篇解析元宇宙的專題報告中分析，伴隨5G雲端發展和全球科技大廠對VR的加速投入，預計20到24的5年間，全球虛擬實境產業規模年均成長率將達54％，其中VR成長約45％、AR成長約66％；到24年，僅兩者產值合計就達4800億人民幣（約2.1兆元新台幣），相較20年成長逾5倍。

天風的估算尚且顯得保守，根據資誠19年的報告，其預測全球虛擬實境產業產值將在25年來到4764億美元（13.2兆元新台幣），並在30年突破1.5兆美元（41.7兆元新台幣）。

身為科技巨頭中第一家高調宣示將往「元宇宙」轉型的企業，祖克伯在日前接受外媒專訪時坦言，他早在當初創辦臉書時，就認為元宇宙會是社交互動的「終極聖杯」，而過去一年的疫情，進一步加速了他發展元宇宙的想法。

「我不知道你有過多少這樣的經歷，但在過去一年的工作會議中，我有時發現很難記住開會的人究竟說了什麼，因為他們看起來都一樣⋯⋯，我認為部分原因是我們沒有那種『空間存在感』。」祖克伯表示。

而VR、AR以及元宇宙所能做的，他繼續說道，就是幫助人們體驗那種臨場感，「你可以坐在我的沙發上，我也可以坐在你的沙發上，即使我們相距數百英里遠，也會感覺我們實際上正共處一室，我認為這真的很有吸引力。」

亟欲擺脫蘋果緊箍咒

臉書邁向類科技烏托邦

但祖克伯沒說出口的是，這個邁向「類科技烏托邦」的轉型策略，也是為了擺脫長年對蘋果應用程式的依賴。

目前，臉書推出的大量職業培訓、健身和烹飪直播課程，都需靠蘋果的應用程式商店App Store方能觸及一眾手機用戶，但問題在於：在許多開發商眼中，蘋果App Store高達30％的分潤抽成，根本就是將一眾業者視為待宰肥羊。

據了解，臉書曾對蘋果表示，希望由社群平台處理相關交易，並把直播課程產生的營收全數支付給提供直播內容的用戶和公司，但遭蘋果拒絕。

蘋果對高抽成的說法是，該比例10餘年來從未變過，但包含蘋果App Store前主管舒梅克（Phillip Shoemaker）等多名業者和分析師都曾批評，考量信用卡公司處理交易時的手續費也才不過3％，30％的抽成明顯不合理。「虛擬購物世界的創建，勢必讓蘋果多年來的高抽成顯得荒謬。」投資銀行高盛評論。

對臉書來說，還有一件事值得憂慮。那就是美國國會正在審核一系列反壟斷法案，可能迫使臉書分割或出售旗下的Instagram和WhatsApp，並對臉書未來進行併購或提供相關硬體產品服務的能力設下限制，這無疑是祖克伯在追求「聖杯」途中的一大路障。

儘管元宇宙的話題方興未艾，仍有許多待探討的問題隨之而至，包括未來元宇宙形成之後應如何管理？它的內容該如何審核？它的存在又是否會對人們共同的「現實感」產生影響等，都仍待進一步研究。

市場研究及調查機構Futurum Research首席分析師紐曼（Daniel Newman）近日表示，對臉書來說，元宇宙或將創造一個帶有濃濃希望感的「營收再爆發」故事，但也同時創造了「有點詭異」的未來。

這樣的未來，紐曼直覺聯想到的是美國知名電影《楚門的世界》。「這是否代表我們最終將在臉書版的『楚門的世界』中，過上自己的生活？」

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