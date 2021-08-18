去年才買完頂好超市 為何台灣家樂福頻傳出售？統一、遠百、全聯誰會出手？

【文 / 陳葦庭】

8月18日，家樂福新型態南港店正式開幕，未來將提供更深入社區的全方位購物服務。但，早在前1周，法商家樂福（Carrefour）二度傳出打算出售台灣業務消息，讓人好奇全球第2大零售通路對台灣市場的盤算。

儘管台灣家樂福第一時間否認傳聞，發言人蘇小真也在開幕記者會中說總部休假中，因此還無法求證，但《今周刊》採訪多位併購、零售專家及供應商後發現，這個消息早在業界流傳。一名知情人士甚至透露，「台灣家樂福高層都早已知道此事，只是賣家還沒談妥才遲未公布。」

家樂福總部打算出售台灣業務一事，並非空穴來風，2年前，家樂福正式撤出中國。今年，家樂福董事長兼執行長班巴爾（Alexandre Bompard）也直言，「將開始考慮新的戰略計畫，資產審查將是正常程序。」留給外界許多想像空間。

「從母公司角度，會想要資產活化很正常，畢竟它（家樂福）的亞洲市場只剩下台灣，從投資報酬率角度，大概會認為這樣的資產配置不夠理想。」曾參與國內多個大型併購案的台灣產業創生平台董事長黃日燦指出。

他分析，家樂福近年在台獲利雖穩健，併購頂好、高檔超市JASONS後，去年營收更超過新台幣740億元、稅後純益19.4億元，寫下歷史新高。但就算再擺10年，最多也就為母公司賺進上百億元，不如趁著營收表現佳時賣出，讓530億元一次入袋，集團手上將更有充裕現金去擴充近年積極布局的拉丁美洲版圖。

路透報導，家樂福已聘請摩根士丹利（Morgan Stanley）承銷，交易金額為16億歐元（約530億元新台幣）。

儘管許多併購專家認為金額偏高，但除了私募公司外，國內也有有多家「不缺錢」的業者被點名，包括統一、遠東和全聯，也讓外界好奇台灣家樂福奇貨可居的原因？

通路專家分析，台灣家樂福在全球市場占比雖小，但30年來穩坐量販店龍頭，光是量販通路市占率就高達3成，去年又併購頂好超市，全台總店數一舉突破300家，躍上超市老二地位。

大股東統一最後拼圖 呼聲高

持有台灣家樂福4成股權，擁有優先承購權的統一集團，是這次家樂福出售案呼聲最高的買家。儘管統一不願回應，但台大國企系主任連勇智認為，全通路已是未來零售趨勢，目前統一的版圖囊括食品、超商、百貨、飯店、美妝等通路，超市和量販可說是最後一塊拼圖，從策略意義來說，確實對該集團有所助益。

「全通路這件事，統一在高清愿主導時期就想做，當時有時空背景限制，現在的團隊應該會更積極去推動。」他分析，無論統一、遠東和全聯都在建置自己的會員系統。而家樂福在2015年時就做電商，2018年進行數位轉型，會員數高達870萬，若是能利用這些大數據找出消費者使用習慣，將更有利集團策略布局。

870萬會員大數據 藏商機

只是，統一雖然是台灣家樂福最大外部股東，但多年來都未曾涉足家樂福台灣經營團隊，光是每年固定挹注的獲利就逾7億元新台幣，是否有必要花大錢買下家樂福自己經營，可能還是未知數。

檯面上另一個被點名的買家則是遠百。今年7月，零售事業版圖遍及百貨、量販和超市的遠東集團總裁徐旭東，就在遠百股東會上主動提出有業者主動上門詢問是否有意收購。儘管他以商業機密為由未透露賣家是誰，仍引發外界臆測，他口中的業者是家樂福或大潤發。

業內人士分析，遠百涵蓋事業範圍雖廣，但愛買、city'super店數相對少，徐旭東多年來苦思如何擴大市占率。這次若是買下家樂福，就能在短時間取得龐大市占率，和自行展店相比，成本不見得較低，但卻是最有效率的方式。

不過，也有專家質疑，遠百是百貨起家，企業文化和家樂福完全不一樣。若要一次接手家樂福全台300多家店的量體，不見得吃得消，匆促併購不見得是加分，得看雙方如何規畫合作模式。

隨著零售線上線下大戰開打，近年各大業者也都紛紛投資上百億元建置物流中心，而家樂福在桃園觀音、蘆竹、龜山、高雄岡山都有據點。疫情爆發後，生鮮食品成為零售業者的新戰場，家樂福位在雲林西螺的蔬果直採中心、頂好的大園物流中心，以及9月將落成的楊梅大倉，都將成為線上線下物流的最強後盾，也難怪近年積極推動生鮮服務的全聯、電商龍頭momo會被點名。

不過，全聯和momo皆對外否認有意購買家樂福。熟知momo的人士透露，沒聽說它們有興趣參與投標，畢竟光是自家電商就忙死了，加上線上和實體通路隔行如隔山，難度相當高，不會貿然跨足實體戰場。

其實，若是家樂福真的出售，無論最終由哪家業者拿下，勢必都會撼動台灣的零售業版圖；也有人憂心，將出現壟斷情形。對此，黃日燦解釋，《公平交易法》中的獨占，是指事業在「相關市場」處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位。而超商、百貨、量販、超市其實是分屬不同市場，因此被點名的幾家業者，就算真的要出手併購，也不會構成問題，但最後結果還是得由公平會認定。

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