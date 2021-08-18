Disney+將登台 當初挨批「阻礙進步」策略 如何讓迪士尼上季擊敗Netflix？

【文．林信男】

「這一回合，迪士尼打敗了Netflix。」8月13日，在迪士尼發布第3財季（截至7月3日）業績隔天，美國財經媒體CNBC報導直言，相較於迪士尼影音串流服務Disney+的持續成長，Netflix上季表現令人失望，在本次財報季的「串流雙雄」對決中，迪士尼明顯占了上風。

這場被CNBC稱為「財報季重頭戲」的對決，迪士尼繳出營收年增45%，至170.2 億美元、每股純益（EPS）0.8美元，優於市場預期（167.6億美元、0.55美元）的成績單。

此外，加計併購21世紀福斯（21st Century Fox）所取得的印度媒體集團「印度之星」（Star India）影音平台Hotstar，Disney+上季訂戶已攀上1.16億，較去年同期高出1倍以上，若再加上旗下ESPN+、Hulu等服務（訂戶分別成長75%、21%），迪士尼串流媒體總訂閱戶已直逼1.74億。

We're ALL in on August. What are you most excited to stream this month? #SummerOfDisneyPlus pic.twitter.com/0PstXCc2G8 — Disney+ (@disneyplus) August 2, 2021

至於Netflix，雖然上季營收年增19%，來到73.4億美元，略高於市場預期（73.2億美元），但EPS僅2.97美元，不及市場期待的3.16美元；此外，Netflix全球新增訂戶較前一季增加154萬，使總訂閱戶來到2.09億，不過，Netflix估計，本季僅能新增350萬付費訂戶，遠低於市場期待的546萬。

即使迪士尼串流媒體總訂閱戶，尚未追上Netflix，但以Disney+推出僅2年餘，就創造破億訂戶的成績來看，Netflix絕對沒有輕敵的本錢。

Disney+訂戶成長受益於Hotstar 當年併購21世紀福斯是關鍵

由迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）說法可得知，Disney+上季新增訂戶成長，主要來自Hotstar貢獻，占比逾3分之1（約4600萬戶）。換言之，這個當初因迪士尼併購21世紀福斯，所取得的影音平台，已成為帶動Disney+訂戶增加的主力。

除了既有的印度、印尼市場外，Hotstar上季也在馬來西亞、泰國，推出影音串流服務，持續擴大版圖。

Hotstar的貢獻，讓迪士尼當初併購21世紀福斯（於2019年3月20日正式合併）的決策，顯得極為明智；不過，若將時間倒回去年5月，當時輿論所主張的，卻是完全相反的論調。

走出去年業績低潮 市場看好迪士尼股價表現

2020年5月5日，迪士尼發布當年度第2財季（截至3月28日）業績，在新冠肺炎疫情衝擊下，不僅淨利年減逾9成，EPS也從前一年度同期的1.61美元，掉到只剩0.6美元，使迪士尼被迫宣布暫停配發股息，導致股價重挫。

當時，《財星雜誌》（Fortune）雖看好Disney+前景，但同時也批評，迪士尼豪砸713億美元併購21世紀福斯，恐削弱Disney+等新業務發展，甚至阻礙迪士尼的進步，「簡言之，併購21世紀福斯的交易，被證明是一項沉重負擔，早在疫情大流行發生前，它就嚴重影響了公司獲利。」

不過，事後看來，迪士尼因併購21世紀福斯，取得Hotstar，反而為Disney+帶來更亮眼的訂戶成長，令Netflix倍感威脅，而這點，也反映在股價表現上。截至8月16日收盤，近1年來，迪士尼股價累計已上漲逾37%，來到179.09美元，同期，Netflix股價僅上漲7%，至517.92美元。

迪士尼近一年來股價走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

Disney+將登陸台、港、韓 持續擴大國際市場布局

在上季財報發布後，華爾街分析師預期，未來12個月內，迪士尼平均股價，可望來到212.13美元，且有機會上看227美元。

資產管理公司Quo Vadis Capital總裁佐立迪斯（John Zolidis）甚至認為，上述預估，算是「相當保守」，迪士尼透過其內容製作能力，因應影音串流市場需求的策略，正在奏效，「分析師們低估了（迪士尼的）成長速度」。

接下來，Disney+將於今年11月，在台灣、香港及南韓推出，內容涵蓋迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理，以及Star等6大品牌，雖然費率和片單仍待公布，但，可以確定的是，Disney+勢必會繼續擴大國際市場布局，而迪士尼和Netflix在影音串流平台領域的競爭，依舊會是資本市場高度關注的焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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