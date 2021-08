Disney+將登台 當初挨批「阻礙進步」策略 如何讓迪士尼上季擊敗Netflix？

【文.林信男】

「這一回合,迪士尼打敗了Netflix。」8月13日,在迪士尼發布第3財季(截至7月3日)業績隔天,美國財經媒體CNBC報導直言,相較於迪士尼影音串流服務Disney+的持續成長,Netflix上季表現令人失望,在本次財報季的「串流雙雄」對決中,迪士尼明顯占了上風。

這場被CNBC稱為「財報季重頭戲」的對決,迪士尼繳出營收年增45%,至170.2 億美元、每股純益(EPS)0.8美元,優於市場預期(167.6億美元、0.55美元)的成績單。

此外,加計併購21世紀福斯(21st Century Fox)所取得的印度媒體集團「印度之星」(Star India)影音平台Hotstar,Disney+上季訂戶已攀上1.16億,較去年同期高出1倍以上,若再加上旗下ESPN+、Hulu等服務(訂戶分別成長75%、21%),迪士尼串流媒體總訂閱戶已直逼1.74億。

