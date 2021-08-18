BBC記者無懼神學士 直搗高層追問「5尖銳問題」 一窺恐怖控制下的小鎮

【文．翁申霖】

極端極權組織「塔利班」（Taliban；又譯「神學士」）在美軍撤出後，僅耗費數小時就成功攻陷阿富汗首都喀布爾，正式扳倒阿富汗政府，當政者倒台、總統流亡他國，塔利班陸續佔領、統治多個地區。

《BBC》駐阿富汗記者凱爾馬尼（Secunder Kemani）直搗被塔利班控制下的小鎮進行採訪，無懼於在荷槍實彈的軍人身邊，仍拋出不少尖銳問題問其首領，也藉此機會一窺當地的生活狀況。

《BBC》駐阿富汗記者凱爾馬尼（Secunder Kemani）向塔利班軍事指揮官阿伊努丁（Ainuddin）問及，「這場戰鬥造成了成千上萬阿富汗平民和穆斯林平民死亡，你如何能為其辯護？」阿伊努丁（Ainuddin）表示，「有戰鬥的時候當然就會有人死亡，雙方都有死亡，我們正在盡最大努力不去傷害平民，但這是戰鬥，所以會有死亡。」

凱爾馬尼（Secunder Kemani）繼續說，「可是是你們先在那裡發動的戰鬥……」阿伊努丁（Ainuddin）反駁道，「塔利班曾經有一個政府，但它被推翻了；在阿富汗，我們不會接受除了伊斯蘭統治之外的任何其他選項。」

接著，凱爾馬尼（Secunder Kemani）來到巴爾赫（Balkh），一個擁有古老歷史的小鎮，這裡被認為是伊斯蘭教最知名且神祕的詩人之一賈拉魯丁·魯米（Jalaluddin Rumi）的出生地；現在，這裡被塔利班所控制，是塔利班佔領的約200個地區中心之一。從畫面中可看到，市集仍然很繁忙，女性顯然無須男性伴侶陪同，就可以自行來到這裡；不過，根據報導，其他地方塔利班的指揮官則禁止了這種（開放）做法。

遭到塔利班掌管的阿富汗，最令人憂心的其實就是女性以及兒童的處境，哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）便是巴爾赫（Balkh）當地塔利班領導人；凱爾馬尼（Secunder Kemani）表示，「哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）本人堅稱，他們沒有要求強制女性穿蒙面罩袍。」

凱爾馬尼（Secunder Kemani）問，「你自己是否也說過，女性必須要穿蒙面罩袍、全身罩袍，對吧？」哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）否認，並說「不，我們沒有，這些是我們宣揚的伊斯蘭價值觀，我們沒有強迫任何人，我們只是告知女性要穿蒙面罩袍或頭巾，但不是透過武力，而是透過教化。」

如果有人不想穿的話會怎樣？哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）表示，「如果她們不穿蒙面罩袍，沒有問題，她們可以戴頭巾；如果頭上戴著頭巾，就不會被強迫穿蒙面罩袍。」

不過，事實上是，第二天就有一位年輕女子在附近被殺，據稱是因為穿著「不端莊」

的衣服，但塔利班否認參與其中。

《BBC》指出，塔利班似乎想在國際上淡化自己更為強硬的立場。市集上有許多人感謝塔利班為當地改善了治安，「但由於一直有塔利班武裝份子陪在我左右，很難知道當地居民的真實想法。」凱爾馬尼（Secunder Kemani）這麼說。

在上述提及的巴爾赫（Balkh）地區，塔利班正接管了小鎮上的官方建築，由一位塔利班「市長」監管，這位「市長」曾經負責彈藥供應，現在則是負責稅收。

凱爾馬尼（Secunder Kemani）向「市長」直接問，「所以你們收來的所有錢，都用來資助戰爭了，是吧？」對方否認，「沒有，我們把錢用來幫助那些被摧毀的地區，我們也在幫助窮人。」

與此同時，塔利班也在當地廣播電台宣示了自己的權威，禁止在公共場所播放非伊斯蘭音樂；一名播放音樂的男子表示，「過去，我們在早上播放伊斯蘭歌曲，下午播放普通流行音樂，但現在，我們只播放廣告和伊斯蘭歌曲。」

凱爾馬尼（Secunder Kemani）向哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）問說，「我聽說這裡的塔利班成員抓住了一名聽音樂的男子，為了懲罰他，他們讓他赤腳走路，直到他昏了過去，即使不是你下的命令，塔利班的其他成員就是這麼對這個男人的嗎？」哈吉·赫克馬特（Haji Hekmat）再次否認，「沒有，我從來沒聽說過這種事。」

阿富汗民眾都擔心塔利班想要恢復殘酷的懲罰方式，凱爾馬尼（Secunder Kemani）表示，「對許多人來說，塔利班讓他最害怕的正是其殘酷的正義形式，但另一方面，對另一些人來說，塔利班至少提供了一個比聲名狼藉的政府、腐敗法庭，來得更有效率的解決問題方式，這你怎麼看？」；其中一名塔利班成員指出，「除非你給政府很多賄賂，不然什麼也做不成」，他舉例，「當你提交一個案子時，他們會讓你先等3天再開始做事。」

針對塔利班殘酷的刑罰，有相關高層特別舉出幾個例子，像是對於婚前性行為的人，懲罰是公開鞭刑100下；對於已婚犯法的人，處罰是被石頭砸死；對於小偷的話，若被證實，其手就會被砍掉，甚至表示上述處罰才是正義的。凱爾馬尼（Secunder Kemani）說，「砍手、用石頭砸死婦女等方式，在阿富汗甚至是世界各地的人都對這樣的作法嚇壞了。」

此話一出，其中一名成員反駁，「我們被誤解了，不懲罰這些罪行難道更好？與其讓強盜和綁匪為所欲為，不如為了大家的安全，砍掉一個人的手事實上來得更好。」

據報導，塔利班幾乎每天都在奪取新的地區，他們仍然面臨激烈的抵抗，但塔利班誓言要建立一個所謂的「伊斯蘭政府」。塔利班表明，如果這不能通過和談來實現，那他們就會透過更多的暴力來實現。

本文授權自今周刊，原文見此。

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