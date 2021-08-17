習近平的如意算盤 謝金河：一公文毀掉一產業 馬雲、馬化騰都是祭品

【文．謝金河】

一場推翻大山的經濟革命：一紙公文毀掉一個產業

過去一年以來，中國進行很多大改革，包括反壟斷法，㧜住科技龍頭，還有房住不炒，掃到大型房企，然後是上海高中招生改革，形同一廢除學區房制，再一刀砍向補教事業，這個政策打擊面夠大幾乎打掛整個產業。

在民主社會，這樣茲事體大的事，政府一定會與業者溝通協商，但在中國，一紙命令下來，幾乎打掛整個產業。雙減政策落地，校外培訓行業幾乎滅頂，而且，毫無轉圜的餘地，這次資本市場幾乎完全躺平。

從股價來看，新東方從分割前199.97跌至1.92美元，好未來從90.96跌到4.03美元，高途從142.7跌到3.26美元，中國線上教育從37.19跌到2.73美元，在香港上市的補教股跌幅都超過九成以上，這有如在市場放一把火，把整個攤位全燒光！為什麼會這樣？

這一次教育體系大變革，圍繞在補教產業的生態鏈瞬間斷裂，投資補教業的創業家千億美元身價瞬間蒸發，衝擊最大的是新東方的俞敏洪，還有去年投資81億美元發展中國缐上教育平台的華爾街資本家。根據統計，北京這次政策改革，已造成美國及香港中概股巿值蒸發7690億美元，這有如放一把火燒掉台灣上市公司4成的市值。大家一定不解要問：為什麼要這樣做？

有人形容，這是一次推翻大山的經濟革命，也就是鄧小平讓少數人富起來，這些「先富」的人已到難以想像的地步，馬雲，馬化騰等人都是代表性人物，現在習追求的是「共富」，這一次革命是對市場化重新劃定界線，市場在資源配置中的角色重新認定，重點在教育，住房及醫療改革。從共富再到「擴中」，擴大中等收入群體，以內循環為重心，實現消費擴大與消費升級。這是習改革的如意算盤。

但讓少數人富起來，那些最聰明的人跑最快，現在把那些跑得快的人拉下來，那些跑得慢的不一定能跟上，這才是改革的盲點。這次改革補教行業，單是新東方有117所學校，1518家補習班，46000個老師，好未來在全國331個城市有45000個員工，他們頓時陷入困境，而股市市值瞬間蒸發，這個代價實在太大了！

本文授權自今周刊，原文見此。

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