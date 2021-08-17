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阿富汗戰爭多燒錢？美國納稅人6.5兆美元血汗錢蒸發 這些錢都用在哪

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．林韋伶】

因2001年發生的911恐怖攻擊事件，引爆美國出軍阿富汗的契機，更讓這場戰役一打就是20年，成為美國參與過史上最長的戰役。

根據哈佛大學甘迺迪學院專職教授琳達比爾姆斯（Linda Bilmes）的研究統計，截至今年4月，因為阿富汗戰爭在阿富汗陣亡的美軍人數有2448人、死亡的阿富汗國家軍隊與警察則有6.6萬人、因戰爭死亡的阿富汗平民達4萬7245人，塔利班與其他反對派武裝士兵也有5萬1191人死亡。

此外，救援人員與新聞工作者也分別有444人與72人死亡。而根據聯合國難民署的數據，至少有40萬阿富汗人在2021年因戰亂被迫離開家園，在自己的國家流離失所。

然而，除了死傷慘重以外，同樣讓美國人內心淌血的還有因為這場戰役付出的金錢代價。根據美國布朗大學（Brown University）的研究分析，這場戰役至今已讓美國納稅人付出2.261兆美元的稅金，約等於台幣63兆元。

將這花費拆開來檢視，其中有9330億美元用在海外突發行動、4430億元用在國防部基地建設、2960億元用在照顧參與阿富汗戰爭的退役士兵，另外還有590億美元用在美國國務院基金。而因為這些花費都是美國政府用舉債的方式支出，而戰爭又持續了20年，因此光是利息，就已經花掉5300億美元。

阿富汗戰爭超燒錢 美國納稅人已付逾2兆美元

此外，根據阿富汗重建特別督察長辦公室（Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）的報告則指出，美國政府在阿富汗的重建工作大約花了1430億美元，其中有88億美元用在訓練阿富汗維安軍隊與幫軍隊添購設備。

儘管戰爭已經平息，但後續要負擔的成本仍不斷在滾動。像是美國已承諾為大約400萬名阿富汗和伊拉克退伍軍人支付醫療保健、殘疾、喪葬和其他費用，算一算金額一共超過2兆美元。

因此，琳達比爾姆斯預估，在2050年時，美國納稅人要償還的金額，在加計利息後將高達6.5兆美元，約新台幣181兆元。

美軍耗時20年打阿富汗戰爭 塔利班1個月內大舉反攻

更令美國人無法接受的是，在負擔這麼大的傷亡與金錢成本後，近日美國總統拜登將美軍撤出阿富汗的決定，讓阿富汗當地民兵組織塔利班（Taliban）有機可乘、再次發動攻勢，並在1個月左右的時間內就攻下阿富汗22個城市，其中之一就包括首都喀布爾，也導致美軍在當地投資的裝備都被塔利班搶走。

拜登著眼終結這場在阿富汗「永遠的戰爭」，已招致共和黨議員的批評，稱拜登的決定是個錯誤。而美國眾議院前議員麥克羅傑斯（Mike Rogers）也狠批，在幾周前，拜登還信誓旦旦告訴美國人，在這場戰役中，不會出現「西貢時刻」（Saigon moment），「但現在拜登的西貢時刻就在我們面前展開。」

所謂的西貢時刻，發生在1975年4月越戰的尾聲，當年獲得美國支持的南越軍隊節節退敗，美軍因此用直升機撤離滯留南越的美國公民與部分親美越南人士，因在撤退的過程中十分混亂，出現大家為了擠上直升機而互相推擠，甚至拳腳相向的情況，被認定是美國受辱的一刻。

撤軍阿富汗成西貢時刻翻版 拜登：不後悔

而這次美國從阿富汗首都喀布爾撤出美國公民的景況，讓許多人批評根本是西貢時刻的翻版。

當被問到因美軍撤軍，讓塔利班在阿富汗快速攻城掠地，拜登表示他並不後悔自己的決定，他也向媒體表示：「阿富汗領袖必須團結在一起，他們應該為自己與國家戰鬥。」

對在911事件後才出生的美國人來說，也許已經難以想像為何美軍需要花20年在異國奮戰，但不管他們的想法如何都必須持續償還這筆負債。

本文授權自今周刊，原文見此

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