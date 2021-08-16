一年跌逾16％ 3原因讓黃金挨批「2021最糟糕投資」 後續還會更慘？

【文．林信男】

今年以來，無論台股、美股，皆屢創新高，不少投資人都試圖在這波股市熱潮中，賺取更多獲利，相較之下，帶有避險性質的黃金，不僅難獲市場青睞，近一年來，累計跌幅一度超過16%，甚至還被策略師評為，「2021年最糟糕的投資之一」。

若與2020年8月4日每盎司2069美元相比，截至今年8月9日，金價累計下跌逾16%，雖然黃金期貨價格，於截稿前已回升至1757美元之上，但近一年累計跌幅仍達兩位數，且後續表現，也未必樂觀。

金價近一年走勢。（圖：翻攝自Investing.com）

一、估Fed貨幣政策鴿轉鷹 貴金屬前景添變數

澳洲聯邦銀行商品分析師達爾（Vivek Dhar）認為，受美國7月非農就業數據優於預期影響，亞洲市場買進美元、拋售黃金，導致金價承壓。

由美國勞工部統計可得知，7月非農就業新增94萬3000人，創一年來新高，且失業率降至5.4%，表現優於市場預期。LPL Financial首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）指出，7月非農就業數據顯示，美國經濟極具韌性，且持續朝正面發展。

隨著經濟回溫，市場預期，聯準會（Fed）將縮減購債規模，並逐步讓量化寬鬆（QE）退場。達爾強調，有鑑於Fed貨幣政策的鷹派前景，他「很難繼續看漲貴金屬」。

二、美元走強 導致黃金需求縮減

在亮眼的非農就業數據帶動下，10年期美債殖利率、美元指數，皆有所攀升，進一步削弱了黃金的吸引力。

本周一，美元指數觸及兩周高點，由於黃金以美元報價，當美元升值時，對他國貨幣而言，黃金就變貴了，因此勢必會導致需求縮減。

三、股市屢創新高 避險需求下滑

此外，同樣作為避險資產，美元走強，自然會對黃金造成排擠效應；而在股市屢創新高的情況下，風險偏好增強、避險需求下滑，也讓黃金顯得更沒吸引力。

另一方面，美國7月生產者物價指數（PPI）較前月成長1%，年增幅7.8%，高於市場預期；同月消費者物價指數（CPI），則較6月降溫，僅增加0.5%，但年增幅仍高達5.4%。

Wolfpack Capital投資長萊特（Jeff Wright）直言，市場對黃金的興趣和流動性減少了，從PPI數據來看，「沒有地方躲得過通膨，尤其考量到低利率，以及Fed只有討論縮表的情況下。」他預期，金價可能會進一步跌至每盎司1700美元。

大宗商品價格走高 黃金卻成了例外

技術分析網站Allstarcharts.com創辦人兼首席策略師派瑞特（JC Parets），把黃金形容為2021年「最糟糕的投資之一」，他強調，過去一年來，多數投資標的，都有機會賺到錢，但當大宗商品價格走高時，只有黃金是例外。

瑞銀大宗商品暨亞太區外匯研究主管施耐德（Dominic Schnider）也認為，基於美元轉強、10年期美債殖利率攀升等因素，金價恐持續走低。

施耐德預估，2022年首季，金價將跌至1700美元，甚至有可能跌到1600美元或更低的價位。

本文授權自今周刊，原文見此。

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