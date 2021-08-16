400萬人非莫德納不打 近1年股價翻漲約5倍 一表掌握10檔高莫德納持股基金

【文．林韋伶】

成功研發出新冠肺炎疫苗的莫德納，在台灣擁有近400萬名的鐵粉，近期更傳出韓國為了催貨而派代表團赴美。在市場強勁需求的拉抬下，莫德納股票在近一年飆漲近5倍，但近日因為市場出現雜音而拉回，若想投資莫德納，但又不想押單一個股的投資人，不妨可以參考以下10檔基金。

根據統計到今年6月底的資訊，擁有高莫德納持股的基金以「生技」或「醫療保健」基金為大宗，其中多數都是在台灣註冊的基金，因此基金的台灣人投資金額就等同於基金的資產規模。

搶搭莫德納成長列車 10檔基金擁高持股

其中，莫德納持股比例最高的則是擬定於9月6日開募的野村全球正向效應成長基金。該檔基金的顧問為全球股票基金專家柏基（Baillie Gifford），柏基同時也是目前莫德納最大的法人持股股東，其團隊在2018年12月就將莫德納加入自己的投資池中，算是很早發現這匹千里馬的伯樂。

不過，股價連續兩年飆漲的莫德納，近日卻遇到逆風，在本周的法說會過後，有兩家長期看好莫德納的研究機構奧本海默（Oppenheimer）與派傑投資公司（Piper Sandler），分別將莫德納股票評等由優於大盤與加碼下修到中立。

奧本海默（Oppenheimer）分析師哈塔吉辛格（Hartaj Singh）指出：「如果用莫德納目前股票的漲幅與公司市值來看，股價已充分反應未來的營收成長與產品推出能帶來的動能。」

莫德納股價拉回是布局時機？市場陷入正反論戰

而同樣給予重擊的則是美銀分析師米查姆（Geoff Meacham），他分析：「莫德納的股價不合理，如果要繳出符合其股價的營運成績，莫德納每年必須出貨15億劑新冠疫苗，而且旗下研發產品線必須100%成功，還要每年繳出300億美元的營收。」

然而，對於這些雜音，野村投信投資策略部副總張繼文則持較樂觀看法，他認為從近期趨勢來看，莫德納採用的mRNA技術可能成為未來新冠肺炎疫苗主流技術。

「新冠肺炎可能流感化，未來可能變成大家每年都要打疫苗，如果每年有70~80億人要打疫苗的話，背後的商機很巨大，莫德納如果生產量能不夠，可能可以用技術授權的方式解決。」張繼文這樣解釋。

除此之外，莫德納眼前還有其他利多，像是美國、以色列這些疫苗富國可能要開始為民眾打第三劑，以及根據美國國家衛生研究院（NIH）最新研究指出，莫德納可能是對抗Delta病毒最好的疫苗，對於變種病毒的整體保護力效果較其它疫苗持久。

莫德納後續股價究竟會不會再漲，投資人可能難以判斷，但如果想用風險較低的方式搭上莫德納的成長列車，不妨可考慮從莫德納持股比例較高的基金入手。

本文授權自今周刊，原文見此。

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