紓困補助領不到 又遇到經濟困難怎麼辦？「就業保險」提供這5大保障

文 黃健誠

受到疫情衝擊影響，政府宣布再擴大紓困措施，勞動部日前表示，「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」與「110年7月薪資受影響的全時受僱勞工」等兩類對象，也納入勞工生活補貼中，發放1萬元現金。

其中，這次的紓困措施特別針對未參加「就業保險」的就業者，不過，那些無法參與此次紓困措施的一般受僱勞工，在投保勞健保時，都會被納入投保「就業保險」，雖然就業保險較少人聽過，但實際上也提供勞工保括失業給付、育嬰津貼等5種保障。

每個勞工就有保！什麼是就業保險？

許多勞工只知道在就業入職時，公司需幫員工投保勞健保，但卻對於「就業保險」不甚了解。事實上，「就業保險」為每位勞保必保的一項社會保險，隨著勞工就職時，雇主替員工投保勞健保，勞保局會自動將勞工納入投保，無須另外申報參加，因此不少勞工對於就業保險較為無感。

不過，參加就業保險的勞工可擁有5大保障，分別是「育嬰留職停薪津貼」、「失業給付」、「提早就業獎助津貼」、「職業訓練生活津貼」、「領取失業給付補助健保費」等。

就業保險提供這5大保障

「育嬰留職停薪津貼」就屬於就業保險的一環，若民眾因為生小孩後，想要暫時放下工作，專心照顧小孩時，就可以向勞保局申請津貼，其申請資格為保險年資合計滿一年以上、子女三歲前，並且依性別工作平等法規定，向雇主辦理育嬰留職停薪。

另外，值得留意的是，若是小孩的父母親都為就業保險的被保險人，可分別請領6個月津貼，但是欲請領的期間不得重疊。

「失業給付」同樣在就業保險的保障範圍內，勞工若是非自願離職，只要在離職當日前3年內，參加就業保險年資合計滿1年以上，勞工可申請最長6個月的失業給付。

且必須向公立就業服務機構辦理求職登記，若14日內仍無法推介就業，或安排職業訓練，就可以請領失業給付。

而失業給付的給付標準為勞工離職退保前6個月的平均月投保薪資6成，如果有扶養無工作收入的配偶、未成年子女，或是身心障礙者子女，每一人可加給1成，最高共可加給2成。

另外，需特別注意的是，失業給付領滿之後，就業保險年資會重新計算，但不影響勞保年資。

在請領失業給付期間，如果勞工提早找到工作時，就業保險也提供「提早就業獎助津貼」。勞工若符合失業給付請領條件者，且於失業給付請領期限屆滿前找到工作，且依規定參加就業保險滿3個月以上，就可請領該筆津貼。

提早就業獎助津貼的給付內容為，一次發給被保險人尚未請領之失業給付金額50%。

如果勞工非自願離職後，想學習一技之長作為未來職場之用，也可以向公立就業服務機構辦理求職登記，經過安排參加「全日制」職業訓練，期間也可領取「職業訓練生活津貼」。

在受訓期間，職業訓練生活津貼提供申請人，在離職辦理退保當月起前6個月的平均月投保薪資60成，此津貼按月發給，最長發給6個月。如果有扶養眷屬，每人可多加10%給付，最多以20%計算。

另外，在勞工領取失業給付，或職業訓練生活津貼期間，勞保局也會主動比對資料，享有全額補助失業勞工，及其眷屬參加健保自付部份的健保費。

針對上述就業保險提供的保障，勞動局保險司也提醒，如果勞工符合失業給付請領條件，可依規定檢附離職證明等文件，向就近的公立就業服務機構提出申請。

若勞工如因公司無預警關廠、歇業、雇主行蹤不明或與雇主對於離職原因產生歧見，致無法取得離職證明文件時，可向地方勞工局請求協觔，維護自身權益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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