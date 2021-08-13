別再管當沖降稅優惠延不延了！金控首席經濟學家花3年只賺1萬：我不知道當沖會不會賺 但肯定會賠

文 林韋伶

「我曾經花3年時間，每天到號子去做當沖，但我最後只賺了1萬元，等於每天只賺10元。」分享這個個人慘痛經驗的是永豐金控首席經濟學家黃蔭基。

對於近期台灣股市因為當沖降稅優惠可能不延續而量縮價跌，在今（12）日舉行的永豐金法說會現場，也是媒體聚焦的熱點。永豐金控總經理朱士廷表示：「以目前當沖交易占整體量能比例約30%~40%來看，取消稅率優惠對市場成交量一定會影響，券商獲利也會受衝擊，但目前看起來政策應該還在評估中。」

當沖降稅優惠若喊停 黃蔭基估：正常日成交量將萎縮到2000至3000億元

黃蔭基則提出進一步的預估，認為若稅率優惠能延長，每日成交量在3000億~4000億將屬正常，6000億元就算爆量，「但如果優惠不延續，正常量能將萎縮到2000億元~3000億元，4000億元則算爆量。」

在股市向來有「量是價先行」的說法，可預期如果交易量能萎縮，台股指數可能受到不小衝擊。

此外，永豐金證券總經理江偉源也分析，有許多投資策略是搭配當沖降稅所產生，對做交易策略的人來說，成本是很大考量，如果成本提高了，很多策略可能就無法應用。

相較起直接停止當沖降稅優惠，對市場產生較大的變動衝擊，江偉源建議可以調整當沖或交割制度，降低可能產生的糾紛。舉例來說，像是與期貨一樣採用保證金制度，或是仿效香港與其他地方，交割日設定為T＋0（指股票成交的當天就結算交割款），不但能避免有不熟悉交易的投資人受傷，也可以與國際接軌。

黃蔭基看當沖 「會賺的只有莊家」

不過，談到股票當沖交易這件事，黃蔭基則是有過不好的經驗。

他分享自己曾在1996年到1998年的3年間，每天早上到號子報到做當沖，那時候是發生科技泡沫前的年代，所有股票都要跟電子股沾上邊才會漲，是就連潤泰都要更名潤泰創新的年代。

但沒想到，經過3年的時間，他在結算後發現自己僅賺了1萬元，如果再加計花在號子上的時間，實在不划算，他也因此大嘆：「我不知道當沖會不會賺，但肯定會賠。做當沖，會賺的只有莊家。」

僅管黃蔭基不鼓勵投資人做當沖，但他認為台股在長線上來看還是相當有潛力。尤其是在這波台股出現下修，他認為是因為航運三雄開始重挫，市場缺乏主流引導，有可能震盪走低回到16500點。

台股拉回僅為修正 黃蔭基建議：「增加現金部位，等待迷人價位」

不過，因為2022年台灣經濟成長率還是有機會繳出3.5%左右的成績，且成長率可望逐季攀高，在市場眼光將逐漸聚焦到2022年的慣性下，他相信台股在回檔後有機會再走高，因此給投資人12字操作建議：「增加現金部位，等待迷人價位。」

而在永豐金控上半年的營運成績部分，永豐金今年上半年自結稅後盈餘85.7億元，較去年同期大幅成長51.7%，金額創歷年同期新高，每股盈餘0.76元，年化ROE為10.80%，每股淨值14.56元，上半年總資產成長迅速，規模已達2.29兆元，較去年同期大幅成長15.5%。

展望下半年表現，因為仍有不少不確定因素，朱士廷相較起上半年持較謹慎的態度，但他指出今年將延續五大營運重點，包括：強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管，以為股東創造最大利益。

本文授權自今周刊，原文見此。

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