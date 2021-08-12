主辦國靠「自選項目」大拿獎牌！盤點5項奧運已停辦運動 連鴿子都遭殃…

【文．林信男】

東京奧運落幕，交棒花都巴黎。在歷屆奧運賽事中，除了各國奪牌表現之外，最引人矚目的，莫過於主辦國「自選運動項目」，為比賽帶來的意外驚喜。

就往例來看，奧運主辦國有權向國際奧委會，提議新增某些比賽項目，當然，這類項目自然帶有地主國的奪牌考量。以本次東奧新增、首度成為奧運競賽的滑板運動為例，男子組和女子組金牌得主，分別是堀米雄斗和西矢椛，皆為日本選手，由此可見，妥善安排自選賽事，確實有助增加奪牌機率。

而接棒的巴黎，當然也有所盤算，由2024巴黎奧運官網資料可得知，法國已選定滑板、衝浪、競技攀岩和霹靂舞（Breaking Dance），作為自選項目；其中，討論度最高的霹靂舞就被認為，是對嘻哈文化盛行的法國，頗為有利的競賽項目。

回顧超過120年的奧運史可發現，為了提升奪牌機會，主辦國都會在比賽項目上大動腦筋，也因此出現許多令人難以理解的「特殊運動」，即使這些運動已停辦多年，但，只要奧運繼續存在，難保沒有「捲土重來」的可能。

一、拔河：英國選手疑穿「作弊鞋」 囊括所有獎牌

拔河是在1900年巴黎奧運會上，首次成為競賽項目，參賽隊伍人數為8人，只要能在5分鐘內，讓對手往自己的方向挪動達6英尺（1.82公尺），就可獲勝。

拔河比賽的最大爭議，出現在1908年倫敦奧運，當時，代表主辦國出賽的英國隊，被指控穿著不合規定、沉重的「巨大鞋子」，且選手們明顯「舉步維艱」，似有作弊之嫌；然而，即使參賽的美國選手對此表達抗議，卻未獲受理，導致美國隊憤而退賽，英國隊則囊括所有獎牌。

在停辦的奧運競賽項目中，拔河還算是「長壽」的，自1990年首度登場以來，陸續歷經1904聖路易奧運、1908倫敦奧運、1912斯德哥爾摩奧運，以及1920比利時安特衛普（Antwerp）奧運後，才被排除在奧運項目之外。

圖／Historic Sports Photos Twitter

二、槌球：法國、美國都曾上演「只有自己人參賽」戲碼

同樣是在1900年巴黎奧運會上，槌球首度成為比賽項目，地主國法國共派出10名選手參賽，其中有3人是女性，她們也因此成為奧運史上，首批女選手。

從比賽結果來看，拿下所有獎牌的法國，可謂最大贏家，但那是因為，根本沒有他國選手參與競賽；當時，這項極為冷門的比賽，只吸引了一個英國人到場觀賞，形同「包場」。

1904年，美國把「改良版」槌球，納入當年（美國密蘇里州）聖路易奧運競賽項目，有別於「法國版」，美國的槌球賽不在草地上打，而是在水泥地等堅硬地面上進行，且設有類似圍籬的邊界，這些獨特條件，讓他國選手放棄參賽，場上只有美國人，金、銀、銅牌，理所當然成了老美的囊中物。

但，無論是「法國版」或「美國版」槌球，1904年之後，就再也沒出現在奧運競賽項目中。

奧運史上首批女選手，在1900年巴黎奧運槌球項目中出賽。圖／Historic Sports Photos Twitter

三、跳水潛行：參賽者全是美國人 主辦國笑納金牌

這項被列入1904年聖路易奧運的運動項目，同樣源自老美的創意，參賽者跳入水中後，60秒內，不得浮出水面，也不能靠手、腳的動作，讓自己前進，在此情況下，「漂流」得最遠的選手，就是贏家。

如此特殊的運動，讓「美國版」槌球戲碼再度上演，參與「跳水潛行」比賽的5名選手，全是美國人，金牌自然進了主辦國口袋。不過，這項短命賽事，只在聖路易奧運出現過，之後便默默消失。

威廉‧迪基（William Dickey）在1904年聖路易奧運「跳水潛行」比賽中奪金。圖／Historic Sports Photos Twitter

四、賽艇：地主國奪金 但觀眾根本看不清楚比賽

賽艇也屬於曇花一現的奧運項目，只在1908年倫敦奧運出現過。當時，雖然兩個不同級別的賽艇項目，金牌都被英國選手拿下，但，這項比賽可謂一波三折，由於天候不佳，原本預計要進行的9場競賽，有6場被迫取消；另，因風浪過大，現場觀眾也看不太清楚，賽事進行的過程。

圖／Historic Sports Photos Twitter

五、活鴿射擊：超過50名選手參賽 擊斃近300隻鴿子

某些比賽，其實看不太出有利主辦國的味道，甚至令人懷疑，這真的是奧運競賽項目嗎？奧運史上唯一一次「活鴿射擊」比賽，即為一例。

在1900年巴黎奧運登場的「活鴿射擊」，吸引超過50名選手參賽，共擊斃近300隻鴿子，冠軍由打下21隻鴿子的比利時選手倫登（Leon de Lunden）奪得，但因事涉殘殺動物，最後這項競賽結果，並未被列入國際奧委會官方獎牌記錄中。

比利時選手倫登（Leon de Lunden）是1900年巴黎奧運「活鴿射擊」比賽冠軍。圖／Historic Sports Photos Twitter

與上述5項「特殊運動」相比，東奧的滑板、2024巴黎奧運的霹靂舞，都顯得極為「正常」，但，隨著奧運賽事的持續舉辦，或許哪天，又會有某個國家，再度透過自選項目，帶給全球觀眾意想不到的驚喜。

本文授權自今周刊，原文見此。

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