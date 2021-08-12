台股好悶免緊張 專家點名13檔好股 金融股、半導體設備「值得等待」

【文．唐祖貽】

受疫情影響，今年股東會與除權息的時程都延後，不過仍是台股第3季的重心。

而近期行情較為低迷，填權息家數也不多，兩位專家建議慎選好股並耐心持有，股息仍可順利落袋。

進入下半年、第3季的台股，樂觀的聲音仍然此起彼落，甚至有券商高喊「今年上看兩萬點」，主要理由當然是強勁的基本面與資金面的加持。不過，第一金投顧董事長陳奕光，與以價值投資為主的投資達人雷浩斯一致認為，每年第3季比指數上漲更值得留意的事，還是除權息，儘管今年因疫情延後登場，仍然是第3季的重頭戲。

陳奕光與雷浩斯特別關注「公司獲利狀況」與「能否填息」兩大重點。雷浩斯認為，今年的台股漲到這裡，其實已經偏高了，尤其因資金氾濫，投機風氣很盛，因此，後市需要修正與沉澱。

雷浩斯指出，即使去年公司獲利與配息都不錯，但7月以來不少股票的高點卻出現在除權息前，填權息的並不多。他認為要等大盤修正後，真正好的公司才會展開填權息行情，所以，「只要確定持有的是好股，不用期待馬上填權息，可以耐心等。」

國內老字號縫紉機生產大廠伸興，結合新科技與自身技術優勢，長年維持高毛利，圖為董事長林志誠。（圖／攝影組）

具特殊利基、長年高毛利

台積、大立光是典型

至於如何選擇參與除權息的標的，雷浩斯的標準是：具特殊利基或高跨入門檻，且長年維持高毛利，「最有名的就是台積電與大立光。」其他就如附表所列，看起來有些是比較冷門或乏人問津，「但長期競爭力都很不錯。」

例如，附表中全球最大的縫紉機製造廠：伸興（1558）。表面上縫紉機是個過時的產品，不過，伸興充分發揮代工的優勢，與美、日大廠以ODM（原廠委託設計代工）方式，從最原始的腳踩式，到結合高科技的「藍牙刺繡機」應有盡有，且擁有規模生產優勢，因此不但全球市占率超過三成，更可以長年維持高毛利。

找到了這類公司，雷浩斯就會買進並長期持有，「以上這些公司大多是我在去年4、5月，大盤還在9千多點時陸續買進的，成本夠低、參與除權息的意願也高。」

陳奕光也認為，參與除權息的標的，通常代表長線持股，以目前指數的位置，如果沒法像雷浩斯買進成本夠低，要參加除權息，的確需要更嚴謹的管控風險。他建議，要做好以下兩件事。

首先，要避開因一次性獲利而配發高股息的公司，陳奕光表示，這通常是公司在前1年出現大筆業外收入，例如出售土地、廠房等資產；或者本業因景氣循環或突發利多、接到大筆訂單，全年獲利大幅上升，到了今年就以高配息吸引投資人。他指出，這種突來的訂單或資產處分收益不會年年有，未來不易再有高獲利，當然也不會有高配息，甚至今年都不易填息，因此不適合參加除權息。

其次，就是注意該公司以往的填息狀況。陳奕光表示，這可以觀察過去5年，優質的存股標的最好是年年都填息，這樣配得的現金股利才算是真正入袋。

利率看升、景氣方興未艾

銀行、半導體設備值得布局

那麼有哪些個股符合以上的條件呢？陳奕光推薦以下兩個族群。首先是銀行股。去年由於疫情爆發、全球主要央行紛紛降息印鈔，使得利率跌至谷底，對銀行營運非常不利。但隨著疫情逐漸緩解，幾乎已可確定，利率谷底是發生在去年，未來，隨著美國聯準會逐漸停止購債、縮表、升息的模式，可以想見3年後的利率水準一定高於目前。而升息對於銀行的存放款利差與淨利差都是正向的因子。

此外，升息也隱含經濟將持續成長的含義，經濟成長又帶動銀行放款需求增加，因此若想布局未來3年穩健成長的產業，銀行股是不錯的選擇。例如附表中就列出以銀行業務為主的金控股，都可以考慮作為存股標的。

另一個族群是半導體設備股。陳奕光指出，全球半導體景氣方興未艾，加上美國積極扶持半導體製造業，根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，未來3年，包括台積電赴美設廠，全球將有29座晶圓廠陸續到位並啟用，將為相關設備商創造1400億美元規模的商機。

台股中半導體設備相關的公司還不少，其中附表列出了過往業績穩定、配息、填息紀錄都良好者，陳奕光稱之為「產業成長型的高股息概念股」，也可以逢低布局，作為存股標的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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