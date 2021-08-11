貨櫃三雄股價飆漲30倍 但「股市非常態波動也是殺人陷阱」 專家說後市該這樣看

【文 / 劉俊杰】

遍閱台股歷史，資本額達2百餘億元到近5百億元的重磅股族群，可以在短短16個月，橫空創造出30倍左右的漲幅者，只有去年爆發疫情以來的陽明、長榮及萬海三家貨櫃航運股。這種絕無僅有，未知是否絕後，卻肯定是空前的紀錄，2、3年後股價又會是什麼景況？相信是未來商學院個案研究必選的案例。

毛澤東有一句名言：天下大亂，形勢大好。身為圖謀「主角換人做看看」的奪權者，短短8個字精簡扼要地點出了3千年中國歷史未曾撼動過的鐵律：改朝換代的必要條件，就是天下大亂。

想不到這句話，恰恰可套用在疫情以來的貨櫃航運股。如果不是疫情導致全球的經濟活動作息大亂，陸、海運輸能力近乎半癱瘓，怎麼可能出現貨櫃航運商漫天喊價，託運客戶卻不能就地還錢的情境？

台灣全部航運股的經濟產值不到電子股的10分之1，今年以來的台股，卻屢屢出現航運股成交值大於電子股的現象，這不也是一種主角換人做看看的架勢？台股就此改朝換代，由航運股掌權主導嗎？

非常態波動 最誘人的陷阱

中國式史觀有這麼一說：可以馬上得天下，不可以馬上治天下。大意是說，得天下通常耗時不長，是一個朝代過渡到另一個朝代的非常態。治天下則是動輒2、3百年以上的國祚，是一種新常態。換句話說，短期得天下的非常態，不等同於長期治天下的新常態。

現階段貨櫃航運股的超高獲利，絕對是一種非常態，未來的命運青紅燈，就看能否非常態轉化成新常態（持續維持高獲利）。此時的股價已是騎虎難下，若轉化成功，3、4百元都有可能；若回歸舊常態（過去20年獲利乏善可陳），兩三年後的低點，先看今年天價打兩折

股市的非常態波動是最誘人的暴利機會，卻也是最可怕的殺人陷阱。上個世紀美國一位績效卓著的基金經理人，有一句簡短卻令人折服的名言：「Get rich with the glitch.」Glitch的意思大約是故障、失靈，引申在金融市場，就是市場正常的定價機制失靈，出現大漲大跌的非常態波動。

非常態波動肇因於人性基本上短視近利，貪婪與恐懼情緒主導下的市場行為，急切衝動，再加上群體的相互抱團取暖心態，新聞不斷地刺激強化作用，以及有心人的渲染擴散，無識者的搖旗吶喊助陣，很快就形成市場的群體暴動。此時只有極少數人思考常態、非常態或新常態這些未來課題，市場也只能反映當下的供需變化而大漲或大跌。

激昂的群眾情緒，終將隨著事實證據的呈現而轉趨平靜。非常態的大漲大跌，終將面臨進入新常態或回歸舊常態的考驗。暴漲後的案例，有9成以上是回歸舊常態，也就是跌回非常態波動發生前的常軌，只有極少數能轉化為新常態，穩於高檔或更上一層樓。

暴跌後的案例，如果是發生在股市整體評價，也就是指數，除了百年一遇的大蕭條，幾乎全數可在2、3年內回歸舊常態，且建立出新的上漲模式。所以大跌後買指數型ETF，中期幾乎穩賺不賠且投報率很可觀。

股價非常態性暴漲後，要說服市場高股價是新常態非常困難，即使市場「暫時買帳」，也會有一段「留校察看」時期。特斯拉就是一個例子，去年暴漲後回檔，迄今距離歷史新高仍有25％左右差距。基本面已確定電動車是未來的新常態，特斯拉雖然是先發者，市場還是要看競爭力、營收及獲利成長等再重新定價。

台積電亦然，去年疫情以來10個月漲幅近兩倍，以台積電的屬性，已略顯現非常態。半導體晶片是全球未來不可或缺的戰略產業，台積電堪稱是未來新常態的要角，股價仍須在大漲後，接受市場的質疑。

常態、非常態與新常態的概念及辨識能力，是股市投資及企業經營成功的核心要件之一。常態不會馬上進入新常態，中間一定有非常態階段。非常態是比較短期而不穩定的，終將回歸舊常態或進入新常態，而這個階段的辨識能力及應對策略，往往是投資及企業經營最大的風險及機會。

巴菲特一直很後悔沒有在亞馬遜股價上漲的早期或中期買進，歸根究柢的原因，是當時不認為亞馬遜的股價及經營獲利模式能由非常態進化為新常態。還好他辨識出蘋果的高獲利是新常態而大量買進，否則股神的盛名恐將落漆。

研發創新 有機會跨入新常態

如何判讀非常態將進入新常態或回歸舊常態？

凡是「時勢造英雄」的非常態，99％會回歸舊常態。「英雄造時勢」的非常態，可能有一兩成的機會進入新常態。

最近10年全球大企業的估值大洗牌，領先族群有一個共同的特色，就是創造出新常態，藉由主要是科技及研發創新的持續大量投資，提供新的商品或服務，花了不算太長的時間，成功說服了全球享有現代文明生活的人，接受這些公司的商品或服務是生活中不可或缺的一部分。

雖然一將功成萬骨枯，失敗的案例更多，卻總有諸如美國的亞馬遜等5大尖牙股，中國的阿里巴巴、騰訊，以及台灣的台積電創新了半導體的新模式，都是挑戰舊常態，走過非常態，創造新常態。

不僅僅在投資及企業經營領域，其他如個人的人生自省沉澱，政治人物的政策擬定規畫等，都要好好思考常態、非常態、新常態的因果邏輯，及應對自處之道。

有時候舊常態是好的，要避免非常態及新常態發生，最明顯的例子是最近很熱門的極端氣候及碳中和。極端氣候是非常態，科學已證明如果不採取行動，非常態將轉化為新常態，屆時將是人類及物種的大浩劫，所以訂出碳中和目標，竭力回復舊常態。

反思人生歷程，偶爾也會興起新不如舊之感吧！

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