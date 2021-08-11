momo、蝦皮都用他的紙箱 一紙禁廢令讓榮成損失17億 董座鄭瑛彬苦蹲3年營收激增

【文 / 陳葦庭】

一片綠油油稻田中，矗立了一座面積4萬多坪的鋼筋混凝土廠房，這是台灣工業用紙龍頭榮成紙業彰化二林的廠房。光是這座造紙廠，產能就高達85萬噸，momo、蝦皮等知名電商的紙箱都少不了它。

疫情期間，電商大幅成長，帶動紙箱需求，也讓榮成繳出亮眼成績單，今年上半年合併營收251億元，年增近51％。誰能想到在此之前，榮成才因中國一紙禁令，歷經長達3年的「寒冬」。

「過去3年在中國投資，我們少了3億美元利潤，但高興也是一天，不高興也是一天就好。」穿著剪裁合身西裝，榮成紙業董事長鄭瑛彬戴著黑框眼鏡在會議室接受《今周刊》專訪時，語氣不慍不火說著中國「禁廢令」對公司的衝擊。

2017年，榮成紙業市值突破575億元，超越台灣工業用紙同業永豐餘、正隆。當時，該公司名列全球前20、亞洲前10大工紙廠，子公司江蘇榮成環保科技更規畫申請上海交易所A股上市。

但2018年，中國啟動「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案（簡稱禁廢令）」，管制工紙廠重要原料海外進口廢紙總量和配額，只剩過去的4成，讓榮成從高峰墜落。當年湖北和無錫廠就虧損17億新台幣，導致公司2018年EPS（每股稅後純益）驟降到0.82元，獲利年衰退7成5，連「登陸」上市的計畫也不得不喊卡。

原料被逼到絕路

廢紙配額分配不公 只剩2％

為什麼一紙禁廢令，會重挫台灣工紙霸主？

廢紙是製造工紙的重要原料，來自美國的回收紙因再生纖維品質最好，一直是製作高檔工紙的必要原料。一旦沒有進口回收紙，工紙業者高機率就只能生產最低階工業用紙。

「玖龍、理文、山鷹3大中國工紙廠總計分配到（進口廢紙）60％的許可量，但榮成卻連2％都不到，根本是被逼到絕路。」中興大學森林學系教授彭元興以「絕路」形容當時狀況。

禁廢令公布後，榮成僅取得13萬噸進口廢紙，占總配額不到2％；反觀中國第1大工紙廠玖龍，每年進口廢紙的量占所有配額31.2％，是榮成的16倍。

不只如此，隨著中國商品出口量每年大幅提升，紙箱需求大增，也導致當地原料短缺，價格攀升；甚至，中國當地廢紙價格竟然超越進口美國回收紙。於是，榮成只能眼睜睜看同業用便宜的原料生產高價工紙，自己卻只能用昂貴的當地廢紙，生產低價的工紙。

「商戰本來就是不公平的，既然原料匱乏已經成定局，就只能找新的路。」面對政策導致不公平競爭，鄭瑛彬選擇坦然接受。他回憶，當年榮成為了環保理念，提早2年主動降低進口廢紙比率；想不到，當自己努力減少到極限時，當地政府卻以當時使用比重作為分配基準，並規畫再讓進口廢紙3年內歸零。

「我們太早做，反而把自己弄得沒退路，政策是對的，只能怪自己不熟悉遊戲規則。」當好學生卻受罰並沒有打擊他的信心，鄭瑛彬認為，成功的企業都會把不公平視為常態，重點在於有沒有認清現狀。

升級核心技術

用水量大減 生產能耗降10％

鄭瑛彬暫停了中國的大規模資本支出，決定更專注在公司的核心技術。例如，他在兩岸建立33座專業資源回收環保站，台灣和中國分別有4座和29座，以穩定原料採購管道；並結合中小盤商、上游供貨商，共同推廣廢紙的分類回收，提升當地廢紙的回收量與品質。

根據榮成資料，2020年榮成在中國有29座環保站，數量為中國同業之冠，每年供應100萬噸廢紙，約是榮成全年用量的3分之1。又如，在製漿流程上，榮成每年雨水回收30萬頓，每滴水在廠內循環次數從13次提升到16次，用水量是同業一半。

3年來，榮成的再生纖維保留率提升了6％到8％，生產的能耗降了10％，空汙、水汙、減廢和空間處理技術也不斷提升；就連原本分配到的51萬噸碳權配額，榮成去年也只用了39萬到40萬噸，還有剩餘的碳權可交易。

今年起，中國全面禁止廢紙進口，前3大工紙廠的進口廢紙庫存將用罄，只能用本地廢紙，所有工紙業者的成本都回到公平競爭環境。

「如今榮成是置之死地而後生了，最差的廢紙都能做出最好的產品。」彭元興認為，榮成早就為全面禁止廢紙布好局了。他分析，儘管榮成從2018年中國禁廢令頒布後陷入苦戰，所幸，他們在這段期間掌握了3個要點，包括建構完整環保站收購系統、技術升級，以及建構海峽兩岸再生漿通路。這3點優勢，在未來中國沒有進口廢紙情況下，生產技術至少能超前同業2年以上。

回台調整結構

淘汰8成生產線 拚智慧製造

「春天來了，我們也準備得差不多了，未來5年到10年我有信心，因為體質的調整，不用擔心成本或技術沒有競爭力。」展望未來，鄭瑛彬樂觀表示，一家合理的上市公司，每股獲利應該在2到3元之間，過去榮成也有這樣的條件，卻遇上禁廢令，如今結構調整中，明後年獲利可望大幅改善。

鄭瑛彬口中的結構調整，智慧製造扮演關鍵角色。為了研究智慧製造生產模式在工紙產業利基，他在2018年帶著核心團隊觀摩了10多家國際一流紙箱廠，並擬定了台灣3年改造計畫。

2019年時，經濟部推動「歡迎台商回台投資行動方案」，榮成投入70億元啟動台灣智慧製造改造計畫，並將生產基地集中化。他淘汰8成台灣的生產線，引進新的智慧化設備，就連彰化二林2016年才投產的生產線也一併改造。

「老的設備根本連智能的插頭都不能接，台灣的廠都很老舊，沒接頭就必須放棄。」就像是過去割捨家庭用紙市場、處分杭州的「富春山居」度假村一樣，鄭瑛彬對於不具備成長必要條件的事物總能果決斷捨離，並專注在新領域。

去年，榮成將台中神岡廠整併進雲林廠，目前已完成投產，產能是過去的3倍，是台灣第1座智慧製造紙箱廠。

「榮成真的沒有讓我們失望！」和榮成合作超過20年的客戶、巨大機械全球製造中心採購主管透露，原本很擔心榮成將神岡廠併入雲林廠後，交貨時程會因為距離拉長而延誤，沒想到榮成不只維持交貨時間，還提出新改善方案，讓包材減量50％、包裝時間也減少30％。

今年，榮成規模最大的彰化二林廠新紙機、改造造紙機也已陸續投產，總產能高達85萬噸。

「表面上，產能只增加20萬噸，但配合新生產線投產及舊生產線改造，讓我們高毛利產品比率從4成提高到6成，是很結構性的改變。」鄭瑛彬語帶驕傲。按規畫，改造後二林廠1年還可產出30萬噸的再生紙漿出口中國，串起兩岸上下游；接下來，龍潭、路竹和南崁的智慧製造生產線，也將陸續改造完成加入投產，預期都是下一波業績和毛利成長的動能。

「你看，我遇上禁廢令，中國上市計畫沒成功，才有機會回台投資，把生產線全面改造翻新，所以你說這是冬天嗎？」採訪最後，鄭瑛彬感性地談起這3年寒冬的心路歷程，「也未必，我絕不讓自己陷入低潮，否則還要花力氣爬出來，冷靜去看才會發現大有可為。」他引用道家哲學分享，無論世界或人生都是跟著春夏秋冬運轉，一如他打造工紙帝國，在冬天做準備，就有機會等到春夏，爬得更高的收成時刻。

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