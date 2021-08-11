奧運英雄的願望》李洋：希望更多人看到 還在為夢想堅持的選手 打造台灣成體育強國！林育信：做這些事才能翻轉

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「你不光是為了自己奮鬥，也是為了那些曾經有夢想的人奮鬥。」這是體操教練林育信傳記式電影《翻滾吧！阿信》裡的經典台詞。成長在一般人認定「練體育沒前途」的年代，阿信沒機會以選手的身分踏進奧運殿堂；退役之後，他用20年的時間，不間斷地訓練潛力新秀，夢想著這群孩子能有一天，代表台灣摘下奧運體操金牌。

東京奧運，是迄今最接近夢想的一刻。8月1日舉行的男子鞍馬決賽，接受林育信指導19年的「鞍馬王子」李智凱，完美執行拿手的湯瑪士迴旋，穩健下馬，獲得全場次高的15.400分，與金牌得主僅有0.183分些微差距。銀牌雖不完美，卻已為台灣體操翻開新頁。

「這幾年的國際賽事，讓台灣看見智凱奮鬥的過程，體育課本都有描述他的故事，家長更願意讓孩子學習翻滾……。國家也更重視體操，編列非常多出國比賽和移地訓練經費，讓選手無後顧之憂在國外磨練。」返國隔天接受《今周刊》訪問時，林育信一再地強調，是整體環境的改善，驅動台灣體操成績突飛猛進。

東奧2金、4銀、6銅

獎牌數史上新高，超越前三屆總和

在東京奧運男子羽球雙打與王齊麟搭檔奪金的李洋，也深刻感受台灣社會對羽球運動的關注度，在過去4年明顯升溫。

「我印象最深刻的是台北羽球公開賽，這是台灣最大的國際賽，6、7年前是免費，還沒人進場，到3、4年前開始可以賣票，兩年前出現爆滿觀眾……，觀眾多固然是行銷進步，但也是小戴（戴資穎）、阿天（周天成）等人的努力，讓羽球被更多人注視。」李洋對《今周刊》說。

或許真是熱切注視的目光，激發了台灣選手追求成就的企圖心，進而在東京奧運取得2金、4銀、6銅。儘管依金牌數排序的獎牌榜上，台灣僅名列第34位，未超越2004年雅典奧運的第31位，但12面獎牌不僅是史上新高，更超越過去3屆奧運的獎牌總和。

「『黃金計畫』，是奧運成績空前優異的關鍵。」體委會前副主委陳雨鑫直言，頂尖競技運動的成績，經常用金錢堆砌而成，教育部體育署以專案協助奪牌潛力選手組成團隊、提供移地訓練與國外參賽經費，並改善國家運動訓練中心軟硬體設施，是台灣選手場上最重要的後勤支援。

體委會前主委林德福回憶，早在2002年釜山亞運過後，他就開了先例，向行政院爭取額外預算，執行「奧運奪金計畫」，替20多位可望挑戰雅典奧運的國手，組成包括教練、防護員、運動醫學專家等成員在內的客製化團隊，2004年順利贏得兩面奧運金牌之後，機制一直沿用至今。

讓成績更佳的必要投資

基層教練進修、擴編運科團隊

台灣運動人才很依賴學校校隊最基層的培育，不過舉重協會祕書長陳志一觀察，在基層，很多訓練方式仍是「土法煉鋼」。當「黃金計畫」和升級的左訓中心積極帶國手「攻頂」的同時，「基層訓練」和「頂級計畫」之間的銜接與交流，仍然需要進一步提升。

林育信當年為了訓練李智凱，自掏腰包買車，還沒載過家人，就先載著李智凱、唐嘉鴻四處奔波，還為李智凱在桃園租了住處。「協會、國家應該嘗試也輸送基層教練到國外訓練，並與國家隊密集分享經驗，現在，鄉下基層選手還是在鄉下訓練。」林育信認為，這是未來必須翻轉的工作。

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