為何三星副會長李在鎔可望假釋出獄？對抗台積電只是原因之一

【文．劉煥彥】

鴻海（2317）創辦人郭台銘的名言「政治要為經濟服務」，看來目前正在坐牢的南韓三星集團副會長李在鎔做到了！

9日韓國傳出，因2016年涉及前南韓總統朴槿惠賄賂案87億韓元（約2.29億台幣）官司而二度入監服刑的李在鎔，可望本周五假釋出獄。

表面上來看，讓符合假釋資格的李在鎔出獄，是為了讓高層決策陷入真空的三星集團，能夠快點回到正常軌道，但若觀察三星集團對南韓經濟的莫大影響力，就不難發現韓國還真的不能沒有李在鎔。

李在鎔身家3400億台幣 高居韓國第二大富豪

美國財經媒體富比世估算，身為三星集團第三代當家的李在鎔，身家達124億美元（約3400億元台幣），高居韓國第二大富豪。

但更重要的是，光是三星電子市值就佔韓國股市三成，而且整個三星集團貢獻了全韓國營業稅的20%，員工更達30萬人，如此經濟實力讓歷任南韓政府都不敢怠慢三星集團，甚至還要百般拉攏。

原本李在鎔被判五年徒刑，並從2017年8月起入監執行。2018年2月二審時，他被上訴法院降至兩年半徒刑、緩刑四年且當庭釋放。

原以為事情暫時落幕，沒想到去年8月南韓最高法院推翻二審裁決，將本案發回首爾高等法院更審，最後緩刑被取消，他於今年1月再度入監服刑，累計到本月他就已經總共坐牢18個月，也就是服滿60%刑期，達到假釋門檻。

日本經濟新聞報導，南韓司法部昨天在假釋審查委員會的會後聲明中指出，李在鎔是本周將假釋的810人其中之一，「我們考量到COVID-19疫情對於國家經濟及全球經濟的影響，還有社會觀感及他服刑態度的等不同因素」。

綜合南韓媒體Korea Times與Korea Herald分析，李在鎔回歸三星後，至少要三大燙手山芋在等著他拿主意。

三星官網、shutterstock

第一，投資額180億美元（約5000億台幣）美國新晶圓廠投資案

今年5月南韓總統文在寅訪美時，全程陪同的三星電子副會長兼執行長金基南只提到投資額，地點尚未底定，目前呼聲較高的地點包括德州、亞利桑納州及紐約州。

三星電子的美國新晶圓廠投資案傳出風聲至今已經七個月，三星至今仍在比較各州提供投資優惠方案。面對在美國投資額更大的台積電，以及近期動作頻頻的美國英特爾，本案將攸關三星能否繼續維持目前在全球半導體版圖的霸業。

同樣重要的是，2019上半年三星高調提出「半導體願景2030」，預計未來12年總共投資133兆韓元（近3.7兆元台幣），宣示要在2030年成為非記憶晶片類半導體產品的全球第一名，等於不點名地挑戰台積電的全球晶圓代工龍頭地位，而美國新廠將是實現這項願景的重要一環。

韓國半導體產業協會副會長Lee Chang-han說：「由於李在鎔不在位子上，三星決策的力量確實大不如前，半導體投資需要龐大資金，這亟需有能力的決策者在位，才能拍板定案。」

第二，重大投資或併購案決策，無人能主持大局

自從2016年由李在鎔主導、80億美元的美國汽車電子大廠Harman併購案後，三星到今天都沒有任何大型投資案，就是因為「家裡沒大人」。

反觀南韓記憶體大廠海力士（SK Hynix），去年收購以90億美元了英特爾的記憶體事業。

南韓市場法人指出，過去四年來三星手中的現金累計大增57%，到了今年6月底直逼1000億美元，就是因為這四年來三星沒有任何重大併購案。

三星官網、shutterstock

第三，曾經世界第一的手機事業持續下滑

三星有很長時間是全球智慧手機的市佔率冠軍，但根據市場研究機構Counterpoint Research及Canalys統計，今年第二季小米才是全球市佔率冠軍，且今年上半年最新旗艦手機Galaxy S21系列出貨量為1350萬支，較去年同期的S20系列的1700萬支，足足少了兩成。

一位南韓業界人士說，「李在鎔有全球人脈，公司內部位於他回歸後將重啟大型投資案及併購案的期望正在上升，可望重振投資人及消費者對於三星未來的信心。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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