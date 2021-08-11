現金確實比振興券好？ 媒體人曝時空關鍵「問題出在這」

【文．林依榕整理】

到底該發放振興五倍券還是現金，這議題在社會掀起不小討論，面對輿論，行政院長蘇貞昌8日再次強調，堅持發放振興券是因為它有「使用期限」比現金好，不會被存起來。

有媒體人在臉書專頁《文翔政論》，分析並點出當初三倍券與現在五倍券的關鍵差異，表示「五倍券或許讓你苦哈哈的日子終於能吃頓好料的，但回頭房租、貸款學費還是要繳」、「普發現金是最簡單的方式，時空環境不同了，為何還要堅持發券？」

近日豪大雨讓中南部許多地區淹水，甚至造成山區邊坡土石鬆動現象，閣揆蘇貞昌8日視察時，被問及最快9月將上路的振興五倍券一事，他表示，堅持發放振興券是因為它比現金好。

「現⾦不可能有限期使⽤，甚⾄會被存起來，⽽三倍券或五倍券好處就是很多商家，甚⾄為了幫忙中低收入⼾，地⽅政府加碼特別把1000元撥入帳⼾，減輕弱勢朋友負擔。」

蘇貞昌拿出去年三倍券的數據為例，「去年台灣2300萬⼈當中，每100⼈就有超過98個⼈領取三倍券，⽽且如期⽤完，所以我們才想利⽤發三倍券、五倍券，來讓這次受到衝擊的內需型產業，最容易使⽤的餐飲、夜市、零售、百貨等通路，⼀定會有刺激效果。」

不過這樣的回答，讓媒體人在臉書專頁《文翔政論》，以「發現金會存起來？院長，時空環境不同了」為題，PO文加以分析指出「三倍券的背景跟五倍券的背景根本是截然不同的，三倍券當時疫情影響相對現在來說小，當時還可以熱熱鬧鬧推廣消費，但現在可不同。」

問題一：不堪疫情衝擊，很多店家早倒閉 刺激消費有限

《文翔政論》認為，很多店已經消失了，幾個月的三級警戒下來，很多本來就在苦撐的店，已經應聲倒地，若說用券是為了刺激消費，增加市場活絡，那已經倒掉的店要怎麼受惠？

且疫情越長，越能撐住的店一定是資本夠厚的大企業連鎖，或是自宅經營的店（無房租壓力的店），也就是當民眾領到這五倍券時，能去的店類型已經不如以往多了。

問題二：後疫情時代印券 到底幫到了誰？

普通人要用券消費，應該是以消費面額足額以上為主，也就是當面額一百，你不會買80的東西，接下來的面額設計也很重要，尤其額度拉高到5000，是要多印幾張？

印太多行政成本提高，印太少，消費標的又會往高價位商品集中，這樣幫不到小商家。

審計部已經質疑三倍券的經濟效益了，五倍券的發放環境更加惡劣，最糟的狀況是，券全部到了大企業手裡，小商家受惠不了，已經倒掉的商家更沒被紓困到，後疫情時代反而替大企業連鎖壟斷提前佈局。

問題三：房租、貸款等生活必要雜支 五倍券難支付

目前很多人面臨到的是店被迫收起來，公司被迫放無薪假，有人被資遣失業，大學生待業找不到工作，太多人這幾個月內不是收入大幅減，或是根本沒收入。

更別忘了，除了民生消費購物外，每個人每月最大的開銷仍是房租、電費、貸款、學費等等，五倍券是肯定不能拿來支付的，奢侈性開銷可以省、三餐可以省，但是固定不動的房租、貸款跟學雜費，要怎麼省？

「五倍券或許讓你苦哈哈的日子終於能吃頓好料的，但回頭房租、貸款學費還是要繳，問題是有些人已經沒收入了，這壓力還是無法處理。」

《文翔政論》表示，恐怕到時候只是讓更多人去殺價賣五倍券換現金，這是政府期望的嗎？

最後文末再次強調，「確實普發現金還是最簡單的方式，時空環境不同了，為何還要堅持發券？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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