謝金河看好聯電帶動台股 第一金投顧董座估「這時」可望再挑戰萬八

【文．蘇君薇整理】

台股先前攻上萬八，原以為會上看兩萬，未料台股回檔，令投資人擔憂，台股第三季是否有機會再創高點？第一金投顧董事長陳奕光指出，萬八的部分8月可能再挑戰一次，把基本面放中間會是較好的主軸。

財信傳媒董事長謝金河在《老謝看世界》中，邀請陳奕光與高科技馬歇爾執行長鄭清文，針對下半年台股發展走向，以及太空產業鏈進行討論。

陳奕光指出，目前美國景氣仍在爬坡期，相較之下，中國目前在進行需求管理，疑慮較大，PMI數字約在50附近，新訂單除以庫存也在1，有點危險。

台灣從6月與7月預測上來看，對出口及外銷部分都還有30%以上成長，從外需角度看，目前還沒出現太大敗象。

從資金角度看，從市場上資金來看，目前10年期的公債殖利率減掉2年期公債殖利率，還有100基點，還沒到要大幅拉回反轉的階段。

陳奕光說，把實質利率來算，就是把10年期公債減掉TIPS，就是預期通膨率，現在創新低實質利率美國是負1.15%，這就是鮑威爾的困境。

美股創歷史新高，從負利率可見，假設負利率呈現在負1%以下的情況，資金行情仍會持續。

貨幣政策結論上是貨幣緊縮三部曲，預計年底先縮債，明年中再縮表。整體來看，現在是漲多，可能會出現一個中間休息，目前第2季、第3季交接點會是一個高點。

美國四大指數創新高，接下來下一季整體單季獲利數字會收斂到30幾趴，這是市場較擔心的問題。

陳奕光說，台股也是一樣，在第二季整體獲利數字創下4成以上，8月14日會公布所有第二季台灣上市櫃獲利數字，目前市場共識，數字是8500億台幣左右；也就是說，景氣跟數字都相對來到一個高點， 8月14日台股有機會再衝一次高點。

謝金河表示，從騰訊、阿里巴巴、AIA保險、美團到京東，跌幅都非常重。

最近檢視發現，台灣有非常多與中國連結的ETF，大部分都負報酬，此時要注意，外資今年賣非常多台灣的股票，近5000億，可能很多是轉到香港，但港股跌幅很驚人。

謝金河指出，最近整個台股結構來看，貨櫃三雄回檔很重，上半年可能賺2000億以上，陽明這次從234.5元回到110元以下，跌幅超過50%，而傳產的台塑四寶，今年看賺3000億。鋼鐵裡面，中國取消出口退稅對整個鋼鐵股帶來很大影響。

聯電7月第二季 EPS 0.98元、上半年1.82元，現在聯電除了聯博看40元，其他都往上看，高盛看102.8元。聯電最近股價創新高，強力帶動台股力量，面板上半年都賺2元左右，比預期來得好。若從上半年財報出發，下半年台股結構誰能扮演重要角色？

陳奕光分析，其實三大貨櫃商對明年整體供需，目前還是需求大於供給，2021年整個需求跟供給的缺口有-1.6%到-6%的預測，到2022至少還有-1%的供給缺口。

所以會看到SCFI綜合貨櫃指數實際上是持續創新高，如以基本面來看，貨櫃部分沒變差，變差的是籌碼。

鋼鐵是剛性需求，今年預測5.8%、明年2.7%，加上中俄有出口限制，供給端部分目前看來是會有較緊俏的情況，再加上中美在做公基建設，這部分剛性需求會存在。

整體鋼鐵報價，從鐵礦砂到不鏽鋼整條系列，包括鋼筋，目前看來都呈現一個高檔。

塑化疑慮較大，因為下半年塑化部分產能開出較多，包括EG跟SM，開出的下半年幅度較上半年增加2至3成以上，塑化下半年供需結構可能沒像貨櫃跟鋼鐵來得好。

在籌碼部分，7月份千張大戶人數減少70人、張數減少56萬張，都跑到散戶，散戶股東數從原本的19.6萬變45.6萬，人數增加近26萬、張數增進61萬張。

基本上是因籌碼產生凌亂，導致這波航運類股出現下跌，但基本面不變，目前看來有慢慢築底的現象。

7月份非電子股跟電子股的成交，呈現黃金交叉，運輸類股當時成交比重高達50%，是過熱，現在慢慢回到最低18%，目前看來放緩；目前看來資金有轉到電子的現象，第三季電子類股可能因財報加上基期成為主流擔當。

非電子仍有機會做補漲空間，除搭配剛原物料跟鋼鐵，再搭配汽車解封加上航太可留意。

電子部分就是IC設計，包括5G、WIFI、VR頭盔，還有電子標籤、高速傳輸應用的部分，都可當作參考。

目前看來大家擔心台股漲不上去，萬八的部分8月可能再挑戰一次，沒有的話9月應還有機會，投資人把基本面放中間會是較好的主軸。如以明年殖利率3.47%來看，台股應還有挑戰萬九的實力。

而近期維珍集團創辦人布蘭森、貝佐斯等人接連展開太空行，美國開啟太空競賽，對產業未來影響？

鄭清文分析，維珍銀河成功到太空邊緣後，本有600人是預售，票價25萬美金，現在宣布要從25萬漲到45萬美金，也因布蘭森、貝佐斯飛太空說很安全，接下來要正式送平民上去。

SpaceX 將於9月15日把一名電子支付經營者及1名癌症病患，送上太空3天，Netflix抓準時機，宣布9月6日起陸續推出5集首度平民上太空的影集，「在Netflix推廣下，太空產業將大幅發展」。

環球影視10月要送湯姆克魯斯及導演，到離地球425公里的國際太空站，片名還沒出來，俄羅斯馬上說也要拍電影，並訂好片名挑戰、10月5日，要搶先美國。

為何太空熱？因為美國的月球回歸計畫阿提米絲－阿波羅姐，美國要在2024重返月球探勘液態水，提煉成液態氧做燃料，做為太空船燃料補給站。美國太空總署公開招標，SpaceX 2.9億美金打敗貝佐斯藍色起源5.9億美元。

太空產業跟蔡明介董座講得一樣，低成本就是高科技、高科技才能低成本。美國今年2月發射毅力號，搭載台積電晶片。

謝金河直言，太空競賽美國開始，中俄一定跟，若化成投資角度對產業會有何影響？

鄭文清強調，有投資航空供應鏈的會受到很大打擊，維珍銀河成功飛太空後，馬上募資要做飛行器，所以將來洛克希德馬丁、波音，傳統太空飛行產業都會受衝擊。

台灣8月太空中心從吳宗信擔任主任、新上任後，也強調台灣在太空產業中佔了很重要的一席之地。

本文授權自今周刊，原文見此。

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