股市大漲、屢創新高 為何巴菲特連3季淨賣出股票？股神給投資人的啟示

【文．林信男】

「股神」巴菲特旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），於本月7日，發布第2季財報，營業利益年增21%，來到66.9億美元；庫藏股計畫規模，則縮減至60億美元，是2020年中旬以來最低水準。

值得注意的是，波克夏在第2季，淨賣出價值11億美元的股票，雖然少於今年首季的39億美元，但已連續3個季度淨賣出股票，引發市場關注。

今年以來，美股屢創新高，上周五（8月6日），受美國非農就業數據優於預期激勵，標普500指數收漲0.17%，來到4436.52點，道瓊工業指數收漲0.41%，攀上35208.51點，雙雙創下歷史新高，且兩大指數自年初迄今，累計漲幅已分別達到18.12%和15.04%；同期，那斯達克指數也有15.11%的漲幅。

一、股市位階偏高 撿不到便宜

美股漲聲連連，讓波克夏持有的股票總價值，從首季的2704億美元，成長8.7%，至2938億美元。不過，股市位階偏高，也讓巴菲特在短期內，很難「撿到便宜」，導致操作漸趨保守。

由於找不到理想的買進標的，截至上季，波克夏不僅連續第3個季度淨賣出股票，現金及約當現金水位，也維持在1441億美元，僅略低於首季的1454億美元，仍處高檔。

換言之，巴菲特正持續面臨「現金太多、機會太少」的問題，而其資金布局步調，也隨之放緩。據外媒觀察，波克夏前4大持股，依舊是蘋果、美國銀行、美國運通，以及可口可樂等4家公司。

二、何時該賣股？用3項標準來判斷

對於何時該賣出持股？巴菲特曾言，當一家公司的競爭力，出現根本性下滑，投資人就得當心了；具體而言，包括市占率被其他同業超越，或失去有助創造最大營收、獲利的專利權，都是競爭力下滑的跡象。

另一方面，巴菲特也為他持有的每檔股票，設定了上限，避免資金過度集中於特定標的，一旦觸及上限，他就會賣出部分持股。

此外，當更好的投資機會出現時，巴菲特也不會過度留戀既有持股，「放棄我喜歡的公司，是個困難的抉擇，但，當我發現可望讓我獲得更多未來財富的企業時，就應做出決定。」

波克夏將在本月稍晚，向美國證券交易委員會（SEC），提交持股變動相關資料，屆時，投資人便可從中觀察，股神對波克夏持股的取捨。

三、如何靠投資對抗通膨？股神給了這些建議

本周，市場將聚焦周三、周四公布的美國7月消費者物價指數（CPI），以及生產者物價指數（PPI），藉以推估通膨率對聯準會（Fed）購債計畫的影響。

雖然Fed主席鮑爾一再強調，通膨攀升只是暫時現象，但近期CPI數據高於預期，加上勞動市場明顯改善，正持續挑戰Fed的「鴿派」立場。

至於該如何讓自己的投資，具有抗通膨效果？巴菲特建議，首先，必須懂得投資自己，成為所屬領域的佼佼者，「如果你是最棒的老師、最優秀的外科醫生，或最厲害的律師，那麼，無論貨幣價值如何變化，你都可以從經濟中，分到一杯羹。」

其次，投資出色企業，亦是對抗通膨的好方法。巴菲特以他投資的可口可樂為例指出，不管美元價值發生什麼變化，優秀企業的產品，一樣會有市場需求。

巴菲特也強調，與其只對單一公司進行投資，不如買進追蹤標普500的指數型基金，藉此同時持有蘋果、可口可樂、Google等知名企業，多元布局、分散風險，對有意建立退休儲蓄機制的人來說，指數型基金是別具意義的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此。

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