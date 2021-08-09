過去25年看好陸 他懺悔了 謝金河：華爾街重新評價中國投資的轉捩點

【文．謝金河】

史蒂芬．羅奇(Stephen Roach)的懺悔文

這一期今周刊有兩篇重要文章，不約而同都講到前摩根士丹利亞洲區前主席，現任耶魯大學教授的羅奇，背後都有深刻意涵，也攸關未來投資大趨勢的判斷，值得大家關注。

這位羅奇先生一直都是中國的「大好友」，他長期擔任大摩在亞洲區的負責人，也是重量級的經濟學家，他駐守在香港，對於華爾街希望分享中國成長大餅的投行，扮演著重要角色，成為鼓吹投資中國的代言人。退休後，他擔任耶魯大學教授，他的文章發表在全球各大媒體，他一直都是財訊雙週刊的專欄作家。

我看了他的論述卅幾年，這些年，他的論點愈來愈偏狹，只有一個重點，大力看好中國，極力唱衰美國，不過，我們還是尊重他的觀點。到了去年6月，在美元指數90左右，他說美元會暴跌35%，我覺得太過火了，財訊不再買他的文章。

這次Stephen Roach先接受CNBC訪問，他說他為北京的整頓政策感到高度不安，羅奇說：「我是一個天生樂觀主義者，但我發現中國政府在在針對驅動經濟的民營企業打壓，而且鎖定核心商業模式，這令人不安⋯⋯」

接著他在著名期刊「Project Syndicate」（評論彙編）說：他過去廿五年對中國經濟發展是打死不退的樂觀主義者，現在卻陷入深刻懷疑，中國政府鎖定龍頭產業往死裏打⋯⋯這場國家企圖掌控企業狼性的戰爭，會使人民與企業失去信心，最終會危及2049年全面建成社會主義現代化強國的國家目標！

25年來對中國一往情深的樂觀主義者，這個時候站出來發表懺悔文當然會受到各界關注，范疇先生及乾隆來都有專文分析。

我記得，去年螞蟻集團上市喊停不久，一位在外資投行擔任分析師的好友之子，打電話給我，他說：「謝伯伯，全世界好像只有你對中國經濟比較保守，大家都很樂觀，沒有人相信中國經濟會變壞？」我告訴他，我從1978年鄧小平改革開放，看中國經濟發展四十幾年，我讀過馬列、毛澤東思想，我的看法可能跟大家不一樣！

我說螞蟻上市喊停，阿里巴巴等於斷了一條腿，騰訊數據交出，遊戲受限，等於拔了牙齒，接下來從滴滴到補教業...這次華爾街投行在中國累積的獲利，很可能一次就被咬回去。

羅奇這次站出來，是在對美國華爾街投行表達歉意，也是華爾街金融機構重新評價中國投資的重要轉捩點。

大家看到MSCI金龍指數及標普美國中概股50指數急跌，心中要有定數，這些年，台灣很多投資人瘋中國基金，很多壽險公司手上有不少類似恆大高收益債券，也許不用多久，就會算總帳！

本文授權自今周刊，原文見此。

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