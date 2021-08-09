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擔心染疫或施打疫苗「快樂缺氧」？ 專家：做這兩件事就對了

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．黃健誠】

自COVID-19本土疫情升溫以來，討論得最熱烈的話題就是「打疫苗」，但是，仍有部份民眾對此存有疑慮，有專家就表示，無論是否感染COVID-19或是施打疫苗後擔心副作用，若要降低風險，其實可以從正確量血壓跟血氧開始做起。

日前曾有感染新冠肺炎的患者中，出現血氧濃度過低而不自知的情況，最後造成猝死的病例發生，也因此讓「快樂缺氧」成為備受關注的重要議題，當時也一度讓血氧儀這項商品造成大搶購的狀況發生，也讓血氧儀在居家生活的使用上引起廣泛討論。

腦血管疾病防治基金會董事長高明見教授表示，尤其在打完疫苗後，應密切觀察血壓及血氧值的變化狀況，避免意外發生，確實自身安全健康。

高明見表示，在醫療資源有限的情況下，民眾在施打疫苗後，只能返家休息，除非有特別緊急的情況才會就醫，但是，施打疫苗後的生理表徵與參數，如血壓、血氧、體溫、脈博、呼吸等，這些生理徵象的變化都相當重要。

不過，民眾在施打疫苗後，通常沒有一套自我監測的機制及觀念，嚴重的話，可能會導民眾在突發不適，甚至是病危時，沒有挽救的機會。

未經醫材許可的血氧儀，恐會量測錯誤數值更危險

對此，中華心肌梗塞與中風預警推廣協會理事長張國源博士表示，施打疫苗後，密切關心自身的各項生理徵象或參數，才可以知道自己的身體健康變化，因此如「快樂缺氧」等問題，若能隨時使用血氧儀測量，觀察血氧變化的話，若身體出現任何狀況，就可以在第一時間處置。

張國源也認為，血氧儀應成為每人家中常備的醫療材之一，不過，市場上有許多山寨版，或未經醫材許可的血氧儀，測出的數字不見得精準，如果量測出錯誤的數值，若有突發緊急情況時，恐怕會導致嚴重後果。

對此，高明見教授建議，民眾應採用衛福部醫療器材許可認證的血壓計及血氧儀，若能使用合格的醫療器材，並以正確方式使用，才能獲得有效且正確的檢測數值，保障自己及家人的健康。

另外，目前醫院門診仍持續降載，讓許多高齡者或慢性病患者在往返醫院治療時，有諸多不便，這些病患若在居家使用標準的血壓計量測血壓，除了能隨時掌握自身的血壓變化，也能提供醫師做出正確診斷，與適當的用藥參考。

腦血管疾病防治基金會董事長高明見教授（右一）表示，量血壓或血氧，都是在打完疫苗後，需密切觀察的生理徵象。（圖／腦血管疾病防治基金會提供）
腦血管疾病防治基金會董事長高明見教授（右一）表示，量血壓或血氧，都是在打完疫苗後，需密切觀察的生理徵象。（圖／腦血管疾病防治基金會提供）

本文授權自今周刊，原文見此

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